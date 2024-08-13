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55" LED CINEMA 3D SMART TV, 4 ADET CINEMA 3D GÖZLÜK, DAHİLİ WI-FI, DAHİLİ UYDU ALICISI, MCI 200 HZ GİBİ ÖZELLİKLERE SAHİP.
55" LED CINEMA 3D SMART TV, 4 ADET CINEMA 3D GÖZLÜK, DAHİLİ WI-FI, DAHİLİ UYDU ALICISI, MCI 200 HZ GİBİ ÖZELLİKLERE SAHİP.
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran boyutu (inç)
55
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Ekran tipi
LED
-
Dinamik MCI (Motion Clarity Index)
MCI 200Hz
-
LG Smart TV
Var
-
LG Cinema 3D
Var
-
Dahili Uydu Alıcısı
Var
VİDEO
-
Triple XD Engine
Var
-
Resolution Upscaler (Plus/Basic)
Var (Basic / Plus)
-
Smart Color Gradation
Var
-
Resim Modu
7 mod (Vivid, Standart, Sinema, Oyun, Eco, Uzman 1, Uzman 2
-
Resim Sihirbazı II
Var
-
Ekran Oran Düzeltme
8 Mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)
-
AV Modu
Var (Kapalı / Sinema / Oyun)
-
Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)
Var
3D ÖZELLİKLERİ
-
Otomatik Format Algılayıcı
Var
-
2D to 3D Mode
5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)
-
3D Derinlik Kontrolü
Var
-
3D Görüş Açısı Kontrolü
Var
-
3D Resim Düzeltme
Var
-
3D Sound Zooming
Var
-
Dual Play
Var
-
3D
LG Cinema 3D (FPR)
-
2D den 3D ye dönüştürme
Var
-
3D den 2D ye dönüştürme
Var
SES
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
Var
-
Dolby Dijital Dekoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Ses Çıkışı
10W + 10W
-
DTS Decoder
Var
-
Surround Ses Özelliği
Virtual Surround Plus
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Kullanıcı Ayarı)
-
Ses Ayarlayıcı
3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)
-
Smart Sound Modu
Var
BAĞLANTI
-
LG Smart TV
Var
-
SmartHome
Var
-
LG TV Uygulama Mağazası
Var
-
Web Tarayıcısı
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Social Center
Var
-
Skype
Var
-
Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)
Var (Dahili)
-
Kamera (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu)(Kamera ayrı olarak satılmaktadır.)
-
MHL
Var
-
Miracast
Var
-
2nd Display
Var
-
WiFi Direct
Var
-
Network File Browser
Var
-
DLNA
Var
-
Windows 7/8 Sertifikası
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
-
WiDi
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)
Var
-
Favori Kanal Ayarlanması
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma
Var
EK ÖZELLİKLER
-
DVR Türü (Dijital/Analog)
Dijital
-
Time Shift
Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)
-
DVR (Dahili/Uyumlu)
Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
DivX (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG, JPS, MPO
-
Ses Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
e-Manual
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
ARAYÜZ
-
HDMI™ Girişi
Var (3 adet)
-
USB
Var (2 adet)
-
RF Girişi
Var (2 adet)
-
AV Girişi
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
Full Skart
Var
-
LAN (Internet Erişimi & DLNA)
Var
-
CI Yuvası
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
AKSESUARLAR
-
Sihirli Kumanda
Uyumlu (Ayrı olarak satılır)
-
LG Cinema 3D Gözlükleri
Var (4 Adet)
ENERJİ
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V, 50/60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
A+
-
Ortalama Güç Tüketimi
85.0W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.30W
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD)
1246 x 732 x 77,2 mm
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD)
1246 x 803 x 343 mm
-
Kutu Boyutları (GxYxD):
1560 x 880 x 207
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):
18.7
-
TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):
21.5
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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