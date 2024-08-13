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LG 55" ULTRA HD CINEMA 3D SMART TV

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG 55" ULTRA HD CINEMA 3D SMART TV

55LA970V

LG 55" ULTRA HD CINEMA 3D SMART TV

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran boyutu (inç)

    55

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Ekran tipi

    FULL LED

  • Dinamik MCI (Motion Clarity Index)

    MCI 1000Hz

  • Micro Pixel Control (Local Dimming)

    Var

  • LG Smart TV

    Var

  • LG Cinema 3D

    Var

  • LG Cinema Screen

    Var

  • Dahili Uydu Alıcısı

    Var

SES

  • Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

    Var

  • Dolby Digital Decoder

    Var

  • DTS Decoder

    Var

  • Hoparlör Sistemi

    3 yollu 7 Hoparlör (4.1 Hoparlör)

  • Subwoofer

    Var

  • Ses Çıkışı

    10W + 10W + 10W + 10W + 10W

  • Surround Ses Özelliği

    Virtual Surround Plus

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Kullanıcı Ayarı)

  • Smart Sound Modu

    Var

  • Ses Ayarlayıcı

    3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)

3D ÖZELLİKLERİ

  • Otomatik Format Algılayıcı

    Var

  • 2D to 3D Mode

    5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)

  • 3D Derinlik Kontrolü

    Var

  • 3D Görüş Açısı Kontrolü

    Var

  • 3D Resim Düzeltme

    Var

  • 3D Sound Zooming

    Var

  • Dual Play

    Var

  • 3D

    LG Cinema 3D (FPR)

  • 3D den 2D ye dönüştürme

    Var

  • 2D den 3D ye dönüştürme

    Var

BAĞLANTI

  • LG Smart TV

    Var

  • Smart Home

    Var

  • LG TV Uygulama Mağazası

    Var

  • Premium İçerik

    Var

  • Skype

    Var

  • Web Tarayıcısı

    Var

  • Social Center

    Var

  • Kamera (Dahili/Uyumlu)

    Var (Dahili)

  • Network File Browser (DLNA)

    Var

  • Miracast

    Var

  • WiDi

    Var

  • WiFi Direct

    Var

  • Wi-Fi Ready / Dahili

    Var (Dahili)

  • MHL

    Var

  • 2nd Display

    Var

  • Tag On: NFC

    Var

  • Windows 7/8 Sertifikası

    Var

  • DLNA

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • DVR Türü (Dijital/Analog)

    Dijital

  • Time Shift

    Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)

  • DVR (Dahili/Uyumlu)

    Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)

  • USB Versiyonu (Hız)

    v2.0

  • DivX (SD/HD/Plus HD)

    DivX HD

  • Resim

    JPEG, JPS, MPO

  • Ses Codec

    AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS

  • e-Manual

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • Giriş Etiketleme

    Var

VİDEO

  • Triple XD Engine

    Var

  • Tru-ULTRA HD Engine

    Var

  • Smart Color Gradation

    Var

  • Kontrast Ayarlayıcı

    Var

  • Resim Modu

    7 Mod (Canlı, Standart, Sinema, Oyun, Eco, Uzman1, Uzman2)

  • Resim Sihirbazı II

    Var

  • Ekran Oran Düzeltme

    8 Mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)

  • AV Modu

    Var (Kapalı / Sinema / Oyun)

  • Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ekleme/Çıkarma

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma

    Var

ARAYÜZ

  • CI Yuvası

    Var

  • HDMI™ Girişi

    Var (3 adet)

  • USB

    Var (2 adet)

  • RF Girişi

    Var (2 adet)

  • AV Girişi

    Var

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var

  • Full Skart

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var

  • LAN (Internet Erişimi & DLNA)

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

AKSESUARLAR

  • Sihirli Kumanda (Dahili/Uyumlu)

    Var (Dahili)

  • LG Cinema 3D Gözlükleri

    Var (4 Adet)

  • LG Dual Play Gözlükleri

    Var (2 Adet)

GÜÇ

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    B

  • Yıllık Güç Tüketimi (kWh)

    153

  • Ortalama Güç Tüketimi

    156W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.3W

  • Parlaklık Oranı (Luminance) (%)

    65

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)

    1230 x 714 x 39.8 mm

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)

    1230 x 781 x 274 mm

  • Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)

    1354 x 830 x 311

  • TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):

    26,6

  • TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):

    29

  • Kutu Ağırlığı (kg):

    36.3

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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