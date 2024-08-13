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55" LED Cinema 3D Smart TV; Magic Motion kumanda, 6 adet FPR gözlük, dahili Wi-Fi, MCI 800Hz gibi özellikleri CINEMA SCREEN tasarımı ile birleştiriyor.

Teknik Özellikler

İncelemeler

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55" LED Cinema 3D Smart TV; Magic Motion kumanda, 6 adet FPR gözlük, dahili Wi-Fi, MCI 800Hz gibi özellikleri CINEMA SCREEN tasarımı ile birleştiriyor.

55LM760S

55" LED Cinema 3D Smart TV; Magic Motion kumanda, 6 adet FPR gözlük, dahili Wi-Fi, MCI 800Hz gibi özellikleri CINEMA SCREEN tasarımı ile birleştiriyor.

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran boyutu (inç)

    55

  • Ekran tipi

    LED

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Dinamik MCI (Motion Clarity Index)

    MCI 800Hz

  • Micro Pixel Control (Local Dimming)

    Var

  • LG Cinema 3D

    Var

  • LG Smart TV

    Var

  • LG Cinema Screen

    Var

VİDEO

  • Triple XD Engine

    Var

  • Resolution Upscaler (Plus/Basic)

    Var (Basic)

  • Smart Color Gradation

    Var

  • Kontrast Ayarlayıcı

    Var

  • Resim Modu

    7 Mod(Akıllı sensör, Vivid, Standart, Sinema, Oyun, isf Uzman1, isf Uzman2)

  • Resim Sihirbazı II

    Var

  • Ekran Oran Düzeltme

    8 Mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)

  • AV Modu

    Var (Kapalı / Sinema / Oyun)

3D ÖZELLİKLERİ

  • Cinema 3D

    Var

  • Otomatik Format Algılayıcı

    Var

  • 3D den 2D ye Çevirme

    Var

  • 2D den 3D ye Çevirme

    Var

  • 2D to 3D Mode

    5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)

  • 3D Derinlik Kontrolü

    Var

  • 3D Görüş Açısı Kontrolü

    Var

  • 3D Resim Düzeltme

    Var

  • 3D Sound Zooming

    Var

  • Dual Play

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • DVR Türü (Dijital/Analog)

    Dijital

  • DVR (Dahili/Ready)

    Ready

  • İzle & Kaydet

    Var

  • Time Shift

    Var

  • USB Versiyonu (Hız)

    v2.0

  • USB Hub

    Ready

  • Moving Picture Playback (SD/HD/Plus HD)

    DivX HD

  • Resim

    JPEG

  • Ses Codec

    AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS

  • Hızlı Görüntüleme (Flashback)

    Var

  • e-Manual

    Var

  • e-Streamer

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi

    Var (Plus)

  • Akıllı Sensör

    Var

  • Giriş Etkitleme

    Var

AKSESUARLAR

  • Standart Kumanda

    Var

  • Sihirli Kumanda

    Var

  • LG Cinema 3D Gözlükleri

    Var (4 Adet)

  • LG Dual Play Gözlükleri

    Var (2 Adet)

SES

  • Dolby Dijital Dekoder

    Var

  • Hoparlör Sistemi

    1 Yollu 2 Hoparlör

  • Ses Çıkışı

    10W+10W

  • Surround Sistemi

    Virtual Surround

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    7 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Vivid, Kullanıcı ayarı)

  • Ses Ayarlayıcı

    3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)

  • Mute

    Var

  • Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

    Var

BAĞLANTI

  • LG Smart TV

    Var

  • Smart Menü 2.0

    Var

  • LG TV Uygulama Mağazası

    Var

  • Premium İçerik

    Var

  • Tam Özellikli Web Tarayıcısı

    Var

  • Social Center

    Var

  • Arama & Önerilenler

    Var

  • Skype Ready

    Var (Haziran ayı itibariyle aktif olacaktır)

  • Akıllı Telefon ile Uzaktan Kumanda Desteği

    Var

  • Picture In Picture

    Var (Yalnızca Web Tarayıcı ile)

  • Wi-Fi Ready / Dahili

    Var (Dahili)

  • WiFi Direct

    Var

  • Network File Browser

    Var

  • DLNA (Film / Fotoğraf / Müzik)

    Var (DLNA Sertifikalı)

  • Windows 7 Sertifikası

    Var

  • WiDi

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ekleme/Çıkarma

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapanma

    Var

ARAYÜZ

  • HDMI™ Girişi

    Var (4 adet)

  • AV Girişi

    Var

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var

  • Full Skart Girişi

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var

  • LAN (Internet Erişimi & DLNA)

    Var

  • RGB Girişi (D-sub 15pin)

    Var

  • CI Yuvası

    Var

  • RF Girişi

    Var (2 adet)

  • USB 2.0

    Var (3 adet)

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Kutu Boyutları (GxYxD):

    1570 x 880 x 190

  • TV Ağırlığı (Ayaksız):

    21.3

  • TV Ağırlığı (Ayaklı):

    25.0

  • Kutu Ağırlığı:

    30.6

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD):

    1232 x 723 x 33.6

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD):

    1232 x 795 x 331

ENERJİ

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    A+

  • Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)

    84W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.3W

  • Parlaklık Oranı (Luminance) (%)

    65

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RHoS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

Müşteri Yorumları