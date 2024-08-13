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Uydu Alıcılı HD Smart TV 55 inç 140cm NanoCell 4K HDR 55SM8200PLA
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran boyutu (İnç/cm)
55"/139cm
-
Nano Cell Display
Var
-
Ekran Tipi
Edge LED
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
LG Smart TV
Var
-
Dahili HD Uydu Alıcısı
Var
GÖRÜNTÜ
-
Görüntü İşlemcisi
Dört Çekirdekli İşlemci
-
Picture Mastering Index
PMI 2300
-
4K Aktif HDR
Var
-
Desteklenen HDR Formatları
Dolby Vision, HDR 10 Pro, HLG
-
Technicolor Expert Modu
Var
-
Ultra Parlaklık
Var
-
Renk Düzenleme Motoru
Var
-
Gerçek Renk Doğruluğu
Var
-
Gelişmiş Renk İyileştirme
Var
-
Çözünürlük Yükseltici
Var (4K)
-
Geniş Renk Gamutu
Var (Nano Cell Color)
-
Yerel Karartma
Var
-
Gürültü Azaltma
Var
-
2K HFR
Var
-
HEVC
Var (4K/60p, 10 bit)
-
VP9
Var (4K/60p, 10 bit)
SES
-
Hoparlör Sistemi
2.0 Hoparlör Sistemi
-
Ses Çıkışı
10W + 10W
-
Surround Ses Özelliği
DTS Virtual: X, Ultra Surround
-
Tek Dokunuşla Ses Ayarlama
Var
-
Net Ses III
Var
-
Bluetooh Üzerinden Müzik Çalma
Var
-
LG Sound Sync
Var
-
DTS Decoder
Var
-
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X
-
Dolby Atmos
Var
AI TV(YAPAY ZEKA)
-
LG ThinQ AI
Var
-
Akıllı Ses Tanıma
Var
*Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Korece dilleri desteklenmektedir.
-
Sesi Yazıya Çevirme
Var
-
Sesle Arama
Var
-
Apple AirPlay 2 ve Apple HomePod Desteği
Var
-
LG TV Plus Mobil Uygulama Desteği
Var
YAYIN
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
-
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) Desteği
Var
-
D-Smart D-Fix Modül Uyumluluğu
Var
SMART TV
-
İşletim Sistemi
webOS
-
Başlatma Menüsü
Var
-
360 VR
Var
-
Sihirli Link
Var
-
Mobil Bağlantı
Var
-
Kanallarım
Var
-
Hızlı Erişim
Var
-
Kanal Tavsiyesi
Var
-
Evrensel Kontrol
Var
-
LG Uygulama Mağazası
Var
-
Web Tarayıcısı
Var
-
Sakıncalı Siteler İçin Otomatik Erişim Engeli
Var
-
Müzik Çalar
Var
EK ÖZELLİKLER
-
İşlemci
Dört Çekirdekli İşlemci
-
DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)
Var
-
Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
-
E-Kılavuz
Var
-
Enerji Tasarrufu Modu
Var
BAĞLANTI/ARAYÜZ
-
Screen Share
Var
-
Bluetooth
Var (V5.0)
-
WiFi
Var (802.11ac)
-
RF Girişi
Var (2 adet)
-
Komponent Girişi (Composite Share)
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
HDMI Girişi
Var (4 adet - HDMI 2.0)
-
LAN
Var
-
CI Yuvası
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Yok
-
USB Girişi
Var (2 adet)
AKSESUARLAR
-
Sihirli Kumanda
Var (MR19)
-
Pil (Kumanda için)
Var
-
VESA Duvar Askı Desteği
Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.)
-
Güç Kablosu
Var
-
Kullanıcı Klavuzu
Var
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100~240Vac 50-60Hz
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)
0.5W↓
-
Enerji Sınıfı
A
-
Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)
109
-
Yıllık Güç Tüketimi (kWh)
151
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1232 x 716 x 63,6
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1232 x 786 x 263,1
-
Kutu Boyutları (GxYxD) (mm):
1360 x 880 x 175
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
17,2
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
18,7
-
Kutu Ağırlığı (kg):
23,7
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
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