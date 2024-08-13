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60" (152 cm) Boyutunda, 600Hz ve Smart Share Özelliklerine Sahip 3D Smart Plazma TV
60" (152 cm) Boyutunda, 600Hz ve Smart Share Özelliklerine Sahip 3D Smart Plazma TV
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran boyutu (inç)
60
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Ekran tipi
Plazma
-
600Hz Sub-Field Driving
Var
-
Kontrast Oranı
3,000,000:1
-
3D TV
Var
-
LG Smart TV
Var
-
Razor Frame
Var
-
Slim Depth
Var
VİDEO
-
Triple XD Engine
Var
-
Resolution Upscaler (Plus/Basic)
Var (Basic)
-
Resim Sihirbazı II
Var
-
AV Modu
Var (Oyun / THX Sinema / Kapalı)
-
Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)
Var
-
Akıllı Sensör Modu
Var
-
Uzman Modu
Var
-
Görüntü Oranı Düzeltme
8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom, Zoom)
-
Resim Durumu Modu
8 mod (Vivid, Standart, APS, THX Sinema, Oyun, Resim, isf Uzman 1, isf Uzman 2)
3D ÖZELLİKLERİ
-
3D Türü (SG/FPR)
SG
-
Otomatik Format Algılayıcı
Var
-
3D den 2D ye Çevirme
Var
-
2D den 3D ye Çevirme
Var
-
2D to 3D Mode
Var
-
3D Derinlik Kontrolü
Var
-
3D Görüş Açısı Kontrolü
Var
-
3D Resim Düzeltme
Var
SES
-
Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP)
Var
-
Hoparlör Sistemi
1 Yollu 2 Hoparlör
-
Dolby Digital Decoder
Var
-
Ses Çıkışı
10W+10W
-
Surround Ses Özelliği
Virtual Surround
-
Net Ses II
Var
-
Ses Modu
7 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Vivid, Kullanıcı ayarı)
-
3D Sound Zooming
Var
-
Mute
Var
BAĞLANTI
-
LG Smart TV
Var
-
Smart Menü 2.0
Var
-
LG TV Uygulama Mağazası
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Tam Özellikli Web Tarayıcısı
Var
-
Skype Ready
Var (Kamera ayrı olarak satılmaktadır)
-
Wi-Fi Ready / Dahili
Var (Ready)(Harici dongle ayrı olarak satılmaktadır)
-
WiFi Direct
Var
-
Network File Browser
Var
-
DLNA (Film / Fotoğraf / Müzik)
Var
-
Windows 7 Sertifikası
Var
-
WiDi
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
STANDART ÖZELLİKLER
-
Otomatik Arama / Programlama
Var
-
Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)
Var
-
Favori Kanal Ekleme/Çıkarma
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Açma/Kapama Zamanlayıcısı
Var
-
Uyku Modu
Var
-
Otomatik Kapanma
Var
EK ÖZELLİKLER
-
DVR Türü (Dijital/Analog)
Dijital
-
DVR (Dahili/Ready)
Ready
-
İzle & Kaydet
Var
-
Time Shift
Var
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
USB Hub
Ready
-
Moving Picture Playback (SD/HD/Plus HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG
-
Ses Codec
MPEG-1 Layer I&II , AC-3, DDP ,LPCM , ADPCM, WMA Standard, WMA10 Professional (Enhanced AC-3)
-
THX
Var
-
THX 3D
Var
-
Hızlı Görüntüleme (Flashback)
Var
-
e-Manual
Var
-
Akıllı Sensör
Var
-
e-Streamer
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi
Var
-
Giriş Etkitleme
Var
ARAYÜZ
-
HDMI™ Girişi
Var (4 adet)
-
USB 2,0
Var (2 Adet)
-
RF Girişi
Var (1 Adet)
-
AV Girişi
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses
Var (1 Adet)
-
Full Skart Girişi
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
LAN (Internet Erişimi & DLNA)
Var
-
RGB Girişi (D-sub 15pin) - PC
Var
-
CI Yuvası
Var
AKSESUARLAR
-
Standart Kumanda
Var
ENERJİ
-
Voltaj, Hz.
220V ~ 240V, 50-60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
B
-
Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)
183W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.30W
-
Parlaklık Oranı (Luminance) (%)
65
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD)
1368 x 818,2 x 53
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD)
1368 x 883,2 x 354,7
-
Kutu Boyutları (GxYxD):
1545 x 950 x 285
-
TV Ağırlığı (Ayaksız)
36.4
-
TV Ağırlığı (Ayaklı):
40.6
-
Kutu Ağırlığı
48.1
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