Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
60" (152 cm) Boyutunda, Sihirli Kumanda, Dahili Wifi, 600Hz, Pentouch Plus Özelliklerine Sahip 3D Smart Plazma TV

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

60" (152 cm) Boyutunda, Sihirli Kumanda, Dahili Wifi, 600Hz, Pentouch Plus Özelliklerine Sahip 3D Smart Plazma TV

60PM6900

60" (152 cm) Boyutunda, Sihirli Kumanda, Dahili Wifi, 600Hz, Pentouch Plus Özelliklerine Sahip 3D Smart Plazma TV

Yazdır

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran boyutu (inç)

    60

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Ekran tipi

    Plazma

  • 600Hz Sub-Field Driving

    Var

  • Kontrast Oranı

    3,000,000:1

  • 3D TV

    Var

  • Razor Frame

    Var

  • Slim Depth

    Var

  • LG Smart TV

    Var

VİDEO

  • Triple XD Engine

    Var

  • Resolution Upscaler (Plus/Basic)

    Var (Basic)

  • Resim Sihirbazı II

    Var

  • AV Modu

    Var (Oyun / THX Sinema / Kapalı)

  • Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)

    Var

  • Akıllı Sensör Modu

    Var

  • Uzman Modu

    Var

  • Görüntü Oranı Düzeltme

    8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom, Zoom)

  • Resim Durumu Modu

    8 mod (Vivid, Standart, APS, THX Sinema, Oyun, Resim, isf Uzman 1, isf Uzman 2)

3D ÖZELLİKLERİ

  • 3D Türü (SG/FPR)

    SG

  • Otomatik Format Algılayıcı

    Var

  • 3D den 2D ye Çevirme

    Var

  • 2D den 3D ye Çevirme

    Var

  • 2D to 3D Mode

    Var

  • 3D Derinlik Kontrolü

    Var

  • 3D Görüş Açısı Kontrolü

    Var

  • 3D Resim Düzeltme

    Var

SES

  • Hoparlör Sistemi

    1 Yollu 2 Hoparlör

  • Dolby Digital Decoder

    Var

  • Ses Çıkışı

    10W+10W

  • Surround Ses Özelliği

    Virtual Surround

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    7 mod (Standart, Müzik, Sinema, Spor, Oyun, Vivid, Kullanıcı ayarı)

  • 3D Sound Zooming

    Var

  • Mute

    Var

  • Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP)

    Var

BAĞLANTI

  • LG Smart TV

    Var

  • Smart Menü 2.0

    Var

  • LG TV Uygulama Mağazası

    Var

  • Premium İçerik

    Var

  • Tam Özellikli Web Tarayıcısı

    Var

  • Skype Ready

    Var (Kamera ayrı olarak satılmaktadır)

  • Wi-Fi Ready / Dahili

    Var (Dahili)

  • WiFi Direct

    Var

  • Network File Browser

    Var

  • DLNA

    Var

  • Windows 7/8 Sertifikası

    Var

  • WiDi

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Favori Kanal Ekleme/Çıkarma

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapanma

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • DVR Türü (Dijital/Analog)

    Dijital

  • DVR (Dahili/Ready)

    Ready (Harici Hard Disk ile Çalışır)

  • İzle & Kaydet

    Var

  • Time Shift

    Var

  • USB Versiyonu (Hız)

    v2.0

  • USB Hub

    Ready

  • DivX (SD/HD/Plus HD)

    DivX HD

  • Resim

    JPEG

  • Ses Codec

    MPEG-1 Layer I&II , AC-3, DDP ,LPCM , ADPCM, WMA Standard, WMA10 Professional (Enhanced AC-3)

  • THX

    Var

  • THX 3D

    Var

  • Hızlı Görüntüleme (Flashback)

    Var

  • e-Manual

    Var

  • Akıllı Sensör

    Var

  • e-Streamer

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi

    Var

  • Giriş Etiketleme

    Var

ARAYÜZ

  • HDMI™ Girişi

    Var (4 adet)

  • USB 2,0

    Var (2 adet)

  • RF Girişi

    Var

  • AV Girişi

    Var

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var (1 Adet)

  • Full Skart Girişi

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var

  • LAN (Internet Erişimi & DLNA)

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı

    Var

  • RGB Girişi (D-sub 15pin) - PC

    Var

  • CI Yuvası

    Var

AKSESUARLAR

  • Standart Kumanda

    Var

  • Sihirli Kumanda

    Var

  • Pentouch Pen

    Var (1 adet)

ENERJİ

  • Voltaj, Hz.

    220V ~ 240V, 50-60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    B

  • Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)

    183W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.30W

  • Parlaklık Oranı (Luminance) (%)

    65

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD)

    1368,8 x 827.2 x 53,4

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD)

    1368,8 x 897 x 346

  • Kutu Boyutları (GxYxD):

    1545 x 325 x 950

  • TV Ağırlığı (Ayaklı):

    40.2

  • TV Ağırlığı (Ayaksız)

    36.8

  • Kutu Ağırlığı

    46.6

Müşteri Yorumları