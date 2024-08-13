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60” 3D PenTouch Plazma TV

Teknik Özellikler

İncelemeler

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60” 3D PenTouch Plazma TV

60PZ850

60” 3D PenTouch Plazma TV

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran boyutu (inç)

    60

  • Ekran tipi

    Plazma

  • Full HD(1080p)

    Var

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • 3D TV

    Var

  • Koruyucu Ekran Paneli

    Var

  • Dinamik Kontrast Oranı

    3,000,000:1

  • AR Filtresi

    Var

  • ISM (Image Sticking Minimization)

    White Wash / Orbiter / Color Wash

VİDEO

  • Resim Modu

    9 Mod(Vivid/Standard/APS/Cinema/ /Sports/Game/Photo(EMF)

  • Ekran Oran Düzeltme

    8 Mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)

  • AV Modu

    Var

  • XD Engine

    Var

  • Ekran Formatı

    16:9

  • Renk Isısı Kontrolü

    3 Mod (Soğuk,Orta,Sıcak)

  • Real Cinema 24p (24p 5:5/2:2 Pull down)

    Var

  • Cinema 3:2/2:2 Pull down Mode

    Var

  • Zoom +/-, Screen Position

    Var

  • Fresh White

    Var

  • XD Color (Active Color Management)

    Var

  • xvyCC

    Var

3D ÖZELLİKLERİ

  • 3D

    Var

  • 3D Derinlik Kontrolü

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • 1080p kaynak girişi

    HDMI 60p/30p/24p

  • AV Giriş Navigasyonu

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi

    Var

  • Akıllı Sensör

    Var

  • Giriş Etkitleme

    Var

AKSESUARLAR

  • 3D Gözlükleri

    Var (1 adet)

  • Televizyon Kumandası

    Standart

  • Pentouch Pen

    Var (1 adet)

  • Pentouch Dongle

    Var (1 adet)

DOKUNMATİK ÖZELLİKLERİ

  • Tepkime süresi

    150ms

  • Çözünürlük

    4.6mm(H) x 2.3mm(V)

  • Frekans

    60Hz

YAYIN

  • Analog

    PAL/SECAM-BG/DK , PAL-I, NTSC-M

  • Digital

    DVB-T, MPEG-4

SES

  • Hoparlör Sistemi

    1 Yollu 2 Hoparlör

  • Ses Çıkışı

    10W + 10W

  • Dolby Digital Decoder

    Var

  • Surround Ses Özelliği

    Infinite Surround

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    5 Mod (Standart,Müzik,Sinema,Spor,Oyun)

  • Otomatik Ses Kontrolü

    Var

  • Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

    Var

  • Bass/Treble/Balance

    Var

BAĞLANTI

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Kanal Arama

    Var

  • Favori Kanal Ekleme/Çıkarma

    Var

  • Kanal Ekleme/Çıkarma

    Var

  • On/Off Timer

    Var

  • Zaman Ayarlı Kapanma

    Var

  • Otomatik Kapanma

    Var

ARAYÜZ

  • HDMI™ Girişi

    Var (3 adet)

  • AV Girişi

    Var

  • Full Skart

    Yok

  • CI Yuvası

    Yok

  • LAN

    Yok

  • RF Girişi

    Var (1 adet)

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var

  • USB 2.0

    Var (1 adet)

  • RGB Girişi (D-Sub 15pin)

    Var

  • RS-232c Girişi

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Yok

  • Kablosuz Kontrol

    Yok

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Ağırlığı (Ayaksız):

    38.5 kg

  • TV Ağırlığı (Ayaklı):

    42 kg

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD):

    1387.1x834.9x52.5 mm

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD):

    1387.1x920.5x395.6 mm

ENERJİ

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    C

  • Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)

    230W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.15W

  • Parlaklık Oranı (Luminance) (%)

    65

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RHoS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

Müşteri Yorumları