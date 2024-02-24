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Bana en uygun TV’yi nasıl seçerim?
OLED, QNED veya UHD—size en uygun TV hangisi? İster Smart AI TV, ister sizi içine alan büyüleyici büyüklükte bir TV veya ister
ekstra renkli görüntüler olsun sizin için mükemmel LG TV ve soundbar
çiftini bulmak için işte
kılavuzunuz.
TV satın alırken sizin için en çok ne önemli?
TV için AI neden gerekli?
AI, TV’nizin beynidir; görüntü ve ses kalitesi ile kullanılabilirliği geliştirmenin anahtarıdır. En akıllı AI teknolojimiz olan en gelişmiş alfa 11 AI İşlemci akılalmaz büyüleyicilik için tercihlerinizi öğrenir.
Ustalıkla kişiselleştirilmiş görüntü deneyimi
Tam istediğiniz gibi muhteşem bir görüntü kalitesi için AI Resim Sihirbazı görüntüyü hassas bir şekilde kişiselleştirir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**“En Akıllı AI”, alfa 11 AI İşlemci 4K’yı esas alan AI teknolojisini ifade eder.
Daha parlak ve daha canlı bir TV mi istiyorsunuz?
Gelişmiş Işık Artırıcı Algoritma ve Işık Kontrol Mimarisi, son derece net ve muhteşem görüntüler için parlaklığı %150’ye kadar artırıyor.
Mükemmel siyah piksellere sahip Sonsuz Kontrast inanılmaz derecede keskin görüntü kalitesi sunar.
*%150 parlaklık yükseltmesi ekranın %3’ünü kaplar ve 55/65/77/83 inç OLED G4 ile 83/77/65 inç OLED evo M4 için geçerlidir. 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 dahil değildir.
**%70 daha parlak 55/65/77/83 inç OLED G4 ile 83/77/65 inç OLED evo M4 için geçerlidir. 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 dahil değildir.
***Parlaklık seri ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.
****Ekran görüntüleri temsilidir.
En akıllı AI teknolojimizle donatılmış OLED TV’lerimizle tanışın
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.
Gerçekçi renklere sahip bir TV mi istiyorsunuz?
Ultra büyük QNED TV’leri nefes kesen renkli netlik için parlak ve büyüleyici renk tonlarıyla dolduran QNED Renk teknolojisi ile gerçek anlamda parlak renklerin göz alıcı dünyasına girin.
*QNED99 ve QNED90 modellerinde QNED Renk Pro ve %100 Renk Hacmi özellikleri; QNED89, QNED85 ve QNED80 modellerinde QNED Renk özelliği mevcuttur.
**Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
***QNED99, QNED90 ve QNED89 modellerinde Hassas Karartma Teknolojisi mevcuttur.
****QNED99 modelinde Hassas Karartma Pro+; QNED85 ve QNED80 modellerinde Gelişmiş Bölgesel Karartma ve Profesyonel Karartma mevcuttur.
*****QNED99, QNED90, QNED85 ve QNED80 modelleri maksimum 86 inç boyutundadır; QNED89 modeli maksimum 98 inç boyutundadır.
******Geçerli modeller bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Daha büyük ve canlı QNED TV’leri keşfedin
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.
Fiyat açısından daha akıllı bir Smart TV’ye ne dersiniz?
Çok amaçlı ikinci TV için en iyi seçim. Ekonomik UHD TV’ler olağanüstü değer ve kalite sunar. En sevdiğiniz içerikleri evde istediğiniz yerde izleyin.
Profilim ile her anı kişiselleştirin
Her aile üyesi için kolayca özel profiller oluşturarak Profilim’ı keşfedin. Özel içerik önerileri sunan kişiselleştirilmiş ana ekranlarla her deneyimi yükseltin.
Tek tıkla her yere erişin
Hızlı Kartlar'ın benzersiz rahatlığını yaşayın. İster oyun cennetiniz, ister sevdiğiniz çalma listeleriniz, ister üretken ev ofisiniz olsun, sizi istediğiniz yere anında ve zahmetsizce yönlendirir.
*Desteklenen özellikler, menüler ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve ağ bağlantısına göre değişiklik gösterebilir ve piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
**Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+ ve ilgili hizmetleri için ayrı üyelik gereklidir.
***Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
****Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar ve diğer markalar, Amazon.com Inc.’in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
*****Ana sayfada 10 profil oluşturulup görüntülenebilir.
Smart UHD TV’lerimizi daha akıllı fiyatlarla keşfedin
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.
Daha büyük TV daha mı iyidir?
Daha büyük ekran gerçekten de daha fazla büyüleyicilik anlamına gelir. Gelişmiş görüntüleme deneyimi için AI Süper Yükseltme ile TV’nizi büyütün; filmleri, sporları ve oyunları mümkün olan en derin büyüleyicilikle deneyimleyin.
*TV boyutu ile mesafeler/açılar arasındaki ilişki, insan görsel alanlarına dayanmaktadır.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Desteklenen servis ve lig, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
***İnternet bağlantısı gereklidir.
*“Mükemmel Oyun Performansı” ve tepsi süreleri Intertek tarafından onaylanmıştır.
**VRR 40 Hz ila 144Hz aralığındadır ve HDMI 2.1 spesifikasyonu onaylanmıştır.
***144Hz Modu 65/77/83 inç evo M4, 55/65/77/83 inç G4 için geçerlidir ve bilgisayara bağlı içeriklerle uyumludur, 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 hariçtir.
****C4’ün 144Hz modu yalnızca 144Hz’yi destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
*****Oyun Kontrol Paneli yalnızca “Oyun Optimizasyonu” ve “Oyun Kontrol Paneli” birlikte açıkken etkinleşir.
******Ekran görüntüleri temsilidir.
Geniş yelpazeli Ultra Büyük TV serimizle tanışın.
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.
LG TV ürünüm için en iyi soundbar hangisi?
LG TV’leri mükemmel şekilde tamamlamak için tasarlanmış LG Soundbar’lar her seferinde iyi dengelenmiş bir ses sağlar. Olağanüstü ses kalitesinden kullanım kolaylığına kadar zenginleştirilmiş LG TV deneyiminin keyfini çıkarın.
LG Soundbar’lar LG TV deneyiminizi tamamlıyor
*LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
**Soundbar ayrı olarak satın alınabilir ve Soundbar Mod Kontrolü modele göre değişiklik gösterebilir.
***Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
****WOW Arayüz ile Uyumlu TV’ler: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63
*****WOW Orkestra ile Uyumlu TV’ler: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. QNED 80 desteği 2022 ve 2023 modelleriyle sınırlıdır.
******Kullanıma Hazır WOWCAST ile Uyumlu TV’ler: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. QNED 80 desteği 2022 ve 2023 modelleriyle sınırlıdır.
*******LG Soundbar’da WOW Orkestra, WOW Arayüz veya WOWCAST özelliklerinin kullanılabilirliği modele, bölgeye ve piyasaya sürülme tarihine göre değişiklik gösterebilir. Hangi LG Soundbar modellerinin bu özellikleri desteklediğini öğrenmek için lütfen yerel LG web sitenizi ziyaret edin.
LG TV’nizle mükemmel uyumu yakalayın
Duvara monte veya ayakta kullanılabilen çok yönlü, kurulumu kolay braketimiz ile iç mekanınızı yükseltin.
*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir. Ürünlerin görünümü gerçek kullanıma, ayarlara ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
**LG OLED TV C2/C3 55, 65, 77 inç, QNED99/91/90/85/80 86, 75, 65, 55 inç ile uyumlu özel braket. Uyumlu TV ve braketlerin modelleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
En iyi LG Soundbar ve LG TV çiftini bulun
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.