Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG SUPER UHD TV 75'' UH855V

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG SUPER UHD TV 75'' UH855V

75UH855V

LG SUPER UHD TV 75'' UH855V

Yazdır

Tüm Özellikler

ANA ÖZELLİKLER

  • Ekran Boyutu ( İnç )

    75"

  • Ekran Tipi

    Edge LED

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • UHD Kategorisi

    Super UHD

  • Picture Mastering Index (PMI)

    2700

  • LG Smart TV

    Var

  • 3D

    Var

  • Dahili HD Uydu Alıcısı

    Var

GÖRÜNTÜ

  • Panel Tipi

    True Black

  • Renk Gösterimi

    ColorPrime Plus

  • Renk Doğrulama

    3D Color Mapping

  • Renk Derinliği

    Billion Rich Color (Milyar Renk)

  • Kontrast Geliştirici

    Var

  • Dimming

    Local Dimming

  • HDR

    HDR Super

  • Ultra Parlaklık

    Var

  • Picture Engine

    Super Mastering Engine

  • 4K Yükseltici

    Var

  • HDR Efekti

    Var

  • Dinamik Renk Geliştirici

    Var

  • Resim Modu

    10 mod (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Resim, HDR Efekt, isf Uzman1, isf Uzman2)

  • Ekran Oran Düzeltme

    6 mod (16:9, Sadece Tara, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

  • HEVC Codec

    Var (4K 60p / 4K 30p / 2K 60p)

SES

  • Hoparlör Sistemi

    4.2 Hoparlör Sistemi

  • Ses Çıkışı

    30W + 30W

  • Woofer

    Var

  • Surround Ses Özelliği

    ULTRA Surround

  • harman/kardon Sound

    Var

  • Magic Sound Tuning

    Var

  • Smart Sound Modu

    Var

  • Net Ses

    Var (Net Ses III)

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Net Ses III, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)

  • DTS Decoder

    Var (DTS-HD)

  • Hi-Fi Audio

    Var

  • Optik Ses Senkronizasyonu

    Var

  • Kablosuz Ses Senkronizasyonu

    Var

YAYIN

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS 3.0

  • Başlatma Menüsü

    Var

  • Magic Zoom

    Var

  • Magic Mobile Connection

    Var

  • Evrensel Kumanda

    Var

  • Kanallarım

    Var

  • Başlatıcım

    Var

  • Kanal Tavsiyesi

    Var

  • Çoklu Görüntü (Multi-View)

    Var

  • LG Smart World

    Var

  • Web Tarayıcısı

    Var

SMART SHARE

  • WiDi

    Var

  • Miracast

    Var

  • DLNA (Network File Browser)

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • İşlemci

    Quad

  • DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)

    Var

  • Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)

    Var

  • Quick Start

    Var

  • Mobil Uygulama (LG TV Plus)

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

  • E-Kılavuz

    Var

  • Enerji Tasarrufu Modu

    Var

BAĞLANTI/ARAYÜZ

  • WiFi (WiFi Direct)

    Var (Dahili)

  • Bluetooth

    Var

  • RF Girişi

    Var (2 adet)

  • Komponent Girişi (Composite Share)

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • HDMI Girişi

    Var (3 adet)

  • LAN

    Var

  • RS-232C (Kontrol / SVC)

    Var

  • CI Yuvası

    Var

  • USB 2.0

    Var (3 adet) (3.0 1 adet / 2.0 2 adet)

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ayarlanması

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma

    Var

AKSESUARLAR

  • 3D Gözlük

    Var (2 adet)

  • Sihirli Kumanda

    Var (MR15R)

  • Pil (Sihirli Kumanda için)

    Var

  • VESA Duvar Askı Desteği

    Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.)

  • Component Gender

    AV Gender 1 / Component Gender 1

  • Güç Kablosu

    Var

  • Kullanıcı Klavuzu

    Var

GÜÇ

  • Voltaj, Hz

    100~240Vac 50-60Hz

  • Beklemede (Kapalı mod)

    0.5W↓

  • Enerji Sınıfı

    A

  • Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca)

    178

  • Yıllık Güç Tüketimi (kWh)

    260

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1680.6 x 959 x 56

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1680.6 x 1020.3 x 341

  • Kutu Boyutları (GxYxD) (mm):

    1823 x 1116 x 231

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    46.8

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    50.3

  • Kutu Ağırlığı (kg):

    61.7

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları