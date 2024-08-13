We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Blu-ray Oynatıcı
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
Bluray Player
-
Blu-ray Disk Oynatma
Var
-
DVD Kaydedici
Yok
-
Full HD Yukarı Ölçekleme
Var
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Dil
Var
-
(Kapalı) Güç Tüketimi
0.5W ↓
-
Güç Tüketimi
10W ↓
BOYUT(MM)
-
Set (GXYXD)
430x45x200
OYNATILABILIR DISK
-
BD-ROM
Var
-
BD-R
Var
-
BD-RE
Var
-
DVD (PAL)
Var
-
DVD (NTSC)
Var
-
AUDIO-CD
Var
-
CD-R/-RW
Var
-
DVD-R/-RW(Video Modu)
Var
-
DVD-RAM
Yok
-
VCD/SVCD
Yok
AV BIÇIMI
-
Video - MPEG2
Var
-
Video - MPEG4 AVC (H.264)
Var
-
Video - SMPTE VC1
Var
-
Video - AVCHD
Var
-
Video - MPEG4
Var
-
Ses(Bitstream) - LPCM
Var
-
Ses(Bitstream) - Dolby Digital
Var
-
Ses(Bitstream) - Dolby Digital Plus
Var
-
Ses(Bitstream) - Dolby TrueHD
Var
-
Ses(Bitstream) - DTS
Var
-
Ses(Bitstream) - DTS-HD MA
Var
-
Ses(Bitstream) - MPEG 1/2 L2
Var
-
Ses(Bitstream) - MP3
Var
-
Ses(Bitstream) - WMA
Var (PCM)
-
Ses(Decoding) - LPCM
Var
-
Ses(Decoding) - Dolby Digital
Var
-
Ses(Decoding) - Dolby Digital Plus
Var(5.1 ch Down Mix)
-
Ses(Decoding) - Dolby TrueHD
Var (5.1 ch Down Mix)
-
Ses(Decoding) - DTS
Var
-
Ses(Decoding) - DTS-HD MA
Var
GUI
-
Grafik Kullanıcı Arayüzü
Var
-
Dil
Tur/Eng/Spa/Fre/Ger/Ita/Dut/Arabic
-
Başlangıç Dili
Türkçe veya İngilizce
İNTERAKTIF IÇERIKLER
-
MHP benzeri İnteraktiflik
Var
-
Eş zamanlı Playback işlemiHD ve SD Video Drip'lerin
Var
-
BD ROM profili
2.0 Profil
-
Görüntü Dondurma
PNG, JPEG, GIF
UYGUNLUK
-
USB Playback
Var
-
Harici HDD Playback
Var
-
DLNA
Yok
-
CIFS
Yok
-
Wireless LAN
Yok
-
Zamanlayıcı Çubuğu
Var
-
Anında tepsi açma
Var
-
Hızlı yükleme
Var
-
Ağ aygıt yazılımı güncelleme
Var
-
1080p çıkış
Var
-
1080p Yukarı Ölçekleme
Var
-
Simplink
Var
ÖN PANEL
-
Ekran
FLD
-
Aç/Kapa
Var
-
Oynat/Durdur
Var
-
Durdur
Var
-
Tara(İleri)
Var
-
Tara(Geri)
Var
-
USB
Var
ARKA PANEL
-
Dijital Ses Çıkışı- Koaksiyel
Var
-
Dijital Ses Çıkışı- Optik
Yok
-
Video çıkışı - Kompozit
Var
-
Video - S-Video
Yok
-
Video çıkışı - Komponent RCA tipi (Y/Pb/Pr)
Var
-
Dijital Video Çıkışı - HDMI (Versiyon 1,3)
Var
-
Ethernet
Var
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.