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Blu-ray Oynatıcı
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
3D Blu-ray Player
-
Blu-ray Disk Oynatma
Var
-
DVD Kaydedici
Yok
-
Full HD Yukarı Ölçekleme
Var
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
(Kapalı) Güç Tüketimi
1.15W
-
Güç Tüketimi
13.1W
BOYUT(MM)
-
Set (GXYXD)
430x44x190
-
Ağırlık (Kg)
2.62
OYNATILABILIR DISK
-
BD-ROM
Var
-
BD-R
Var
-
BD-RE
Var
-
DVD (PAL)
Var
-
DVD (NTSC)
Var
-
AUDIO-CD
Var
-
CD-R/-RW
Var
-
DVD-R/-RW(Video Modu)
Var
-
DVD+R/+RW
Var
-
DVD-RAM
Yok
-
VCD/SVCD
Yok
-
DivX
Var
-
DivX HD
Var
-
WMV
Var
-
MKV
Var
AV BIÇIMI
-
Video - MPEG2
Var
-
Video - MPEG4 AVC (H.264)
Var
-
Video - SMPTE VC1
Var
-
Video - AVCHD
Var
-
Ses(Bitstream) - LPCM
Var
-
Ses(Bitstream) - Dolby Digital
Var
-
Ses(Bitstream) - Dolby Digital Plus
Var
-
Ses(Bitstream) - Dolby TrueHD
Var
-
Ses(Bitstream) - DTS
Var
-
Ses(Bitstream) - DTS-HD MA
Var
-
Ses(Bitstream) - MPEG 1/2 L2
Var
-
Ses(Bitstream) - MP3
Var
-
Ses(Bitstream) - WMA
Var (PCM)
-
Ses(Decoding) - LPCM
Var
-
Ses(Decoding) - Dolby Digital
Var
-
Ses(Decoding) - Dolby Digital Plus
Var(7.1 ch)
-
Ses(Decoding) - Dolby TrueHD
Var(7.1 ch)
-
Ses(Decoding) - DTS
Var
-
Ses(Decoding) - DTS-HD MA
Var
-
Ses(Decoding) - MP3
Var
-
DivX
Var
-
AVI
Var
-
JPEG2
Var
-
DivX HD
Var
GUI
-
Grafik Kullanıcı Arayüzü
Var
-
Dil
Tur/Eng/Spa/Fre/Ger/Ita/Dut/Arabic
-
Başlangıç Dili
Türkçe veya İngilizce
İNTERAKTIF IÇERIKLER
-
MHP benzeri İnteraktiflik
Var
-
Eş zamanlı Playback işlemiHD ve SD Video Drip'lerin
Var
-
BD ROM profili
5.0 Profil
-
Görüntü Dondurma
PNG, JPEG, GIF
UYGUNLUK
-
USB Playback
Var
-
Harici HDD Playback
Var
-
DLNA
Var
-
CIFS
Var
-
Wireless LAN
Var
-
Zamanlayıcı Çubuğu
Var
-
Anında tepsi açma
Var
-
Hızlı yükleme
Var
-
Ağ aygıt yazılımı güncelleme
Var
-
Wi-Fi Direct
Var
-
1080p Yukarı Ölçekleme
Var
-
Simplink
Var
-
USB'ye doğrudan kayıt
Var
ÖN PANEL
-
Ekran
FLD
-
Aç/Kapa
Var
-
Oynat/Durdur
Var
-
Durdur
Var
-
Tara(İleri)
Var
-
Tara(Geri)
Var
-
USB
Var
ARKA PANEL
-
Dijital Ses Çıkışı- Optik
Var
-
Video çıkışı - Kompozit
Var
-
Video - S-Video
Yok
-
Video çıkışı - Komponent RCA tipi (Y/Pb/Pr)
Var
-
HDMI Çıkışı
Var (Ver 1.4)
-
Ethernet
Var
AKSESUAR
-
Kullanma Kılavuzu
Var
-
AV RCA Kablosu
Var
-
HDMI Kablosu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
Piller
Var (1 adet)
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