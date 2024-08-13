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LG BP620 Blu-ray Disk Oynatıcı

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG BP620 Blu-ray Disk Oynatıcı

BP620

LG BP620 Blu-ray Disk Oynatıcı

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    3D Blu-ray Player

  • Blu-ray Disk Oynatma

    Var

  • Full HD Yukarı Ölçekleme

    Var

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • (Kapalı) Güç Tüketimi

    0.5W ↓

  • Güç Tüketimi

    12W

BOYUT(MM)

  • Set (GXYXD)

    430(W) * 41(H) * 188(D)

OYNATILABILIR DISK

  • BD-ROM

    Var

  • BD-R

    Var

  • BD-RE

    Var

  • DVD (PAL)

    Var

  • DVD (NTSC)

    Var

  • CD-R/-RW

    Var

  • DVD-R/-RW(Video Modu)

    Var

  • DVD+R/+RW

    Var

  • DVD+R(Çift)

    Var

  • DTS-CD

    Var

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG4 AVC (H.264)

    Var

  • Video - SMPTE VC1

    Var

  • Video - AVCHD

    Var

  • Video - MPEG4

    Var

  • AVI

    Var

  • DivX

    Var

  • DivX HD

    Var

  • FLV

    Var

  • VOB

    Var

  • 3GP

    Var

  • WMV

    Var

  • RWMV

    Var

  • Ses(Bitstream) - LPCM

    Var

  • Ses(Bitstream) - Dolby Digital

    Var

  • Ses(Bitstream) - Dolby Digital Plus

    Var

  • Ses(Bitstream) - Dolby TrueHD

    Var

  • Ses(Bitstream) - DTS

    Var

  • Ses(Decoding) - LPCM

    Var

  • Ses(Decoding) - Dolby Digital

    Var

  • Ses(Decoding) - Dolby Digital Plus

    Var (2ch)

  • Ses(Decoding) - Dolby TrueHD

    Var (2ch)

  • Ses(Decoding) - DTS

    Var

  • Ses(Decoding) - DTS-HD MA

    Var

  • Ses(Decoding) - MPEG 1/2 L2

    Var

  • Ses(Decoding) - MP3

    Var

  • Ses(Decoding) - WMA

    Var

  • AAC

    Var

  • FLAC

    Var

  • DTS Digital Out

    Evet

AV ÖZELLIĞI

  • NTSC⇔PAL Conversion

    Var

  • NTSC/PAL Hz

    Var

  • Video - Derin Renkler (HDMI1.3)

    Var

  • Video - xvYCC

    Var

  • Video - Son Sahne Hafızası

    Var

  • Video - Sinema yakınlaştırma

    Var

  • Ses - DD 2ch Down Mix

    Var

  • Ses - Dijital Ses Çıkışı

    Var

  • Ses - Re-Encoder Carrier

    Var

  • Ses - LPCM Dönüştürme (DTS HD, Dolby TrueHD)

    Var

  • Ses - Down Sampling

    Var

  • Ses - Dinamik Aralık Kontrolü

    Var

İNTERAKTIF IÇERIKLER

  • BD ROM profili

    5.0 Profil

UYGUNLUK

  • Zamanlayıcı Çubuğu

    Var

  • Anında tepsi açma

    Var

  • Hızlı yükleme

    Var

  • Ağ aygıt yazılımı güncelleme

    Var

  • Simplink

    Var

  • LG Smart TV

    Var

  • MP3ID tag Display (Gracenote)

    Var

  • Music ID CD(Gracenote)

    Var

  • Music ID streaming (capture)_(Gracenote)

    Var

  • Music ID file info (Gracenote)

    Var

  • Video ID DVD/BD (Gracenote)

    Var

ÖN PANEL

  • Ekran

    Saat

  • Aç/Kapa

    Var

  • Oynat/Durdur

    Var

  • Durdur

    Var

  • USB

    Var

ARKA PANEL

  • Analog Ses Çıkışı (Down mixed)

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı- Optik

    Var

  • Video çıkışı - Kompozit

    Var

  • HDMI Çıkışı

    Var

  • Ethernet

    Var

AKSESUAR

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

  • AV RCA Kablosu

    Var

  • HDMI Kablosu

    Var

  • DLNA Bundle Disk

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Kablolu

    Var

  • Smart Share

    Var

  • DLNA

    Var

  • DMR

    Var

  • Wi-Fi Built-in

    Var

  • Wi-Fi Direct

    Var

Müşteri Yorumları