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LG BP620 Blu-ray Disk Oynatıcı
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
3D Blu-ray Player
-
Blu-ray Disk Oynatma
Var
-
Full HD Yukarı Ölçekleme
Var
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
(Kapalı) Güç Tüketimi
0.5W ↓
-
Güç Tüketimi
12W
BOYUT(MM)
-
Set (GXYXD)
430(W) * 41(H) * 188(D)
OYNATILABILIR DISK
-
BD-ROM
Var
-
BD-R
Var
-
BD-RE
Var
-
DVD (PAL)
Var
-
DVD (NTSC)
Var
-
CD-R/-RW
Var
-
DVD-R/-RW(Video Modu)
Var
-
DVD+R/+RW
Var
-
DVD+R(Çift)
Var
-
DTS-CD
Var
AV BIÇIMI
-
Video - MPEG2
Var
-
Video - MPEG4 AVC (H.264)
Var
-
Video - SMPTE VC1
Var
-
Video - AVCHD
Var
-
Video - MPEG4
Var
-
AVI
Var
-
DivX
Var
-
DivX HD
Var
-
FLV
Var
-
VOB
Var
-
3GP
Var
-
WMV
Var
-
RWMV
Var
-
Ses(Bitstream) - LPCM
Var
-
Ses(Bitstream) - Dolby Digital
Var
-
Ses(Bitstream) - Dolby Digital Plus
Var
-
Ses(Bitstream) - Dolby TrueHD
Var
-
Ses(Bitstream) - DTS
Var
-
Ses(Decoding) - LPCM
Var
-
Ses(Decoding) - Dolby Digital
Var
-
Ses(Decoding) - Dolby Digital Plus
Var (2ch)
-
Ses(Decoding) - Dolby TrueHD
Var (2ch)
-
Ses(Decoding) - DTS
Var
-
Ses(Decoding) - DTS-HD MA
Var
-
Ses(Decoding) - MPEG 1/2 L2
Var
-
Ses(Decoding) - MP3
Var
-
Ses(Decoding) - WMA
Var
-
AAC
Var
-
FLAC
Var
-
DTS Digital Out
Evet
AV ÖZELLIĞI
-
NTSC⇔PAL Conversion
Var
-
NTSC/PAL Hz
Var
-
Video - Derin Renkler (HDMI1.3)
Var
-
Video - xvYCC
Var
-
Video - Son Sahne Hafızası
Var
-
Video - Sinema yakınlaştırma
Var
-
Ses - DD 2ch Down Mix
Var
-
Ses - Dijital Ses Çıkışı
Var
-
Ses - Re-Encoder Carrier
Var
-
Ses - LPCM Dönüştürme (DTS HD, Dolby TrueHD)
Var
-
Ses - Down Sampling
Var
-
Ses - Dinamik Aralık Kontrolü
Var
İNTERAKTIF IÇERIKLER
-
BD ROM profili
5.0 Profil
UYGUNLUK
-
Zamanlayıcı Çubuğu
Var
-
Anında tepsi açma
Var
-
Hızlı yükleme
Var
-
Ağ aygıt yazılımı güncelleme
Var
-
Simplink
Var
-
LG Smart TV
Var
-
MP3ID tag Display (Gracenote)
Var
-
Music ID CD(Gracenote)
Var
-
Music ID streaming (capture)_(Gracenote)
Var
-
Music ID file info (Gracenote)
Var
-
Video ID DVD/BD (Gracenote)
Var
ÖN PANEL
-
Ekran
Saat
-
Aç/Kapa
Var
-
Oynat/Durdur
Var
-
Durdur
Var
-
USB
Var
ARKA PANEL
-
Analog Ses Çıkışı (Down mixed)
Var
-
Dijital Ses Çıkışı- Optik
Var
-
Video çıkışı - Kompozit
Var
-
HDMI Çıkışı
Var
-
Ethernet
Var
AKSESUAR
-
Kullanma Kılavuzu
Var
-
AV RCA Kablosu
Var
-
HDMI Kablosu
Var
-
DLNA Bundle Disk
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
AĞ
-
Kablolu
Var
-
Smart Share
Var
-
DLNA
Var
-
DMR
Var
-
Wi-Fi Built-in
Var
-
Wi-Fi Direct
Var
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