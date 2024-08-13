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3D Blu-ray Oynatıcı

Teknik Özellikler

İncelemeler

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3D Blu-ray Oynatıcı

BX580

3D Blu-ray Oynatıcı

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Bluray Player

  • Blu-ray Disk Oynatma

    Var

  • DVD Kaydedici

    Yok

  • Full HD Yukarı Ölçekleme

    Var

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Dil

    Var

  • (Kapalı) Güç Tüketimi

    0.1W ↓

  • Güç Tüketimi

    17 W

BOYUT(MM)

  • Set (GXYXD)

    430x45x200

OYNATILABILIR DISK

  • BD-ROM

    Var

  • BD-R

    Var

  • BD-RE

    Var

  • DVD (PAL)

    Var

  • DVD (NTSC)

    Var

  • AUDIO-CD

    Var

  • CD-R/-RW

    Var

  • DVD-R/-RW(Video Modu)

    Var

  • DVD-RAM

    Yok

  • VCD/SVCD

    Yok

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG4 AVC (H.264)

    Var

  • Video - SMPTE VC1

    Var

  • Video - AVCHD

    Var

  • Ses(Bitstream) - LPCM

    Var

  • Ses(Bitstream) - Dolby Digital

    Var

  • Ses(Bitstream) - Dolby Digital Plus

    Var

  • Ses(Bitstream) - Dolby TrueHD

    Var

  • Ses(Bitstream) - DTS

    Var

  • Ses(Bitstream) - DTS-HD MA

    Var

  • Ses(Bitstream) - MPEG 1/2 L2

    Var

  • Ses(Bitstream) - MP3

    Var

  • Ses(Bitstream) - WMA

    Var (PCM)

  • Ses(Decoding) - LPCM

    Var

  • Ses(Decoding) - Dolby Digital

    Var

  • Ses(Decoding) - Dolby Digital Plus

    Var(7.1 ch)

  • Ses(Decoding) - Dolby TrueHD

    Var(7.1 ch)

  • Ses(Decoding) - DTS

    Var

  • Ses(Decoding) - DTS-HD MA

    Var

GUI

  • Grafik Kullanıcı Arayüzü

    Var

  • Dil

    Tur/Eng/Spa/Fre/Ger/Ita/Dut/Arabic

  • Başlangıç Dili

    Türkçe veya İngilizce

DUBLAJ

  • USB'ye DVD Kopyalama

    Var

İNTERAKTIF IÇERIKLER

  • Streaming VOD

    Var

  • MHP benzeri İnteraktiflik

    Var

  • Eş zamanlı Playback işlemiHD ve SD Video Drip'lerin

    Var

  • BD ROM profili

    5.0 Profil

  • Görüntü Dondurma

    PNG, JPEG, GIF

UYGUNLUK

  • USB Playback

    Var

  • Harici HDD Playback

    Var

  • DLNA

    Var

  • CIFS

    Var

  • Zamanlayıcı Çubuğu

    Var

  • Anında tepsi açma

    Var

  • Hızlı yükleme

    Var

  • Ağ aygıt yazılımı güncelleme

    Var

  • 1080p çıkış

    Var

  • Simplink

    Var

ÖN PANEL

  • Ekran

    FLD

  • Aç/Kapa

    Var

  • Oynat/Durdur

    Var

  • Durdur

    Var

  • Tara(İleri)

    Var

  • Tara(Geri)

    Var

ARKA PANEL

  • Dijital Ses Çıkışı- Koaksiyel

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı- Optik

    Var

  • Video çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video - S-Video

    Yok

  • Video çıkışı - Komponent RCA tipi (Y/Pb/Pr)

    Var

  • Dijital Video Çıkışı - HDMI (Versiyon 1,3)

    Var

  • Ethernet

    Var

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