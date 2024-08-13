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LG DP522 DVD Disk Oynatıcı

Teknik Özellikler

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LG DP522 DVD Disk Oynatıcı

DP522

LG DP522 DVD Disk Oynatıcı

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    DVD Player

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • (Kapalı) Güç Tüketimi

    1 W

  • Güç Tüketimi

    8 W

BOYUT(MM)

  • Set (GXYXD)

    360x35x196

  • Kutu (GXYXD)

    528x279x111

  • Net

    1.7

  • Brüt Ağırlık (Kg)

    2.7

RADYO SISTEM

  • Yayın Sistemi

    NTSC

  • Video DAC

    108MHz/14bit

OYNATILABILIR DISK

  • DVD (PAL)

    Var

  • DVD (NTSC)

    Var

  • AUDIO-CD

    Var

  • CD-R/-RW

    Var

  • DVD-R/-RW(Video Modu)

    Var

  • DVD+R/+RW

    Var

  • MPEG4

    Var

AV BIÇIMI

  • Dolby Digital 2ch Downmixed Audio Out

    Evet

  • DTS Digital Out

    Evet

GUI

  • Grafik Kullanıcı Arayüzü

    Var

UYGUNLUK

  • Hızlı yükleme

    Var

  • Tara(İleri)

    Var

  • Tara(Geri)

    Var

ÖN PANEL

  • Araç no.

    360mm (Tool 5)

  • Ekran

    Saat

  • Güç Açık/Kapalı

    Var

  • Güç LED

    Var

  • Aç/Kapa

    Var

  • Oynat/Durdur

    Var

  • Durdur

    Var

ARKA PANEL

  • Analog Ses Çıkışı (Down mixed)

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı- Koaksiyel

    Var

  • Video çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video çıkışı - Komponent RCA tipi (Y/Pb/Pr)

    Var

AKSESUAR

  • AV RCA Kablosu

    Var

  • Piller

    Var

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