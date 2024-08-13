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7" Ekran Portable DVD Player

Teknik Özellikler

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7" Ekran Portable DVD Player

DP650

7" Ekran Portable DVD Player

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Portable DVD Player

OYNATILABILIR DISK

  • DVD (PAL)

    Var

  • AUDIO-CD

    Var

  • CD-R/-RW

    Var

  • DVD+R/+RW

    Var

  • DVD+R(Çift)

    Var

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG2

    Var

  • Ses(Bitstream) - MP3

    Var

  • Ses(Bitstream) - WMA

    Var

  • MPEG2

    Var

  • DivX

    Var

  • AVI

    Var

  • JPEG2

    Var

LCD PANEL

  • LCD Tipi

    7"

  • Ekran

    480x234 (WQVGA)

DUBLAJ

  • Ses CD'si Ripleme

    Var

UYGUNLUK

  • USB Playback

    Var

  • USB'ye doğrudan kayıt

    Var

  • Dahili Hoparlör

    Var

  • Kulaklık çıkışı

    Var

  • Araç çakmak adaptörü

    Var

AKSESUAR

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

  • AV RCA Kablosu

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • AC Adaptörü

    Var

  • Araç Güç Adaptörü

    Var

Müşteri Yorumları