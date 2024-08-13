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Zarif bir DVD oynatıcı

Teknik Özellikler

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Zarif bir DVD oynatıcı

DV4S2H-P

Zarif bir DVD oynatıcı

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    DVD Player

  • Blu-ray Disk Oynatma

    Yok

  • DVD Kaydedici

    Yok

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Dil

    Var

  • Hızlı Kurulum Kılavuzu

    Yok

  • Güç SMPS

    Var

  • (Kapalı) Güç Tüketimi

    1

BOYUT(MM)

  • Set (GXYXD)

    430x212x52

  • Kutu (GXYXD)

    483x316.5x119

RADYO SISTEM

  • Video DAC

    4 DAC / 10bit

OYNATILABILIR DISK

  • Hybrid Disc ( BD+DVD)

    Var

  • DVD (PAL)

    Var

  • DVD (NTSC)

    Var

  • AUDIO-CD

    Var

  • CD-R/-RW

    Var

  • DVD-R/-RW(Video Modu)

    Var

  • DVD+R/+RW

    Var

  • DVD+R(Çift)

    Var

  • DVD-RAM

    Yok

  • DVD-RW(VR Modu)

    Var

  • VCD/SVCD

    Var

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG4

    Var

  • Ses(Decoding) - WMA

    Var

GUI

  • Grafik Kullanıcı Arayüzü

    Var

  • Dil

    Eng / Spa / Fre / Ger / Ita / Por / Dut / Pol / Rus / Hun / Cze / Swe / Gre / Tur / Iranian / Arabic

  • Başlangıç Dili

    user choice

ÖN PANEL

  • Güç LED

    Var

  • Aç/Kapa

    Var

  • Oynat/Durdur

    Var

  • Durdur

    Var

  • Tara(İleri)

    Var

  • Tara(Geri)

    Var

  • Çözünürlük

    Yok

  • USB

    Var

ARKA PANEL

  • Video çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video - S-Video

    Yok

  • Video çıkışı - Komponent RCA tipi (Y/Pb/Pr)

    Var

AKSESUAR

  • RCU - Cihaz

    New

  • RCU - Marka

    LG

  • Scart kablo

    Yok

  • HDMI Kablosu

    Var

  • Pil(Boyut "AAA")

    Var

Müşteri Yorumları