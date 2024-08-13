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Zarif bir DVD oynatıcı
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
DVD Player
-
Blu-ray Disk Oynatma
Yok
-
DVD Kaydedici
Yok
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Dil
Var
-
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Yok
-
Güç SMPS
Var
-
(Kapalı) Güç Tüketimi
1
BOYUT(MM)
-
Set (GXYXD)
430x212x52
-
Kutu (GXYXD)
483x316.5x119
RADYO SISTEM
-
Video DAC
4 DAC / 10bit
OYNATILABILIR DISK
-
Hybrid Disc ( BD+DVD)
Var
-
DVD (PAL)
Var
-
DVD (NTSC)
Var
-
AUDIO-CD
Var
-
CD-R/-RW
Var
-
DVD-R/-RW(Video Modu)
Var
-
DVD+R/+RW
Var
-
DVD+R(Çift)
Var
-
DVD-RAM
Yok
-
DVD-RW(VR Modu)
Var
-
VCD/SVCD
Var
AV BIÇIMI
-
Video - MPEG4
Var
-
Ses(Decoding) - WMA
Var
GUI
-
Grafik Kullanıcı Arayüzü
Var
-
Dil
Eng / Spa / Fre / Ger / Ita / Por / Dut / Pol / Rus / Hun / Cze / Swe / Gre / Tur / Iranian / Arabic
-
Başlangıç Dili
user choice
ÖN PANEL
-
Güç LED
Var
-
Aç/Kapa
Var
-
Oynat/Durdur
Var
-
Durdur
Var
-
Tara(İleri)
Var
-
Tara(Geri)
Var
-
Çözünürlük
Yok
-
USB
Var
ARKA PANEL
-
Video çıkışı - Kompozit
Var
-
Video - S-Video
Yok
-
Video çıkışı - Komponent RCA tipi (Y/Pb/Pr)
Var
AKSESUAR
-
RCU - Cihaz
New
-
RCU - Marka
LG
-
Scart kablo
Yok
-
HDMI Kablosu
Var
-
Pil(Boyut "AAA")
Var
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