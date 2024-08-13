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MKV & DVD Oynatıcı

Teknik Özellikler

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MKV & DVD Oynatıcı

DV600H

MKV & DVD Oynatıcı

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    DVD Player

  • Full HD Yukarı Ölçekleme

    Var

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Dil

    Var

  • Güç SMPS

    Var

  • (Kapalı) Güç Tüketimi

    1 W

  • Güç Tüketimi

    9 W

BOYUT(MM)

  • Kutu (GXYXD)

    498 x 321 x 116

  • Ağırlık (Kg)

    2,87

RADYO SISTEM

  • Video DAC

    192KHz/24bit

OYNATILABILIR DISK

  • DVD (PAL)

    Var

  • DVD (NTSC)

    Var

  • AUDIO-CD

    Var

  • CD-R/-RW

    Var

  • DVD-R/-RW(Video Modu)

    Var

  • DVD+R/+RW

    Var

  • DVD+R(Çift)

    Var

  • DVD-RAM

    Yok

  • DVD-RW(VR Modu)

    Var

  • VCD/SVCD

    Var

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG4 AVC (H.264)

    Var

  • Video - SMPTE VC1

    Var

  • Video - MPEG4

    Var

  • Ses(Bitstream) - LPCM

    Var

  • Ses(Bitstream) - Dolby Digital

    Var

  • Ses(Bitstream) - Dolby TrueHD

    Yok

  • Ses(Bitstream) - DTS

    Var

  • Ses(Bitstream) - DTS-HD MA

    Yok

  • Ses(Bitstream) - MPEG 1/2 L2

    Var

  • Ses(Bitstream) - MP3

    Var

  • Ses(Bitstream) - WMA

    Var

  • Ses(Decoding) - LPCM

    Var

  • Ses(Decoding) - Dolby Digital

    Var

  • Ses(Decoding) - Dolby TrueHD

    Yok

  • Ses(Decoding) - DTS

    Var

  • Ses(Decoding) - DTS-HD MA

    Yok

  • Ses(Decoding) - WMA

    Var

AV ÖZELLIĞI

  • Video - VBI WSS/CGMS-A/Alt yazı/Macrovision)

    Var

  • Ses - DD 2ch Down Mix

    Var

  • Ses - Dijital Ses Çıkışı

    Var

  • Ses - Down Sampling

    Var

GUI

  • Grafik Kullanıcı Arayüzü

    Var

  • Dil

    Eng / Spa / Fre / Ger / Ita / Por / Dut / Pol / Rus / Hun / Cze / Swe / Gre / Tur / Iranian / Arabic

UYGUNLUK

  • USB Playback

    Var

  • Harici HDD Playback

    Var

ÖN PANEL

  • Aç/Kapa

    Var

  • Oynat/Durdur

    Var

  • Durdur

    Var

  • Tara(İleri)

    Var

  • Tara(Geri)

    Var

  • USB

    Var

ARKA PANEL

  • Video çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video - S-Video

    Yok

  • Video çıkışı - Komponent RCA tipi (Y/Pb/Pr)

    Var

  • Dijital Video Çıkışı - HDMI (Versiyon 1,3)

    Var

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