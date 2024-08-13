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DV692H HDMI'lı DVD Oynatıcı
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
DVD Player
-
Full HD Yukarı Ölçekleme
Var
GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER
-
Güç SMPS
Var
-
(Kapalı) Güç Tüketimi
1 W
-
Güç Tüketimi
10 W
-
Düzenleme - Güvenlik,EMC
Var
BOYUT(MM)
-
Set (GXYXD)
430 x 35 x 210
-
Kutu (GXYXD)
490 x 82 x 296
-
Ağırlık (Kg)
1.7
-
Net
Var
-
Brüt Ağırlık (Kg)
2.7
RADYO SISTEM
-
Yayın Sistemi
NTSC/PAL
-
Video DAC
108MHz/10bit
-
Ses DAC
192KHz/24bit
OYNATILABILIR DISK
-
DVD (PAL)
Var
-
DVD (NTSC)
Var
-
AUDIO-CD
Var
-
CD-R/-RW
Var
-
DVD-R/-RW(Video Modu)
Var
-
DVD+R/+RW
Var
-
DVD+R(Çift)
Var
-
DVD-RAM
Yok
-
DVD-RW(VR Modu)
Var
-
VCD/SVCD
Var
-
WMA
Var
-
Dual Disk
Var
-
JPEG
Var
-
DivX
Var
AV BIÇIMI
-
Ses(Decoding) - WMA
Var
GUI
-
Grafik Kullanıcı Arayüzü
Var
-
Dil
Eng / Spa / Fre / Ger / Ita / Por / Dut / Pol / Rus / Hun / Cze / Swe / Gre / Tur / Iranian / Arabic
UYGUNLUK
-
USB Playback
Var
-
Harici HDD Playback
Yok
-
DLNA
Yok
-
CIFS
Yok
-
Wireless LAN
Yok
-
Aşamalı tarama
Var
-
1080p çıkış
Var
-
1080p Yukarı Ölçekleme
Var
ÖN PANEL
-
Güç LED
Var
-
Aç/Kapa
Var
-
Oynat/Durdur
Var
-
Durdur
Var
-
Tara(İleri)
Var
-
Tara(Geri)
Var
-
USB
Var
ARKA PANEL
-
Dijital Ses Çıkışı- Koaksiyel
Var
-
Dijital Ses Çıkışı- Optik
Yok
-
Video çıkışı - Kompozit
Var
-
Video - S-Video
Yok
-
Video çıkışı - Komponent RCA tipi (Y/Pb/Pr)
Var
-
Analog Ses çıkışı (Komponent Çifti) - L/R
Var
-
Dijital Video Çıkışı - HDMI (Versiyon 1,3)
Var
AKSESUAR
-
Kullanma Kılavuzu
Var
-
AV RCA Kablosu
Var
-
HDMI Kablosu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
Piller
Var (1 adet)
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