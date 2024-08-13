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DV692H HDMI'lı DVD Oynatıcı

Teknik Özellikler

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DV692H HDMI'lı DVD Oynatıcı

DV692H

DV692H HDMI'lı DVD Oynatıcı

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    DVD Player

  • Full HD Yukarı Ölçekleme

    Var

GENEL TEKNIK ÖZELLIKLER

  • Güç SMPS

    Var

  • (Kapalı) Güç Tüketimi

    1 W

  • Güç Tüketimi

    10 W

  • Düzenleme - Güvenlik,EMC

    Var

BOYUT(MM)

  • Set (GXYXD)

    430 x 35 x 210

  • Kutu (GXYXD)

    490 x 82 x 296

  • Ağırlık (Kg)

    1.7

  • Net

    Var

  • Brüt Ağırlık (Kg)

    2.7

RADYO SISTEM

  • Yayın Sistemi

    NTSC/PAL

  • Video DAC

    108MHz/10bit

  • Ses DAC

    192KHz/24bit

OYNATILABILIR DISK

  • DVD (PAL)

    Var

  • DVD (NTSC)

    Var

  • AUDIO-CD

    Var

  • CD-R/-RW

    Var

  • DVD-R/-RW(Video Modu)

    Var

  • DVD+R/+RW

    Var

  • DVD+R(Çift)

    Var

  • DVD-RAM

    Yok

  • DVD-RW(VR Modu)

    Var

  • VCD/SVCD

    Var

  • WMA

    Var

  • Dual Disk

    Var

  • JPEG

    Var

  • DivX

    Var

AV BIÇIMI

  • Ses(Decoding) - WMA

    Var

GUI

  • Grafik Kullanıcı Arayüzü

    Var

  • Dil

    Eng / Spa / Fre / Ger / Ita / Por / Dut / Pol / Rus / Hun / Cze / Swe / Gre / Tur / Iranian / Arabic

UYGUNLUK

  • USB Playback

    Var

  • Harici HDD Playback

    Yok

  • DLNA

    Yok

  • CIFS

    Yok

  • Wireless LAN

    Yok

  • Aşamalı tarama

    Var

  • 1080p çıkış

    Var

  • 1080p Yukarı Ölçekleme

    Var

ÖN PANEL

  • Güç LED

    Var

  • Aç/Kapa

    Var

  • Oynat/Durdur

    Var

  • Durdur

    Var

  • Tara(İleri)

    Var

  • Tara(Geri)

    Var

  • USB

    Var

ARKA PANEL

  • Dijital Ses Çıkışı- Koaksiyel

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı- Optik

    Yok

  • Video çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video - S-Video

    Yok

  • Video çıkışı - Komponent RCA tipi (Y/Pb/Pr)

    Var

  • Analog Ses çıkışı (Komponent Çifti) - L/R

    Var

  • Dijital Video Çıkışı - HDMI (Versiyon 1,3)

    Var

AKSESUAR

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

  • AV RCA Kablosu

    Var

  • HDMI Kablosu

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • Piller

    Var (1 adet)

Müşteri Yorumları