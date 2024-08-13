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1100W 5.1 Satellite 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
1100W 5.1 Satellite 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi
SES PERFORMANSI
-
Kanal
5.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
1100
-
Güç Çıkışı - Ön
180x2
-
Güç Çıkışı - Orta
180
-
Güç Çıkışı - Surround
180x2
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
200
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
USB 2,0
Var
-
iPod direct dock
Yok
-
Ses Girişi - Portatif Giriş
Var
-
Video Çıkışı - Kompozit
Var
-
Ses Girişi - Optik
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI - Giriş
Var
-
Radyo Anteni - FM
Var
-
Radyo Anteni - AM
Yok
UYGUNLUK
-
Simplink
Var
-
DLNA
Var
-
CIFS
Var
-
Kablosuz LAN - Ankastre Tipi
Yok
-
USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)
Var
-
Harici HDD Playback
Var
-
TV Sound ez Kurulumu
Var
-
Mic - Jack Tipi
Yok
SES MODU
-
Yüksek Ses Örnekleme
Var
-
BassBoost
Var
-
VSM Plus
Var
UYGULAMA
-
BD profili - Ağ / BD Canlı(BD profili 2,0)
Var
-
Çevrimiçi hizmet - UGC
Var
-
Çevrimiçi hizmet - Fotoğraf
Var
-
Çevrimiçi hizmet - Hava
Var
ÇALINABILIR DISK TIPI
-
BD-ROM
Var
-
BD-R
Var
-
BD-RE
Var
-
Melez disk (BD+DVD)
Yok
-
DVD(NTSC)
Var
-
DVD(PAL)
Var
-
DVD-R
Var
-
DVD-RW(Video/VR Modeli)
Var/Yok
-
DVD+R
Var
-
DVD+RW(Video modu)
Var
-
DVD-RAM
Yok
-
DVD-Audio
Yok
-
Video CD/Super VCD
Yok
-
Audio CD
Var
-
DTS-CD
Var
-
Audio CD-R/CD-RW
Var
AV BIÇIMI
-
Video - MPEG4 AVC(H.264)
Var
-
Video - SMPTE VC1 (VC-9)
Var
-
Video - DivX
Var
-
Video - DivX HD
Var
-
Video - MKV
Var
-
Video - AVC HD
Var
-
Video - MPEG2
Var
-
Video - MPEG3
Var
RADYO
-
Bant
FM/RDS
-
RDS (PS, PTY, CT, RT)
Var
AKSESUAR
-
Talimat Kitapçığı
Var
-
Uzaktan Kumanda Birimi - Tip
Var
-
FM Anteni
Var
-
Piller
Var
-
Hoparlör Kablosu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
RCA Kodu(Video), Sarı, 1P
Var
-
HDMI Kablosu
Var
FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM
-
Ana
430 x 57 x 281
-
Ön Hoparlör
94 x 211 x 83
-
Orta Hoparlör
327 x 99 x 76
-
Arka Hoparlör
94 x 182 x 83
-
Subwoofer
190 x 385 x 318
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