LG ELECTRONICS S’ASSOCIE À PRIME VIDEO POUR LANCER LA DIFFUSION EN CONTINU DU FILM LES MAÎTRES DE L’UNIVERS À DOMICILE

Grâce au nouveau mode d’image Creator Original et à la télécommande Magic interactive, les téléviseurs OLED evo de LG offrent une expérience de visionnement à domicile améliorée pour faire découvrir la plus récente aventure fantastique au public.

Résumé de presse :

• LG s’associe à Prime Video pour célébrer le lancement de la diffusion en continu du film Les Maîtres de l’univers avec des fonctionnalités exclusives sur les téléviseurs intelligents de LG

• Le nouveau mode d’image Creator Original permet aux studios d’exercer un plus grand contrôle sur les paramètres d’image afin d’offrir une expérience cinématographique à domicile améliorée sur le tout dernier téléviseur OLED evo de LG.

• Une fonctionnalité à commande vocale de la télécommande Magic permet aux fans d’accéder instantanément au contenu en disant « Je détiens la force toute-puissante ».

SÉOUL et TORONTO, le 20 juillet 2026 — LG Electronics s’associe à Prime Video pour célébrer le lancement de la diffusion en continu du film Les Maîtres de l’univers et plonger les salons du monde entier dans la magie, la puissance et le chaos d’Eternia. De cette collaboration est né le mode d’image Creator Original1, un paramètre d’image inédit dans l’industrie conçu spécialement pour la diffusion en continu et offert en exclusivité sur les téléviseurs OLED evo 2026 de LG, ainsi qu’une fonction vocale interactive de la télécommande Magic inspirée de la phrase culte du film « Je détiens la force toute-puissante ».

Dans Les Maîtres de l’univers, le réalisateur Travis Knight réinvente la franchise légendaire sous la forme d’une aventure épique en prises de vues réelles destinée à une nouvelle génération de spectateurs. Après en avoir été séparé pendant 15 ans, le prince Adam retrouve l’épée du pouvoir, qui le guide jusqu’à Eternia, où il découvre que son royaume a été détruit sous le règne tyrannique de Skeletor. Pour sauver sa famille et son royaume, Adam doit unir ses forces à celles de ses plus proches alliés, Teela et Duncan/le Maître d’Armes, et accepter sa véritable destinée en devenant Musclor, l’homme le plus puissant de l’univers.

Désormais, grâce à la toute nouvelle gamme d’écrans OLED haut de gamme de LG et à sa collaboration avec Prime Video, les fans peuvent profiter des images somptueuses et de l’action dynamique du film dans une ambiance véritablement cinématographique, à la maison.

Découvrez le mode d’image Creator Original, uniquement offert sur les téléviseurs OLED evo de LG

Offert en exclusivité sur les séries OLED evo W6, G6 et C6 2026 de LG, le mode d’image Creator Original est un nouveau paramètre conçu pour permettre aux studios de contrôler les principaux éléments de la qualité d’image. Ce mode exclusif va encore plus loin que les préréglages cinématographiques proposés par le mode Filmmaker, qui désactivent principalement les effets post-traitement. Il tire parti des paramètres d’image définis par les créateurs de contenu et les studios – notamment les détails dans les zones ombragées, l’équilibre des couleurs, la réduction du bruit et le traitement des mouvements – afin de reproduire fidèlement chaque choc d’épées étincelantes, chaque repaire ténébreux de Skeletor et chaque bataille explosive sur Eternia.

Une puissance de traitement pour une qualité d’image et de son irréprochable

Grâce au processeur avancé α (Alpha) 11 4K de troisième génération de LG, doté des capacités de traitement d’image de 12 bits et de commande de portée dynamique améliorée, les téléviseurs OLED de LG n’entraînent aucune perte de détail ou de gradation entre le signal source et l’écran du téléviseur – préservant ainsi une précision visuelle absolue et pouvant gérer des milliards de nuances de couleurs grâce à une reproduction tonale ultra-raffinée. Grâce à la technologie de pixels auto-éclairés, qui offre des noirs parfaits et un contraste précis, à la prise en charge de Dolby Vision® pour des images ultra-vives et de Dolby Atmos® pour un son immersif et multidimensionnel, les téléspectateurs se retrouvent au cœur de l’action.

Il suffit de dire « Je détiens la force toute-puissante »

Grâce à une fonctionnalité interactive inédite inspirée de cette phrase culte, la télécommande Magic de LG permet aux utilisateurs d’accéder instantanément au contenu lié au film Les Maîtres de l’univers en prononçant simplement la phrase « Je détiens la force toute-puissante ». Offerte sur les téléviseurs intelligents de LG dotés de webOS 23 ou d’une version ultérieure, la fonction de commande vocale prend en charge plusieurs langues2, notamment l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien et l’allemand. Le téléviseur réagit en affichant directement à l’écran le film, les bonus et le contenu Prime Video connexe, transformant ainsi une réplique légendaire en porte d’entrée vers l’aventure.

Conçue pour les familles et les fans de longue date, cette fonctionnalité ajoute une touche ludique et immersive qui fait le pont entre les générations – de celle qui a grandi avec Musclor dans les années 1980 à une nouvelle vague de téléspectateurs qui découvrent la saga pour la première fois.

Un engagement commun envers l’innovation

Cette collaboration s’inscrit dans le prolongement de la relation de longue date entre LG et Prime Video, qui sont unies par une mission commune : offrir des expériences de divertissement à domicile haut de gamme grâce à l’innovation. Que ce soit en prenant en charge des formats cinématographiques de pointe ou en faisant partie des premiers à intégrer de nouvelles fonctionnalités aux téléviseurs intelligents, les deux entreprises continuent d’améliorer la façon dont les spectateurs du monde entier regardent le contenu diffusé en continu et apprécient les titres à grand succès.

« LG s’engage à offrir à ses clients des expériences de divertissement révolutionnaires à domicile, a déclaré Chris Jo, responsable du centre d’affaires de la plateforme webOS au sein de LG Media Entertainment Solution Company. Grâce au mode d’image Creator Original et à notre télécommande Magic interactive, nous offrons aux fans de nouvelles façons de découvrir Les Maîtres de l’univers – et leur permettons de revivre l’enthousiasme, l’énergie et l’optimisme qui ont rendu cette série emblématique. »

La force toute-puissante est de retour dans les salons

Fort d’une histoire qui s’étend sur plusieurs décennies, Les Maîtres de l’univers continue de prouver sa popularité constante. Maintenant offert en diffusion en continu sur Prime Video, ce film invite les spectateurs à redécouvrir un univers débordant de vie, de plaisir et d’esprit héroïque.

Grâce au mode d’image Creator Original et à la télécommande Magic interactive, les téléviseurs OLED evo de LG offrent aux fans une expérience encore plus immersive pour vivre l’aventure à la maison.

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1 Le mode Creator Original pour Prime Video devrait être lancé d’ici la fin du mois.

2 La disponibilité des commandes vocales dépend des paramètres de langue sélectionnés sur le téléviseur. Par exemple, il est possible d’utiliser des commandes vocales en anglais lorsque la langue du téléviseur est réglée sur l’anglais.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d’électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s’efforce d’offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d’amélioration de la qualité de l’air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d’affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site LG.ca.

À propos de la plateforme webOS

La plateforme webOS se trouve sur les téléviseurs de LG depuis plus d’une décennie et est reconnue pour son interface conviviale qui facilite la navigation et la personnalisation. Grâce à un écosystème de partenaires mondiaux en pleine expansion et à des contenus centrés sur l’auditoire diffusés par l’intermédiaire de services tels que LG Channels, LG Gallery+, LG Gaming Portal, LG Sports Portal et bien d’autres encore, webOS est appelée à stimuler la croissance future de LG sur une multitude d’appareils et d’expériences hors domicile. Pour obtenir plus de renseignements sur webOS pour le divertissement, visitez le www.LG.com/global/newsroom/.

Personnes-ressources pour les médias :

LG Electronics Canada inc.

Shari Balga

647 261-3603

shari.balga@lge.com