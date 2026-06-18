LG LANCE LE CONCOURS LES HÉROS DES JOURS DE MATCH POUR CÉLÉBRER LES COMMUNAUTÉS À L’ORIGINE DE LA CULTURE DU SOCCER AU CANADA

Un concours national invite les Canadiens à désigner leur lieu de rassemblement préféré pour regarder le soccer, ce lieu pourrait gagner la fantastique mise à niveau Jour de match de LG.

Résumé de presse :

LG Canada lance Les héros des jours de match , un concours national qui célèbre les entreprises locales et les lieux de rassemblement qui réunissent les amateurs de soccer à travers le Canada.

, un concours national qui célèbre les entreprises locales et les lieux de rassemblement qui réunissent les amateurs de soccer à travers le Canada. Les Canadiens peuvent nommer leur lieu de rassemblement préféré pour regarder le soccer pour que celui-ci ait la chance de gagner une mise à niveau Jour de match de LG, d’une valeur pouvant atteindre 10 000 $.

La campagne met en scène la vedette de soccer Jonathan David, originaire d’Ottawa, et souligne les liens et les expériences communes qui unissent les communautés à travers le sport.

La campagne renforce la promesse « Life’s Good / La vie est belle » de LG en célébrant les lieu de rassemblement locaux pour regarder le soccer et les communautés qui contribuent à créer des moments inoubliables lors des jours de match pour les partisans d’un bout à l’autre du Canada.

TORONTO, ONTARIO, 18 juin 2026 — LG Electronics Canada (LG) célèbre les entreprises locales, les lieux de rassemblement et les partisans passionnés qui réunissent les communautés à travers le soccer.

Aujourd’hui, LG Electronics Canada a annoncé le lancement de Les héros des jours de match, un concours national qui met en lumière les lieux communautaires où se réunissent les Canadiens pour nouer des relations et applaudir et célébrer les bons moments lors des jours de match.

En partenariat avec la vedette de soccer originaire d’Ottawa, Jonathan David, LG invite les Canadiens d’un océan à l’autre à nommer les espaces du soccer qui rendent les journées de match inoubliables, pour que ceux-ci aient la chance de gagner la fantastique mise à niveau Jour de match de LG.

Parmi les bars sportifs, les cafés de quartier et les lieux de rassemblement communautaires aimés de la population, le lieu gagnant recevra une mise à niveau technologique haut de gamme de LG, d’une valeur pouvant atteindre 10 000 $.

Enracinée dans la promesse « Life’s Good / La vie est belle » de LG, la campagne célèbre les liens et le sentiment d’appartenance que le sport peut inspirer dans les communautés à travers le Canada. En attirant l’attention sur les entreprises locales et les lieux de rassemblement, où les partisans se réunissent pour célébrer le match, LG vise à reconnaître les personnes et les lieux qui créent des expériences communes enrichissantes lors des jours de match.

« Le soccer rassemble les gens d’une façon tout à fait unique », a déclaré Jonathan David, vedette canadienne de soccer. « Ce sont les lieux où les Canadiens se réunissent pour regarder ces matchs qui sont les véritables vedettes, des endroits locaux qui créent un sentiment d’appartenance à la communauté. Mon propre lieu de rassemblement pour regarder le soccer était situé à Ottawa, où j’ai grandi avec mes amis et ma famille. Je suis impatient de découvrir les endroits spéciaux que les Canadiens vont désigner et de célébrer les personnes qui en sont à l’origine. »

Les Canadiens peuvent nommer leurs Héros des jours de match dès aujourd’hui en consultant le site https://www.lg.com/ca_fr/a-propos-de-lg/commandite/ et en indiquant les raisons pour lesquelles leur lieu de rasssemblement local préféré mérite de remporter la fantastique mise à niveau Jour de match de LG. Les candidatures admissibles peuvent inclure des bars sportifs de quartier, des cafés, des restaurants et d’autres lieux de rassemblement locaux, ou même votre propre cour, où les partisans se réunissent pour regarder et célébrer le match. Le gagnant recevra un ensemble de mise à niveau technologique de LG conçu pour améliorer l’expérience de visionnement des partisans. Le concours se termine le 26 juillet 2026.

Visitez la page de Commandite de LG pour accéder au formulaire d’inscription au concours et remplir tous les champs requis, y compris l’envoi d’au moins deux photos du carrefour du soccer du participant, en mettant en valeur l’espace et la raison de la mise en candidature sur la page d’inscription au concours :

Parlez-nous de votre lieu de rassemblement préféré! Racontez l’histoire de celui-ci. Plus il y a de détails, mieux c’est. Voici quelques points à aborder : Histoire de l’origine : Comment ce lieu a-t-il commencé? S’agissait-il d’un rassemblement spontané qui a pris de l’ampleur? Traditions et rituels : Quelles traditions liées aux jours de match font désormais partie de votre culture? Vos membres : Qui sont les participants, et comment ce groupe s’est-il constitué? Pourquoi mérite-t-il une mise à niveau technologique de LG?

Téléversez jusqu’à six photos (deux photos au minimum) : Montrez-nous votre lieu sous son meilleur jour! Soumettez des photos de votre espace aménagé et prêt pour le jour de match! Pensez aux écrans, aux appareils ménagers, aux sièges, aux décorations et à tous les éléments qui en font un lieu unique, et prenez des photos spontanées de votre groupe. Image 1 : Présentez-nous votre équipe! Un égoportrait de vous et des personnes avec qui vous vous réunissez lors des jours de match. Photos 2 à 6 : Présentez-nous votre lieu de rassemblement pour le soccer! Incluez les décorations, la disposition et les appareils ménagers et électroniques qui composent votre installation pour regarder un match du jour.

Le matériel soumis peut être utilisé à des fins de marketing. Consultez le règlement complet du concours pour obtenir plus de détails.

AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours s’adresse aux résidents légaux du Canada âgés de 19 ans et plus. Le concours a lieu du 2 juin 2026 au 26 juillet 2026. Limite d’une (1) participation par personne. Un (1) lot est à gagner, comprenant jusqu’à trois (3) produits de LG (valeur au détail approximative pouvant atteindre 10 000 $ CA). Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions reçues. Le gagnant doit répondre correctement à une question d’habileté. Commandité par LG Electronics Canada inc. Le règlement complet peut être consulté sur la page Commandite de LG . Les autonominations sont admissibles au prix. Si le participant présente la candidature d’un carrefour communautaire, celui-ci recevra le prix s’il est déclaré gagnant. Le propriétaire du carrefour communautaire désigné doit accepter le règlement du concours et consentir à recevoir le prix au nom de son établissement.

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À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d’électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s’efforce d’offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d’amélioration de la qualité de l’air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d’affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

Personne-ressource pour les médias :

LG Electronics Canada inc.

Shari Balga

647 261-3603

shari.balga@lge.com