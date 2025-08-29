



Una innovación disruptiva en entretenimiento en casa: el nuevo proyector de tiro ultracorto de LG combina calidad 4K, sonido Dolby Atmos y sistema webOS en un diseño portátil y sofisticado.

Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG) anunció el inicio del lanzamiento global del LG CineBeam S (modelo PU615U), un proyector 4K de tiro ultracorto (UST, por sus siglas en inglés) que redefine la experiencia de entretenimiento en casa al combinar potencia, portabilidad y diseño en un solo dispositivo. Basado en la exitosa línea LG CineBeam Q, de la que retoma su enfoque en diseño compacto y calidad visual, este nuevo modelo lleva la inmersión a otro nivel con imágenes vibrantes en resolución 4K (3.840 x 2.160) y sonido cinematográfico con tecnología Dolby Atmos. Bajo el concepto “Maravilla sin límites espaciales”, el LG CineBeam S convierte espacios pequeños en experiencias cinematográficas de alta calidad.

El nuevo proyector de LG combina tecnología de tiro ultracorto con un diseño compacto y estético, ofreciendo una solución que ahorra espacio, se transporta fácilmente y permite una proyección de gran formato en cualquier entorno. Puede ubicarse a tan solo 8,1 centímetros de la superficie de proyección y generar imágenes que van desde las 40 pulgadas (a 8,1 cm) hasta las 100 pulgadas (a 39,3 cm), sin necesidad de instalaciones complejas ni grandes distancias. Esto lo hace ideal para hogares o espacios con área limitada, sin necesidad de reacomodar muebles o modificar el entorno.

El CineBeam S proyecta imágenes en 4K ajustables entre 40 y 100 pulgadas, conservando una alta nitidez en condiciones de luz tanto natural como artificial. Su sistema avanzado de láser RGB cubre el 154% del espectro de color DCI-P3, lo que garantiza una reproducción fiel del color, alineada con la intención original del contenido. Con un brillo de 500 lúmenes ANSI y una relación de contraste de 450.000:1, logra negros profundos y colores vivos incluso en ambientes iluminados.

Pensado para integrarse con naturalidad en la vida diaria de los usuarios, el LG CineBeam S incluye funciones que facilitan su uso en distintos contextos. Viene con altavoces estéreo integrados compatibles con Dolby Atmos, lo que permite una experiencia sonora envolvente. Además, incorpora el sistema operativo webOS de LG, que ofrece acceso directo a plataformas de streaming y una navegación optimizada para explorar contenidos con agilidad.

En cuanto a conectividad, los usuarios pueden vincular dispositivos externos mediante sus puertos físicos (1 HDMI y 2 USB-C) o transmitir contenido de forma inalámbrica desde celulares, tabletas o computadores a través de AirPlay 2 o Screen Share. La configuración es rápida gracias a la función Auto Screen Adjustment, que adapta automáticamente la proyección para obtener una imagen nítida y bien alineada. También permite ajustar el tamaño y la posición de la imagen sin mover el proyector, mediante las funciones de escalado y desplazamiento de pantalla (Screen Scaling & Shifting), y proyectar sobre superficies que no sean blancas usando la opción de ajuste de color de pared.

Más allá del rendimiento, el CineBeam S destaca por su diseño minimalista y elegante, con un acabado metálico que armoniza con la decoración del entorno. Su tamaño compacto facilita colocarlo en repisas o mesas, y su ligereza lo hace ideal para llevarlo a cualquier parte. Con unas dimensiones de 110 × 160 × 160 mm y un peso de apenas 1,9 kg, este proyector cabe en una sola mano, combinando estética y funcionalidad. Además, incluye un control remoto rediseñado para una experiencia de uso más natural y compatibilidad con la app LG ThinQ, que permite manejar el dispositivo desde el celular.

“El LG CineBeam S es una muestra de nuestro compromiso con la innovación y con llevar una experiencia de cine en casa premium a una audiencia más amplia” afirmó YS Lee, líder del negocio de TI en la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG Electronics. “No es simplemente un proyector; es una solución de estilo de vida que combina excelencia en diseño y tecnología para ofrecer una flexibilidad nunca antes vista y un nuevo tipo de valor para el consumidor.”

# # #

Acerca de la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG Electronics

La División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia (MS por sus siglas en inglés) de LG es un reconocido innovador en televisores, audio, pantallas y plataformas de televisión inteligente. MS mejora la experiencia de entretenimiento multimedia con sus televisores OLED, famosos por su negro y color perfectos, y sus televisores LCD QNED de primera calidad, todos ellos con la plataforma de televisión inteligente webOS personalizada. La empresa MS también ofrece soluciones de tecnología de la información (monitores para juegos, monitores empresariales, portátiles, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas), así como soluciones de señalización (señalización Micro LED, señalización digital, pantallas para hostelería y soluciones de software de señalización) que están diseñadas para maximizar la eficiencia del trabajo de los clientes y ofrecer un gran valor. Para más noticias sobre LG, visite www.LGnewsroom.com.