LG Channels impulsa la audiencia de noticias con una experiencia de usuario mejorada
Mayor acceso a contenidos informativos y alianzas estratégicas con medios fortalecen el crecimiento de audiencia en múltiples regiones
Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG) continúa fortaleciendo la presencia global de LG Channels, gracias a su interfaz intuitiva y a una oferta de contenidos cada vez más amplia y diversa. Como parte de esta estrategia, LG ha consolidado alianzas con medios informativos y radiodifusores líderes en distintas regiones para ampliar la disponibilidad de canales de noticias en su plataforma, facilitando su relevancia para audiencias locales y mejorando su accesibilidad dentro de la experiencia de visualización.
Desde este mes, los contenidos informativos de LG Channels también podrán consultarse directamente desde la pantalla principal de los televisores a través del nuevo News Portal. Esta función, ya disponible mediante Q-Card en Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido y Alemania para televisores con sistema webOS 25, se expandirá a más países y plataformas durante el año, favoreciendo así el acceso a noticias a través del servicio de televisión gratuita con publicidad (FAST, por sus siglas en inglés) de LG.
En Estados Unidos, los usuarios de LG Smart TV pueden acceder a una amplia oferta de canales informativos a través de LG Channels News Hub, un espacio con una selección de noticias nacionales y locales, sin costo y financiado con publicidad. Este centro informativo es posible gracias a alianzas con reconocidos medios como NBCUniversal, Disney, FOX Television Stations, Bloomberg Media, Warner Bros. Discovery, Local Now (de Allen Media Group), E.W. Scripps, Sinclair Broadcast Group, entre otros. Los usuarios también pueden consultarlos desde la Guía Electrónica de Programación (EPG) de sus televisores LG.
Además, LG Channels ofrece contenido local a través de los canales de Local Now, el servicio gratuito de noticias de Allen Media Group, que cubre más de 220 zonas, abarcando todos los códigos postales de Estados Unidos.
En su apuesta por llegar a audiencias hispanohablantes, LG se asoció este año con NBCUniversal News Group para incluir los canales informativos en streaming 24/7 del grupo Telemundo. Estos canales —Telemundo Noticias California, Tejas, Florida y Noreste— ofrecen señales diferenciadas con cobertura regional especializada.
Estas alianzas han sido clave para el crecimiento de dos dígitos que LG Channels ha registrado año tras año en Estados Unidos. En junio de 2025, este esfuerzo fue reconocido con el Premio a la Excelencia en Radiodifusión Local en los ITVT/TVOT 21st Annual Awards for Leadership in Interactive and Multiplatform Television, lo que refuerza el compromiso de LG con facilitar el acceso equitativo a noticias confiables mediante acuerdos con medios locales de prestigio.
“Nuestro objetivo con LG Channels siempre ha sido ofrecer contenido relevante y de alta calidad para todos”, afirmó Chris Jo, Director del Centro de Negocios de la Plataforma WebOS en la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia en LG. “Al asociarnos con proveedores de noticias confiables y grandes radiodifusores en diversas regiones, y al mejorar constantemente la forma en que los usuarios acceden a los contenidos, estamos haciendo que las noticias locales y nacionales sean más accesibles, oportunas y significativas en la experiencia diaria de visualización.”
El tiempo de visualización en LG Channels también ha crecido significativamente en México y Brasil, gracias a la incorporación de contenido local. En México, medios como TV Azteca, Multimedios y Grupo Imagen se unieron a la plataforma este año, fortaleciendo su oferta informativa. En particular, el canal FIA de TV Azteca se posicionó como el más visto entre los 190 disponibles en el país, lo que refleja la fuerte demanda de noticias locales de calidad. Como resultado, el tiempo de visualización creció un 95 % interanual.
En Brasil, LG Channels amplió su cobertura noticiosa con el lanzamiento de New Brasil, un canal enfocado en noticias nacionales, en alianza con Grupo Bandeirantes —uno de los principales conglomerados de medios del país—, así como con CNN Brasil y Times Brasil, licenciatario exclusivo de CNBC. Desde entonces, el tiempo de visualización en la plataforma ha crecido más de un 40 %, siendo CNN Brasil el canal con mayor audiencia.
LG también continúa expandiendo su oferta informativa en Europa. En países como Reino Unido y Francia, las alianzas con medios han impulsado un crecimiento mensual sostenido, con incrementos de dos dígitos en la audiencia. Actualmente, la plataforma ofrece más de 100 canales informativos, entre ellos: BFM TV (Francia), GB News (Reino Unido), CNN International (Reino Unido, Alemania, Austria y Suiza), CNN Headlines (disponible en 16 países europeos), Bloomberg Television (Reino Unido), Euronews In Diretta (Italia) y CNN en Español (España). En los próximos meses se sumarán más canales, incluyendo France 24.
En España, LG Channels concretó una alianza con RTVE, el medio público nacional, para ofrecer sin costo contenidos informativos reconocidos como los canales insignia La 1, La 2 y Canal 24 Horas (24H), este último reconocido por su cobertura en tiempo real de noticias nacionales e internacionales.
El fortalecimiento de los contenidos informativos locales también está impulsando el tiempo de visualización en otras regiones. En Australia, la incorporación de Sky News Australia —uno de los canales con mayor fidelidad de audiencia— elevó significativamente la frecuencia de visualización y el tiempo de permanencia. En Corea del Sur, canales de noticias de alto perfil como TV Chosun, JTBC, MBN, Channel A y YTN lideran la audiencia entre los 130 canales disponibles.
En India, LG Channels ofrece una robusta selección de canales de noticias en formato FAST, respondiendo a la demanda de información oportuna y diversa. Para junio de 2025, las noticias representaban más del 40 % del tiempo total de visualización en el país, dominando el ranking de los 10 canales más vistos. Actualmente, hay más de 40 canales informativos disponibles en ocho lenguas regionales. Entre ellos, Aaj Tak lidera la audiencia nacional, seguido por otros canales en hindi como India TV, Republic Bharat, TV9 Bharatvarsh y NDTV India.
# # #
Acerca de la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG Electronics
La División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia (MS por sus siglas en inglés) de LG es un reconocido innovador en televisores, audio, pantallas y plataformas de televisión inteligente. MS mejora la experiencia de entretenimiento multimedia con sus televisores OLED, famosos por su negro y color perfectos, y sus televisores LCD QNED de primera calidad, todos ellos con la plataforma de televisión inteligente webOS personalizada. La empresa MS también ofrece soluciones de tecnología de la información (monitores para juegos, monitores empresariales, portátiles, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas), así como soluciones de señalización (señalización Micro LED, señalización digital, pantallas para hostelería y soluciones de software de señalización) que están diseñadas para maximizar la eficiencia del trabajo de los clientes y ofrecer un gran valor. Para más noticias sobre LG, visite www.LGnewsroom.com.
Acerca de la Plataforma webOS
La plataforma webOS lleva más de una década funcionando en los televisores LG, y ha sido aclamada por su interfaz fácil de usar, que facilita la navegación y la personalización. Con un creciente ecosistema de socios globales, webOS está preparado para impulsar el futuro crecimiento de LG a través de múltiples dispositivos y experiencias fuera del hogar.
LG Channels, el servicio de streaming gratuito exclusivo de LG, ofrece una amplia selección de programación premium en directo y a la carta, que incluye películas, programas de televisión, noticias, deportes, comedia, anime y mucho más. Con un número siempre creciente de canales, los propietarios de televisores, monitores inteligentes o proyectores LG pueden descubrir fácilmente sus programas favoritos iniciando la aplicación LG Channels. LG Channels también está disponible para Automotive y Hotel TV. Para más noticias sobre webOS para Smart TV, visite www.lg.com.
