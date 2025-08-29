La compañía exhibe sus más recientes innovaciones en eficiencia energética en una de las ferias más importantes del sector en Orlando, con el objetivo de impulsar la rentabilidad y el crecimiento en el mercado norteamericano



Orlando, agosto 2025 — LG Electronics (LG) está presentando sus soluciones avanzadas de lavandería comercial en Clean Show 2025, la feria más grande de la industria de lavandería comercial en Norteamérica, realizada en Orlando, Florida (23–26 de agosto).

La exhibición de LG incluye una amplia gama de equipos profesionales y comerciales diseñados para responder a las diversas necesidades de lavanderías, hoteles, instituciones de salud y otros operadores especializados. Con tecnologías de lavado de precisión impulsadas por inteligencia artificial, las soluciones más recientes de la compañía ofrecen alto rendimiento, eficiencia energética sobresaliente y significativos ahorros operativos.

La participación de LG demuestra su capacidad única para responder tanto a la demanda de la industria por equipos de alta eficiencia como a las expectativas de los consumidores en materia de conveniencia y servicio premium. Al aprovechar estas fortalezas, la compañía busca seguir consolidando su posición en el mercado de lavandería comercial en Norteamérica.

Línea insignia profesional: desempeño con eficiencia

En la zona de la exhibición dedicada a la línea LG Professional AI, el foco está en las lavadoras insignia LG PROFESSIONAL LAUNDRY, que aunque aún no se distribuye en Estados Unidos, hace su debut en Clean Show 2025 como muestra del compromiso de LG con la industria y de su experiencia tecnológica. Diseñadas para entornos de alto volumen, estas soluciones combinan durabilidad y eficiencia avanzada.

Las unidades PROFESSIONAL LAUNDRY Combo incorporan tecnología de inteligencia artificial de última generación de LG, que ajusta inteligentemente el uso de agua y optimiza los tiempos de lavado y secado según el tamaño de la carga. Capaces de completar un ciclo completo en solo 60 minutos[1], reducen el consumo de energía sin sacrificar los resultados de calidad que exigen los usuarios profesionales.

Adicionalmente, los productos PROFESSIONAL LAUNDRY incluyen el ‘Ball Balancing System’ de LG, que permite que el tambor gire de manera estable a velocidades de hasta 1.100 RPM (con una fuerza de 520 g). Esto contribuye a disminuir vibraciones, mejorar la extracción de agua y reducir los tiempos de ciclo.

Otra innovación integrada es el Dual Action Heat Exchange System, que asegura un secado rápido y uniforme al transferir calor de forma eficiente a las telas, disminuyendo el consumo de energía sin afectar el desempeño. Además, su diseño sin ductos permite una instalación flexible, ayudando a las empresas a reducir costos de montaje y operar de manera más eficiente en espacios limitados.

Portafolio integral para aplicaciones reales

En la zona dedicada a las lavadoras comerciales de LG Zone, los visitantes pueden conocer toda la gama de lavadoras y secadoras de carga frontal y superior, además de unidades combinadas, pensadas para hoteles, hospitales, residencias estudiantiles y más. Con una puesta en escena inspirada en lavanderías reales, esta zona demuestra la escalabilidad y adaptabilidad de las soluciones LG, resaltando su capacidad de responder a las necesidades de distintos tipos de negocios comerciales.

Smart Laundry LAB: conectividad para la excelencia operativa

LG también presenta innovaciones conectadas en su Smart Laundry LAB, desarrollado en colaboración con Rinse, un servicio líder en lavandería y tintorería a domicilio en Norteamérica. Ambas compañías están explorando nuevas oportunidades para llevar soluciones innovadoras de lavado y cuidado de ropa a un público más amplio.

El Smart Laundry LAB destaca el enfoque de LG hacia operaciones conectadas con características como Laundry Crew 3.0 y la Smart API. Laundry Crew 3.0 ofrece una interfaz integrada que conecta administradores de tiendas y usuarios finales, facilitando el monitoreo en tiempo real y el soporte coordinado. Una demostración de servicio en línea a offline (O2O) muestra cómo las soluciones de LG permiten flujos digitales y físicos sin fricciones. Los visitantes pueden asistir a demostraciones en vivo para comprender mejor la estrategia conectada de LG, diseñada para optimizar la gestión y mejorar la eficiencia en operaciones de las lavanderías comerciales.

Además de ofrecer un portafolio integral de soluciones, LG fortalece su presencia en el mercado norteamericano a través de alianzas estratégicas. Los acuerdos recientes con proveedores líderes de servicios de lavandería comercial, como CSC ServiceWorks y WASH, reflejan un compromiso profundo con el fortalecimiento de la relación con clientes y la excelencia operativa en toda la región. Tras su participación exitosa en Texcare 2024, la presencia de LG en Clean Show 2025 reafirma su determinación de alcanzar la excelencia en producto y el liderazgo de marca en el mercado de lavandería comercial.

“Estamos orgullosos de participar en Clean Show 2025, donde presentamos soluciones de lavandería comercial de próxima generación con tecnologías impulsadas por inteligencia artificial y una eficiencia energética líder en la industria”, afirmó Lyu Jae-cheol, presidente de la División de Soluciones de Electrodomésticos para el hogar de LG. “Estas innovaciones reflejan el compromiso de LG con ayudar a las empresas a operar de manera más sostenible, mientras entregamos el desempeño y el valor que distinguen a nuestra marca”.

Acerca de la División de Soluciones de Electrodomésticos para el hogar de LG Electronics

La División de Soluciones de Electrodomésticos para el hogar de LG (HS por sus siglás en inglés) es un líder global en electrodomésticos y soluciones de hogar inteligente con IA. Aprovechando tecnologías centrales de vanguardia, la dividión está comprometida con mejorar la calidad de vida de los consumidores y promover la sostenibilidad. Desarrolla soluciones de cocina y hogar cuidadosamente diseñadas, e integró recientemente la División de Robótica de LG para incorporar tecnologías avanzadas de robótica a sus soluciones domésticas. En conjunto, estos productos ofrecen mayor comodidad, desempeño excepcional, operación eficiente y estilos de vida sostenibles. Para más noticias sobre LG, visite www.LGnewsroom.com

[1]Basado en una carga estándar IEC de 7 kilogramos para los ciclos de lavado y secado. Los resultados reales pueden variar en función del entorno de uso y las condiciones de lavado.