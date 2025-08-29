Con contenido curado y visuales generados por IA, el nuevo servicio LG Gallery+ refleja el estilo único y la imaginación artística de cada usuario.

Colombia, agosto de 2025 — LG Electronics (LG) anunció hoy el lanzamiento de LG Gallery+, un nuevo servicio de curaduría visual que transforma los espacios del hogar para reflejar el estilo y estado de ánimo de cada usuario. Con más de 4.000 imágenes seleccionadas, opciones de personalización y funciones inteligentes adaptativas, LG Gallery+ crea atmósferas únicas a través del arte, la creatividad y la ambientación.

Una galería personalizada de arte e imaginación en cada hogar

LG Gallery+ reúne una amplia colección de obras de arte, momentos cinematográficos, escenas inspiradas en videojuegos y fotografía, convirtiendo el tiempo frente a la pantalla en una experiencia visualmente inspiradora. Gracias a alianzas con reconocidas instituciones culturales, los usuarios de los AI TVs de la marca podrán explorar obras maestras de la National Gallery de Londres, como Trigal con cipreses de Vincent van Gogh o Los bañistas en Asnières de Georges Seurat. Al mismo tiempo, los fanáticos de Assassin’s Creed Shadows y Rainbow Six Siege, de Ubisoft, podrán sumergirse en los paisajes y la acción táctica de sus universos favoritos.

“Creemos que el gran arte debe hacer parte de la vida cotidiana”, afirmó Susan Noonan, directora comercial de National Gallery Global. “Con LG Gallery+, hogares en todo el mundo pueden acceder a nuestras obras curadas, ofreciendo momentos de reflexión, inspiración y belleza más allá de las paredes del museo”.

Para quienes buscan contenidos ajustados a su estilo, LG Gallery+ permite descubrir visuales y combinarlos con música para crear la atmósfera perfecta: desde relajarse con ritmos indie y lo-fi hasta recibir invitados con melodías cálidas. La integración con Google Photos facilita proyectar recuerdos en la pantalla, mientras que Google Gemini genera ilustraciones con IA a partir de descripciones de temas o conceptos hechas por los propios usuarios.

Funciones inteligentes en armonía con cada rincón del hogar

Para adaptarse a su entorno, LG Gallery+ incorpora funciones que ajustan claridad y brillo para una visualización óptima. Los modos Always-On-Display y salvapantallas convierten la pantalla del televisor en un display ambiental vibrante, mientras que el control de brillo con IA mantiene la mejor calidad de imagen sin importar las condiciones de luz de la habitación.

Una plataforma inspiradora para experiencias artísticas





Basado en la galardonada plataforma LG webOS, LG Gallery+ ofrece acceso masivo con una versión gratuita disponible en los televisores LG 2025 en más de 150 países. La versión completa, con funciones avanzadas y contenido premium mediante suscripción mensual a través de webOS Pay, está disponible en 23 países, incluyendo Corea del Sur, Estados Unidos y varios mercados europeos, con planes de expansión futura. Gracias al programa webOS Re:New, algunos modelos anteriores también serán compatibles con el nuevo servicio a finales de este año.

“Ahora los usuarios pueden convertir la pantalla de su televisor en su propio lienzo personalizado”, comentó Chris Jo, director del Centro de Negocio de la Plataforma webOS en la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG. “Con acceso global a contenidos diversos y funciones adaptativas, LG Gallery+ transforma los espacios en oportunidades para expresar estilo personal y creatividad”.

# # #

Créditos de uso: Al utilizar imágenes de la National Gallery, Londres en artículos, deben incluirse los siguientes créditos:

Formato en bloque:



Vincent van Gogh, 1853–1890

Trigal con cipreses, 1889

© The National Gallery, London

Formato en línea:



Vincent van Gogh, 1853–1890. Trigal con cipreses, 1889 © The National Gallery, London

Acerca de la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG Electronics



La División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG (MS por sus siglas en inglés) es un referente en innovación de televisores, audio, pantallas y plataformas smart TV. La compañía enriquece la experiencia de entretenimiento con sus reconocidos televisores OLED —famosos por su negro perfecto y colores perfectos— y sus televisores LCD QNED premium, todos impulsados por la plataforma personalizada webOS. MS también ofrece soluciones de Tecnología de la Información (monitores gaming y de oficina, portátiles, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas), así como soluciones de señalización (Micro LED, señalización digital, displays para hospitalidad y software de señalización) diseñadas para maximizar la eficiencia de los clientes y aportar alto valor. Más noticias en www.LGnewsroom.com

Acerca de la Plataforma webOS





La plataforma webOS ha impulsado los televisores LG por más de una década, consolidándose por su interfaz intuitiva que facilita navegación y personalización. Con un ecosistema de aliados globales en expansión, webOS se proyecta como motor de crecimiento de LG en múltiples dispositivos y experiencias fuera del hogar.

LG Channels, el servicio exclusivo de streaming gratuito de LG, ofrece una amplia selección de contenidos en vivo y bajo demanda —incluyendo películas, series, noticias, deportes, comedia, anime y más—. Con un número de canales en constante crecimiento, los usuarios de televisores LG, monitores inteligentes o proyectores pueden descubrir sus programas favoritos a través de la aplicación LG Channels. El servicio también está disponible para automóviles y televisores de hotel. Más información sobre webOS en www.lg.com