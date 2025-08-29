Con diseño ultraligero, gráficos de última generación y funciones de inteligencia artificial híbrida, los nuevos LG gram PRO son la referencia de alto rendimiento



Seúl (Corea), julio de 2025 — LG Electronics (LG) anunció hoy el lanzamiento global de sus nuevos portátiles LG gram Pro 2025 (modelos 16Z90TR y 17Z90TR), que combinan el diseño ultraligero característico de la línea gram con la potencia gráfica de la nueva NVIDIA GeForce RTX™ 5050 y capacidades avanzadas de inteligencia artificial híbrida. Con esta nueva generación, LG redefine el concepto de alto rendimiento sin sacrificar portabilidad, ideal tanto para tareas exigentes de productividad como para experiencias de juego inmersivas.

Gráficos NVIDIA RTX 5050 y DLSS 4: rendimiento de próxima generación para creadores y jugadores

Gracias a la incorporación de la GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5050, los LG gram Pro 2025 se posicionan como verdaderas estaciones de trabajo móviles, capaces de responder con eficiencia a las necesidades de jugadores, creadores de contenido y profesionales de alto desempeño.

La tecnología Deep Learning Super Sampling de cuarta generación (DLSS 4) permite optimizar la experiencia de juego mediante funciones como generación de cuadros (Frame Generation), que incrementa significativamente la tasa de fotogramas; ajuste inteligente de rendimiento según la carga del sistema; y un modo de ultra rendimiento que permite al usuario personalizar el balance entre potencia gráfica y calidad visual.

Estos avances permiten ejecutar con fluidez títulos AAA de alta exigencia como God of War: Ragnarök y Dragon Age: The Veilguard, RPGs como Cyberpunk 2077 y Silent Hill 2 Remake, así como shooters de acción, entre ellos DOOM: The Dark Ages.

A pesar de su potente configuración, la línea LG gram Pro 2025 conserva la portabilidad que ha hecho famosa a la serie. El modelo de 16 pulgadas pesa apenas 1,36 kilogramos y el de 17 pulgadas, solo 1,48 kilogramos, consolidándose como los portátiles más livianos en su categoría con capacidad para ejecutar gráficos utilizando la plataforma GeForce RTX™ 5050.

La inteligencia artificial híbrida también marca un diferencial clave. Los nuevos modelos permiten alternar sin interrupciones entre soluciones de IA locales y en la nube, según las necesidades del usuario. Por ejemplo, gram chat On-Device ofrece respuestas rápidas y seguras sin requerir conexión a internet, ideal para procesos que manejan información sensible. Además, funciones como Time Travel (que permite regresar a estados anteriores del trabajo) y AI Search (para localizar texto dentro de imágenes y documentos) incrementan la eficiencia y la experiencia de uso. Estas soluciones se complementan con gram chat Cloud, el servicio basado en la tecnología LLM[1] GPT-4o, que ofrece respuestas más creativas y complejas desde la nube.

Impulsado por procesadores Intel® Core™ Ultra de la serie H (Arrow Lake), el LG gram Pro 2025 entrega un rendimiento optimizado por IA diseñado para experiencias inmersivas. Incorpora pantallas WQXGA (2560 x 1600) con tasa de refresco de 144Hz para una experiencia visual fluida, y un sistema de sonido de doble parlante en cuatro direcciones (4-way Dual Speaker) que mejora los bajos hasta en 1,8 veces[2] frente al modelo anterior. Su batería de 90Wh y un sistema de doble ventilación garantizan un rendimiento estable y prolongado.

“Con el LG gram Pro 2025, los usuarios ya no tienen que elegir entre portabilidad y alto rendimiento. Gracias a sus gráficos RTX de última generación, tecnología de inteligencia artificial híbrida y portabilidad líder en su clase, este equipo ofrece un equilibrio ideal para trabajar, estudiar o jugar”, afirmó YS Lee, líder de la unidad de IT en la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG.

El despliegue global del LG gram Pro 2025 iniciará en Estados Unidos durante la cuarta semana de julio.

[1]“gram chat Cloud” está disponible en 2025 modelos gram de LG sin coste alguno durante el primer año tras el registro del usuario. Después de un año, los usuarios pueden suscribirse a gram chat Cloud como servicio de pago.

[2]1,8 veces mejor que la de lLG gram Pro 2024 (modelo Z90SP).