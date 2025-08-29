La nueva línea de lavadoras de LG combina eficiencia energética, sostenibilidad y funciones inteligentes, diseñadas para responder a los estilos de vida europeos.

Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG) presentará en IFA 2025 un portafolio completo de soluciones de lavado avanzadas con inteligencia artificial (IA), diseñadas para optimizar la eficiencia energética. Esta nueva línea responde a la creciente demanda del mercado europeo por electrodomésticos sostenibles, ofreciendo productos de lavado que se adaptan a distintos estilos de vida y espacios de vivienda.

En el centro de la propuesta se encuentra la LG HeatPump WasherDryer —también conocida como LG WashCombo—, que combina las funciones de lavadora y secadora en un solo equipo. Presentada inicialmente en Europa como parte de la línea premium LG SIGNATURE, el modelo original alcanzó la máxima calificación de eficiencia energética (Clase A) durante todo el ciclo de lavado y secado.

La nueva versión conserva este estándar con rendimiento Clase A en todo el proceso. Equipada con la tecnología DUAL Inverter HeatPump™ y refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global como el R290, la WasherDryer combina gran capacidad de carga con un diseño que optimiza el espacio en los hogares europeos, mientras que algoritmos avanzados de IA ajustan el proceso de lavado según el tipo de tela. Con esta apuesta, LG busca consolidar su liderazgo en el mercado europeo de lavadoras-secadoras todo en uno, orientado al ahorro energético.

En línea con sus esfuerzos de sostenibilidad, las nuevas lavadoras de LG incorporan el ciclo Microplastic Care, que reduce hasta en un 60% la liberación de microplásticos generados por las fibras sintéticas de la ropa durante el lavado. Además, el control de movimiento avanzado con IA eleva la eficiencia energética al nivel más alto de la industria. Basadas en la AI Core-Tech con la tecnología AI DD™, las lavadoras integran la función AI Wash™, que detecta el peso de la carga y selecciona el patrón de lavado más adecuado, lo que permite proteger prendas delicadas y disminuir el consumo de energía.

Por su parte, los nuevos modelos de secadoras también alcanzan la máxima calificación de eficiencia energética Clase A. Gracias a la tecnología AI Dual Inverter™, la función AI Dry™ identifica de manera inteligente el peso, tipo de tela y nivel de humedad de la carga, ajusta la velocidad de secado —en especial con telas suaves— y contribuye a reducir el consumo de energía.

Reconociendo que muchos consumidores europeos prefieren instalar sus propios electrodomésticos, LG ofrece funciones de autocomprobación de instalación a través del servicio LG ThinQ. Adicionalmente, el nuevo Comfort Kit, diseñado para la línea europea de lavado de 24 pulgadas, mejora la usabilidad y accesibilidad en todo tipo de hogares.

Con esta nueva gama de soluciones de lavado con bomba de calor, LG amplía su presencia en Europa atendiendo a necesidades y preferencias locales. Sus pantallas intuitivas, controles simplificados y ciclos automáticos optimizados facilitan las tareas diarias, mientras que los diseños elegantes —incluyendo el modelo europeo de 24 pulgadas WashTower, disponible en varios colores— se integran de manera armónica en los interiores modernos.

“A partir de un profundo entendimiento de los estilos de vida y hábitos de lavado de los europeos, obtenido gracias a nuestra experiencia en el mercado y al uso avanzado de IA, en LG hemos desarrollado soluciones diseñadas para responder a sus necesidades reales”, afirmó Lyu Jae-cheol, presidente de la División de Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar de LG. “De esta manera fortalecemos aún más nuestro liderazgo en Europa dentro del mercado global de electrodomésticos para el hogar.”

# # #

Acerca de la División de Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar de LG Electronics

La División de Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar de LG (HS por sus siglas en inglés) es líder mundial en electrodomésticos y soluciones domésticas con inteligencia artificial. Aprovechando tecnologías básicas líderes en el sector, HS Company se compromete a mejorar la calidad de vida de los consumidores y promover la sostenibilidad. La empresa desarrolla soluciones de electrodomésticos para la cocina y el hogar cuidadosamente diseñadas y recientemente ha integrado la división de robótica de LG para incorporar tecnologías robóticas avanzadas en sus soluciones para el hogar. En conjunto, estos productos ofrecen mayor comodidad, un rendimiento excepcional, un funcionamiento eficiente y soluciones de estilo de vida sostenibles. Para más noticias sobre LG, visite www.LGnewsroom.com.