Seúl, julio de 2025 — LG Electronics (LG) presenta la exposición “MMCA×LG OLED Series 2025 – TZUSOO”, la primera muestra de una alianza multianual entre LG y el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea (MMCA). Este proyecto explora nuevas posibilidades creativas mediante el uso de tecnologías visuales avanzadas en prácticas artísticas contemporáneas, comenzando con una instalación digital a gran escala de la artista coreana TZUSOO, disponible para el público en el emblemático Seoul Box del MMCA, del 1 de agosto de 2025 al 1 de febrero de 2026.

La serie MMCA×LG OLED convierte el Seoul Box —un espacio amplio y de acceso público ubicado en el corazón del MMCA— en una plataforma permanente para el arte contemporáneo en medios digitales. Cada año, la serie presentará una nueva obra de artistas reconocidos por su trabajo en medios digitales, con LG como patrocinador principal, aportando soporte técnico para la producción de obras de gran escala y complejidad.

Para esta edición inaugural, TZUSOO presenta Agarmon Encyclopedia: Leaked Edition, una instalación multimedia que incluye la escultura Agarmon y la obra audiovisual en dos canales The Eight Spirits of Flesh. Su obra se caracteriza por una estética influenciada por entornos digitales y una reflexión sobre temas como el género y la identidad. En esta instalación, aborda nociones de vida, deseo y ciclos generativos a través de un lenguaje híbrido que combina formas orgánicas con avatares digitales.

La instalación está compuesta por 88 pantallas LG OLED de 55 pulgadas, dispuestas en dos imponentes muros digitales diseñados especialmente para llenar el espacio del Seoul Box. Gracias a sus negros perfectos y colores vibrantes, las pantallas realzan los contrastes y matices visuales de The Eight Spirits of Flesh, sumergiendo al público en un universo poblado por criaturas digitales que se desplazan e interactúan en tiempo real a lo largo de las pantallas. La escala y sofisticación técnica de esta obra marcan un hito para el arte digital en el MMCA y posicionan a la tecnología LG OLED como una herramienta efectiva para la expresión artística digital.

“Nos complace acompañar esta primera exhibición y contribuir a su puesta en escena con las capacidades visuales de nuestra tecnología LG OLED”, señaló Kate Oh, directora de Mercadeo Experiencial en la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG. “Esperamos que esta serie brinde al público una experiencia más sensorial y profunda del arte contemporáneo, y que amplíe las formas en que el arte puede expresarse y apreciarse en entornos digitales.”

“Como primera artista seleccionada para la serie MMCA×LG OLED, el enfoque experimental de TZUSOO encarna los valores que esta colaboración busca promover: experimentación, diálogo entre medios y nuevas estéticas digitales”, afirmó Kim Sunghee, directora del MMCA. “Esperamos que esta exposición abra nuevas posibilidades para el arte contemporáneo en la convergencia entre visión artística y tecnología.”

