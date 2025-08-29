CPensadas para la vida moderna, las nuevas neveras Fit & Max combinan diseño elegante, enfoque en el usuario y desempeño inteligente.



Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG) presentó en IFA 2025 su más reciente portafolio de neveras para el mercado europeo. Diseñados para ofrecer la máxima eficiencia energética, los nuevos modelos con estilo French Door y congelador inferior han sido desarrollados especialmente para los estilos de vida y entornos de vivienda en Europa, resultado de un exhaustivo análisis de las necesidades y preferencias locales. Esta nueva línea combina ahorro de energía, funciones inteligentes y un diseño optimizado para espacios reducidos, integrándose perfectamente en hogares modernos.

Eficiencia energética excepcional

Respondiendo a la creciente demanda por electrodomésticos más eficientes, los nuevos modelos de LG cumplen, y superan con creces, con la máxima calificación energética de la Unión Europea, clase A. La nueva nevera de congelador inferior supera los requisitos para obtener esta clasificación, mientras que el modelo con estilo French Door logra la misma calificación, a pesar de pertenecer a una categoría en la que este nivel de eficiencia es poco frecuente.

La excepcional eficiencia energética de LG fue posible gracias a su diseño de aislamiento optimizado adaptado al mercado europeo, y a funciones basadas en inteligencia artificial que reducen el consumo de electricidad al aprender los patrones de uso del hogar y optimizar el funcionamiento del compresor en periodos de baja actividad.

Fit & Max: ajuste perfecto y máximo desempeño

Pensadas para las cocinas compactas comunes en Europa, las nuevas neveras cuentan con la bisagra Zero Clearance, que permite abrir las puertas hasta 110 grados incluso estando pegadas a la pared. Además, su diseño Premium Flat Door aporta un aspecto elegante y de encastre.

Con funciones impulsadas por inteligencia artificial, las nuevas neveras elevan la conveniencia y la eficiencia, facilitando las tareas diarias y ayudando a reducir la factura de energía. Tecnologías como AI Fresh (“frescura inteligente”) supervisa los hábitos de apertura de la puerta durante tres semanas y reduce la temperatura por adelantado durante las horas de mayor uso para ayudar a reducir los cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta, manteniendo los alimentos frescos durante más tiempo. Por su parte, AI Saving Mode ajusta de forma inteligente el enfriamiento en periodos de menor uso, contribuyendo al ahorro de energía.

Bajo el concepto MAX (máxima eficiencia en espacio y frescura), la nueva línea ofrece una variedad de soluciones de almacenamiento que mejoran la funcionalidad interior, incluyendo un sistema de cajones de dos niveles para una mejor organización, repisa retráctil para artículos altos o voluminosos, y amplia capacidad interna. Sus tecnologías de conservación de alimentos incluyen Linear Cooling™ para minimizar fluctuaciones de temperatura, Door Cooling+™ para enfriado rápido y uniforme, y Fresh Converter+™ con zonas ajustables para carnes, pescados o vegetales.

Estilo French Door: diseño empotrado y funciones prácticas

El nuevo modelo con estilo French Door incorpora el primer diseño Thin Door de LG con dispensador de hielo y agua, junto con la flexibilidad de instalación que brinda la bisagra Zero Clearance. Su máquina de hielo Ultra Slim In-Door (“ultra delgada integrada en la puerta”) ahorra espacio sin sacrificar capacidad de producción.

En el interior, las mejoras incluyen un diseño optimizado de la cesta que reduce el riesgo de que las botellas se vuelquen al abrir o cerrar. Los estantes más profundos mejoran la capacidad de almacenamiento interno, adaptándose a las necesidades del estilo de vida europeo. Las puertas con cierre suave evitan los golpes, lo que garantiza un funcionamiento más suave y silencioso.

Nuevas neveras con congelador inferior: pensada para la flexibilidad

Adaptado a las cocinas habituales en Europa, la nueva línea de neveras de congelador inferior ofrece variedad de tamaños y capacidades. Sus repisas ajustables y compartimentos flexibles maximizan el espacio útil.

La repisa ajustable cuenta con siete posiciones de altura, mientras que la combinación de repisas ajustables y retráctiles permite una organización a la medida. Accesorios adicionales, como el Movable Bucket (“cubo móvil”), My Box (“mi caja”) y Mini Door Basket (“mini cesta para la puerta”), se pueden reubicar para facilitar el acceso o liberar espacio para otros artículos.

“Nuestra nueva línea de neveras refleja el compromiso de LG con la innovación significativa, combinando eficiencia energética y de espacio con diseños que se adaptan de manera perfecta a las cocinas modernas”, afirmó Lyu Jae-cheol, presidente de la división de Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar de LG. “Seguiremos enfocados en desarrollar tecnologías centradas en el usuario que hagan más sencilla la vida en el hogar, aumenten la comodidad y reduzcan el impacto en el planeta.”

