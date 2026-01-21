DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Las personas que adquieran un televisor marca LG de las referencias seleccionadas (detalladas más adelante) recibirán el servicio de instalación exprés gratuita el mismo día de la entrega del producto o el siguiente día hábil, en el domicilio registrado al momento de la compra, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de instalación para el producto adquirido (ver numeral II.4).

Referencias seleccionadas:

100QNED86AS.AWC, 75UA8000PSB.AWC, 86UA8050PSA.AWCQ, OLED55C5ESA.AWC, OLED65C5ESA.AWC, OLED77C5ESA.AWC.

III. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Periodo de la actividad

Desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 1º de enero de 2026 hasta las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del 30 de abril de 2026, (En adelante el “Periodo de la Actividad”)

Descripción de la instalación exprés

El servicio corresponde a la instalación gratuita de las referencias seleccionadas de televisores LG en las modalidades descritas a continuación. El consumidor podrá seleccionar una sola modalidad por producto:

Instalación a mesa: Utilizando la base incluida en la caja del televisor.

Instalación a pared: El técnico llevará y usará un soporte tipo fijo a pared.

(Ambas modalidades aplican a las referencias seleccionadas).

Requisitos y proceso de la instalación exprés

4.1. Haber adquirido el televisor a través de la página web LG.com/co

4.2. La transportadora (TGL) contactará al cliente para agendar la entrega, conforme a los Términos y Condiciones de la Tienda LG (ver aquí- https://www.lg.com/co/sales-policy/ ).

4.3. El Contact Center de LG contactará al cliente para validar mediante el servicio de Telepresence las condiciones del lugar de instalación (consulta aquí - https://www.lg.com/co/soporte/preconsulta-de-instalacion/ ).

4.4. Una vez validadas las condiciones, el servicio se programará así:

Entregas realizadas de lunes a viernes: el servicio de instalación se realizará entre las 08:00 a.m. y las 03:00 p.m.

Entregas realizadas los sábados: el servicio de instalación se realizará entre las 07:00 a.m. y las 10:00 a.m.

Entregas fuera de estos horarios, la instalación se realizará el siguiente día hábil

Instalaciones en domingos y festivos no se realizan

Igualmente el servicio de instalación exprés puede presentar demoras debido a circunstancias tales como y sin limitarse a: Cierres temporales de carreteras, dirección no encontrada, traslado del destinatario, caso fortuito o fuerza mayor, orden de autoridad competente que impida el envío del producto, terremotos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de movilidad en los lugares de cubrimiento, fallas de los servicios públicos o condiciones climáticas adversas que retrasen la instalación del producto adquirido.

Condiciones Específicas para Propiedades Horizontales

Cuando la instalación se realice en conjuntos cerrados, condominios, edificios o propiedades horizontales, el personal autorizado para la instalación estará sujeta a las políticas de accesode la propiedad, lo cual podría afectar el tiempo de instalación. El acceso a estas propiedades podría estar restringido o sujeto a horarios específicos establecidos por la administración de cada propiedad.

4.5. Si el cliente no cuenta con las adecuaciones necesarias, el servicio no se agendará. El consumidor en todo caso podrá consultar la información relacionada con los requisitos de LG para una instalación

segura y eficiente en el siguiente enlace https://www.lg.com/co/soporte/preconsulta-de-instalacion/

Una vez realizadas las adecuaciones, deberá solicitar nuevamente la instalación a través del Contact Center de LG (https://www.lg.com/co/soporte/contactenos/).

4.6. El cliente contará con 25 días calendario, a partir de la entrega del producto, para solicitar el servicio de instalación exprés gratuita.

El servicio de instalación exprés gratuita incluye:

Conectividad de dispositivos externos, configuración básica y guía de uso inicial del televisor y dispositivos conectados.

III. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

6.1. La base será instalada exclusivamente por personal autorizado de LG.

6.2. No se permite cambiar de modalidad (mesa ↔ pared) una vez el servicio haya sido agendado.

6.3. El obsequio de base para el producto solo se entregará al cliente a través del servicio de instalación exprés gratuita TV LG agendado por el Contact center de LG Electronics. No será entregado al cliente fuera de este servicio.

IV COBERTURA

7.1. La cobertura aplica para las siguientes ciudades y su periferia cercana (hasta 60 km desde el centro de servicio autorizado más cercano): Bogotá D.C.

7.2. Si el domicilio se encuentra a más de 60 km desde el centro de servicio autorizado, el desplazamiento tendrá un costo adicional por kilómetro, acordado entre el cliente y el centro de servicio. El precio debe ser confirmado por el cliente antes de agendar el servicio técnico.

7.3. El Servicio de Instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, motivo por el cual LG Electronics Colombia Ltda. tiene la facultad de negar el servicio técnico si se pone en riesgo la seguridad e integridad del personal técnico.

V. BENEFICIARIOS



8.1. Podrán beneficiarse quienes:

Residan en Bogotá D.C. y dentro de la cobertura indicada.

Adquieran una de las referencias seleccionadas en LG.com/co dentro del periodo de la actividad.



VI. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO





9.1. Servicio de Instalación sin costo para LG TV de las Referencias: 100QNED86AS.AWC, 75UA8000PSB.AWC, 86UA8050PSA.AWCQ, OLED55C5ESA.AWC, OLED65C5ESA.AWC, OLED77C5ESA.AWC.

9.2. Tener en cuenta que LG no se hará responsable de reprogramación del servicio de instalación gratuito, si en domicilio agendado se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado o porque no se cumplan los requisitos de adecuación del lugar de la instalación.

9.3. Si el consumidor no solicita el servicio de instalación a través de los canales autorizados de LG Electronics Colombia, LG no se hace responsable por el ingreso al domicilio del consumidor, de personal no identificado y/o no autorizado por la marca.

9.4. La programación del servicio de instalación solo será exitosa si se entregan los siguientes datos: nombre completo del comprador o consumidor final del producto, dos (2) números de contacto, dirección y copia de la factura de venta o la orden de entrega del producto. (Documentos que deberán ser mostrados al técnico autorizado de la marca LG durante la realización de la visita).

9.5. El cliente/consumidor debe contar con las adecuaciones para la instalación del producto, el producto debe estar ubicado en el lugar donde se hará la instalación y debe tener la factura u orden de entrega.

9.6. El cliente debe verificar que el Tipo de Pared donde se instalará el televisor, pueda soportar su peso, en el caso de las Referencias Seleccionadas que puedan tener este tipo de instalación. No se instalará en paredes de drywall, ya que podrían no ser lo suficientemente resistentes.

9.7. El lugar donde se va a instalar el TV debe contar con espacio suficiente alrededor de este, para permitir una adecuada circulación de aire. Esto ayudará a prevenir el sobrecalentamiento del equipo y garantizará su funcionamiento óptimo.

9.8. El cliente debe asegurarse de tener acceso a tomas de corriente en el lugar donde será instalado el TV. Es importante evitar el uso de extensiones, multitomas o adaptadores que no sean adecuados, ya que podrían afectar la seguridad del cliente y el rendimiento del televisor.

9.9. La instalación del TV no se podrá realizar debajo de un aire acondicionado, ya que esto puede generar riesgos de condensación que podrían dañar el TV o la pared donde se encuentre instalado.

9.10. En caso de que el cliente tenga un televisor previamente instalado en el lugar destinado para el nuevo producto, podrá solicitar al técnico y su asistente el desmonte del equipo existente, con el fin de evitar la reprogramación del servicio. Al aceptar este procedimiento, el cliente reconoce y acepta que LG no asume responsabilidad por posibles daños en el producto retirado o en el domicilio derivados del proceso de desmonte.

9.11. Si existe la necesidad de integrar el producto instalado con otros equipos de forma inalámbrica (como wifi, speaker, aplicación LG ThinQ), s servicios deben ser s previamente al call center durante el agendamiento de la visita.

9.12. El servicio de instalación exprés gratuita de TV LG (*Referencias Seleccionadas) no será canjeable por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro medio diferente al previamente establecido.

9.13. LGE instalará, sin costo alguno para el consumidor / cliente, el producto que sea adquirido dentro de esta actividad, teniendo en cuenta que los técnicos realizarán el siguiente proceso:

Inspección del producto con el fin de revisar que llegó en óptimas condiciones y que no tuvo ninguna novedad de avería en el traslado. Si el producto presenta alguna novedad, no se prestará el servicio de instalación y el cliente debe hacer el proceso de reclamo o devolución con la tienda en línea (Condiciones de cambio: https://www.lg.com/co/return-policy/ ) Retiro completo del embalaje, accesorios y manual del producto. Montaje del producto en la base elegida (Soporte de mesa o tipo fijo a pared). Funcionamiento Inicial del producto y guía de uso.

9.14. Las obras civiles que se requieran para efectuar la instalación del televisor en la pared deberán ser gestionados y pagados directamente por el consumidor / cliente.





VII. GENERALES







10.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

10.2. La actividad promocional tendrá cobertura únicamente en los puntos de venta autorizados ( LG.com/co ).

10.3. Los precios de venta al público anunciados para las Referencias Establecidas que hacen parte de esta actividad promocional son definidos directamente por LG Electronics.

10.4. Al momento de adquirir las Referencias Establecidas en los www.lg.com/co y dentro del “Periodo de la Actividad”, los usuarios y/o consumidores aceptan expresamente estos términos y condiciones de la actividad promocional.

10.5. LG Electronics Colombia Ltda. no asumirá costos, gastos ni beneficios adicionales distintos a los expresamente establecidos en estos términos y condiciones.

10.6. El cliente deberá verificar que la instalación sea realizada por personal autorizado por LG Electronics para esta actividad y cuente con una orden oficial emitida por LG Electronics Colombia Ltda., identificada con número de servicio que inicia con RNN.

10.7. En caso de requerirse atención por garantía sobre las Referencias Establecidas, esta deberá tramitarse a través de los canales de atención al cliente de LG Electronics Colombia Ltda., conforme a lo indicado en el certificado de garantía o en el sitio web: https://www.lg.com/co/soporte/informacion-de-la-garantia/

10.8. LG Electronics Colombia Ltda. se reserva el derecho de modificar, aclarar o adicionar estos términos y condiciones en cualquier momento. Cualquier modificación será publicada en el sitio web oficial https://www.lg.com/co o a través de un medio idóneo, y se entenderá notificada a los consumidores con dicha publicación. Para mayor información, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente: 01 8000 910 683 o al WhatsApp 3173720142

10.9 Consultas: para cualquier duda relacionada con esta actividad promocional, podrá contactarse con LG Electronics Colombia Ltda al correo electrónico posventaobs.cb@lge.com



VIII. REGISTRO EN BASE DE DATOS (HABEAS DATA)

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG Electronics Colombia Ltda., mediante el presente documento, para que mis datos personales sean recopilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y, en general, tratados de forma manual o automatizada por parte de LG Electronics Colombia Ltda. y/o por sus empresas matrices, filiales o vinculadas.

Los datos personales objeto de tratamiento podrán ser utilizados para las siguientes finalidades:



i) Ejecutar plenamente las obligaciones derivadas del vínculo jurídico principal.

ii) Permitir a LG Electronics Colombia Ltda. el cobro de cualquier obligación pendiente.

iii) Transmitir o transferir nacional o internacionalmente los datos personales para efectos de cumplimiento contractual.

iv) Comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales.

v) Verificar y actualizar la información del titular mediante comparación con bases de datos internas o externas, incluyendo operadores de información.

vi) Realizar análisis estadísticos, de gestión y/o inteligencia de negocios.

vii) Las demás finalidades legítimas descritas en la Política de Tratamiento de Información de LG Electronics Colombia Ltda.



Como titular de los datos personales, reconozco que tengo derecho a ejercer los derechos establecidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, entre ellos:



• Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales.

Solicitar prueba de esta autorización.

Ser informado del uso que se le ha dado a mis datos.

Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas infracciones a la ley.

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, salvo que exista un deber legal o contractual para su conservación.



Podré ejercer estos derechos mediante solicitud escrita al correo: datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización, el responsable del tratamiento es LG Electronics Colombia Ltda., identificada con NIT 830.065.063-4 y domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia.