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Términos y condiciones – Cashback ACTIVIDAD Good Sales 2 de octubre de 2023 al 23 de octubre de 2023 – Éxito
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**Puntos De Venta Autorizados
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*Referencias establecidas
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Incentivo en la App “Tu Cash” COP
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Cash Back Disponibles
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**Almacenes Éxito
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OLED POSÉ
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$500,000
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10
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55C3
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$300,000
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30
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75QNED99
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$500,000
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4
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75QNED90
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$500,000
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4
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55B2
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$300,000
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129
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PUNTO DE VENTA
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BAZAR BOGOTA B
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EXITO ALAMEDAS DEL SINU MONTER
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EXITO AMERICAS
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EXITO APARTADO
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EXITO ARMENIA
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EXITO AVENIDA QUINTA CUCUTA
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EXITO BARRANCABERMEJA
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EXITO BARRANQUI.METROPOLITANO
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EXITO BARRANQUILLA
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EXITO BELLO
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EXITO BELLO CENTRO
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EXITO BOSA
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EXITO BUCARAMANGA
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EXITO BUCARAMANGA CABECERA
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EXITO BUCARAMANGA CENTRO
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EXITO BUENA VISTA (CV) BLLA
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EXITO BUENA VISTA SANTA MARTA
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EXITO BUENAVENTURA
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EXITO BUGA
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EXITO CALLE 77 (CV) BLLA
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EXITO CALLE 80
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EXITO CANAVERAL FLORIDA B
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EXITO CAREPA
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EXITO CARTAGENA
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EXITO CASTELLANA CARTAGENA (CV
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EXITO CAUCASIA
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EXITO CHAPINERO
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EXITO CHIPICHAPE
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EXITO CHIQUINQUIRA
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EXITO CIUDAD TUNAL
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EXITO COLOMBIA
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EXITO COUNTRY
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EXITO CRISTAL ARMENIA
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EXITO DEL ESTE
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EXITO DIVERPLAZA
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EXITO DUAL RIOHACHA
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EXITO DUITAMA
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EXITO ECOPLAZA MOSQUERA
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EXITO EJECUTIVOS
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EXITO EL ENSUENO
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EXITO ENVIGADO
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EXITO EXPRESS VEREDA CANELON
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EXITO FACATATIVA
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EXITO FLORENCIA
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EXITO FLORENCIA CENTRO
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EXITO FLORESTA (CAF)
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EXITO FONTANAR CHIA
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EXITO FONTIBON
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EXITO FUSAGASUGA
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EXITO GIRARDOT
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EXITO GRAN ESTACION (CV)BOGOTA
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EXITO IBAGUE
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EXITO IPIALES
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EXITO ITAGUI
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EXITO JAMUNDI
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EXITO LA CEJA
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EXITO LA CENTRAL
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EXITO LA COLINA
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EXITO LA DORADA
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EXITO LA FELICIDAD
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EXITO LA FLORA
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EXITO LA SABANA VILLAVICENCIO
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EXITO LAS FLORES VALLEDUPAR CV
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EXITO LAS NIEVES
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EXITO LAURELES
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EXITO LLANOGRANDE PALMIRA
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EXITO LORICA
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EXITO MAGANGUE
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EXITO MALAMBO
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EXITO MALL PLAZA NQS
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EXITO MANIZALES
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EXITO MATUNA CARTAGENA (CV)
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EXITO MAYORCA
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EXITO MELGAR (CAF)
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EXITO MOLINOS
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EXITO MONTERIA CENTRO
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EXITO MONTERIA NORTE
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EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA
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EXITO NEIVA CENTRO
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EXITO NORTE
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EXITO NUESTRO BOGOTA
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EXITO NUESTRO CARTAGO
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EXITO NUEVO KENNEDY (CAF)
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EXITO OCANA
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EXITO OCCIDENTE
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EXITO ORIENTAL BUCARAMANGA CV
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EXITO PALMIRA
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EXITO PANAMERICANA POPAYAN
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EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA
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EXITO PARQUE ARBOLEDA
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EXITO PARQUE FABRICATO
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EXITO PASTO
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EXITO PASTO CENTRO
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EXITO PEREIRA
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EXITO PEREIRA CUBA
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EXITO PIEDECUESTA
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EXITO PITALITO
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EXITO PLAZA SALITRE
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EXITO POBLADO
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EXITO POPAYAN CENTRO
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EXITO RIONEGRO
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EXITO ROBLEDO
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EXITO SABANALARGA
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EXITO SABANETA
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EXITO SAN ANTONIO
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EXITO SAN BLAS BARRANQUILLA
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EXITO SAN DIEGO CARTAGENA (CV)
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EXITO SAN FERNANDO
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EXITO SAN FRANCISCO (CV) BLLA
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EXITO SAN MARTIN
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EXITO SAN MATEO CUCUTA (CV)
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EXITO SAN PEDRO NEIVA
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EXITO SANCANCIO
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EXITO SANDIEGO
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EXITO SANTA MARTA CENTRO
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EXITO SIMON BOLIVAR
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EXITO SINCELEJO
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EXITO SOACHA
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EXITO SOGAMOSO
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EXITO SOLEDAD
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EXITO SUBA
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EXITO SUPERCENTRO TULUA
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EXITO TINTAL (CAF)
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EXITO TULUA
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EXITO TUNJA
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EXITO TURBO
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EXITO UNICALI
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EXITO UNICENTRO ARMENIA
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EXITO UNICENTRO BOGOTA
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EXITO UNICENTRO GIRARDOT
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EXITO UNICENTRO MEDELLIN
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EXITO UNICENTRO NEIVA
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EXITO UNICENTRO VILLAVICENCIO
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EXITO USME
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EXITO VALLE DEL LILI
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EXITO VALLEDUPAR CENTRO
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EXITO VEINTE DE JULIO (CAF)
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EXITO VILLA MAYOR
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EXITO VILLAVICENCIO CENTRO
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EXITO VIVA TUNJA
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EXITO YOPAL
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EXITO ZIPAQUIRA
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EXITO.COM FUNZA
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TIENDA VIRTUAL EXITO
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1. Descarga la App: “TuCash” disponible en App Store & Play Store
2. Crea un perfil e ingresa la información
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3. Tomar una fotografía del sello o sticker del número del serial del TELEVISOR adquirido de las *Referencias Establecidas.
4. Participarán personas naturales y establecidas legalmente dentro de la República de Colombia.
5. Solamente se hará la entrega del beneficio al comprador registrado en la factura de compra
6. Ten en cuenta que para la validación de tu información personal deberás otorgar una autorización para el tratamiento de tus datos personales en la “App: Tu Cash”, de la cual el responsable es “TUCASH S.A.S.”
7. Recuerda que al aceptar los presentes términos y condiciones autorizas a LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE), persona jurídica e identificada con el Nit.830.065.063-4, con la única finalidad de corroborar que recibiste tu incentivo;
8. Los términos y condiciones de entrega del dinero estará sujeto a lo establecido por “TUCASH S.A.S.”
9. En un plazo de 72 horas siguiente al registro de la factura, “TUCASH S.A.S.” procederá a validar la factura y la fotografía del sello o sticker del número del seria. De encontrarse de manera correcta la factura se procederá al desembolso del dinero en la “App: TuCash”, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la validación de “TUCASH S.A.S.”
10. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, el comprador no deberá haberse retractado de la compra de la *Referencia establecida ante los ** Puntos De Venta Autorizados;
11. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, la compra de la *Referencia establecida no deberá haber sido objeto de reversión de pago en los ** Puntos De Venta Autorizados, por causas atribuibles a operaciones fraudulentas, la compra no haya sido solicitada por el titular, el bien no haya sido entregado, etc.;
12. El dinero podrá ser retirado de manera gratuita por medio de las entidades aliadas de “TUCASH S.A.S.”:
13. Recuerda que tendrás como fecha máxima para realizar el proceso señalado en un plazo máximo de cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de compra de las *Referencias establecidas y dentro del periodo de la actividad aportar la documentación requerida (Factura de compra + sello o sticker del TELEVISOR adquirido de la *Referencia Establecida). Si vencido el plazo aquí establecido no remites la anterior documentación o no cumples con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que has desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada, identificada con el NIT.830.065.063-4.
14. Recuerda que al registrar tus fotografías en la “App: Tu Cash”, debes aceptar y garantizar en tu calidad de persona natural, que:
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6. Recuerda que para mayor aclaración de los presentes términos y condiciones puedes consultarlos en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/prensa-y-medios-de-comunicacion Normativa de Retención aplicada por “TuCash”: Si algún beneficiario dentro los términos y condiciones de la activad promocional adquiere un(unos) producto(s), que sumando el valor de cash back a redimir supere de Cop $1.145.000 (27 UVT), la plataforma de “TuCash” realizará una retención del 3,5% sobre el valor redimido, la cual será legalmente asumida por el beneficiario de la promoción, conforme al artículo 401 y 398 del Estatuto Tributario:
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“ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho.
<Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%. En los demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de este artículo, y en los casos de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones.”
7. Cantidades disponibles de incentivos: Por la compra de la(s) *Referencia(s) establecida(s), se activarán una cantidad determinada para redención del Beneficio Cash Back a través de la aplicación “TuCash”, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización correspondiente, por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:
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**Puntos De Venta Autorizados
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*Referencias establecidas
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Incentivo en la App “Tu Cash” COP
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Cash Back Disponibles
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**Almacenes Éxito
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OLED POSÉ
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$500,000
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10
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55C3
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$300,000
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30
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75QNED99
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$500,000
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4
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75QNED90
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$500,000
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4
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55B2
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$300,000
8. GENERALES:
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8.1 La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.
8.2 La actividad promocional solo tendrá cobertura en los **Puntos De Venta Autorizados;
8.3 El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **Punto De Venta Autorizado dentro del “Periodo de la Actividad”;
8.4 El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva de cada **Punto De Venta Autorizado;
8.5 La compra de las *Referencias establecidas y premios estará sujeto a la disponibilidad del inventario de cada **Punto De Venta Autorizado;
8.6 Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado;
8.7 Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en los **Puntos De Venta Autorizados de las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LGE ;
8.8 Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”;
8.9 Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;
8.10 LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual;
8.11 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;
8.12 LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a .modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al beneficiario de LG 01 8000 910 683.
8.13 Las condiciones, medios de pago, valores, trasporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y premios son definidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado, motivo por el cual LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, trasporte y cobertura de entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.
8.14 Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.
8.15 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;
8.16 En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.
8.17 CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con la línea de servicio al beneficiario“Tu Cash” 315 6903333 / 3164728656 y/o al correo: catherin.ospina@lge.com Al diligenciar el formato en la App de Tu Cash, expreso mi conocimiento y aceptación a los presentes términos y condiciones.
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