Términos y condiciones – Cashback ACTIVIDAD Good Sales 2 de octubre de 2023 al 23 de octubre de 2023 – Éxito

1. VIGENCIA LG OLED TV (*Referencias Seleccionadas) : Por compras presenciales o virtuales de TELEVISOR OLED marca LG de la(s) *Referencia(s) establecida(s) (Ver productos participantes) y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 2 de octubre de 2023 y las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 23 de octubre de 2023 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero, en las tiendas físicas y virtuales de: ** Éxito (En adelante **Puntos De Venta Autorizados).

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES : Por la compra de las *Referencias establecidas, dentro del “Periodo de la Actividad” y en los **Puntos De Venta Autorizados, recibe a través de la App “Tu Cash” el incentivo correspondiente:

**Puntos De Venta Autorizados *Referencias establecidas Incentivo en la App “Tu Cash” COP Cash Back Disponibles **Almacenes Éxito OLED POSÉ $500,000 10 55C3 $300,000 30 75QNED99 $500,000 4 75QNED90 $500,000 4 55B2 $300,000 129

3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS : La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará en los siguientes **Almacenes Éxito (En adelante **Puntos De Venta Autorizados).

PUNTO DE VENTA BAZAR BOGOTA B EXITO ALAMEDAS DEL SINU MONTER EXITO AMERICAS EXITO APARTADO EXITO ARMENIA EXITO AVENIDA QUINTA CUCUTA EXITO BARRANCABERMEJA EXITO BARRANQUI.METROPOLITANO EXITO BARRANQUILLA EXITO BELLO EXITO BELLO CENTRO EXITO BOSA EXITO BUCARAMANGA EXITO BUCARAMANGA CABECERA EXITO BUCARAMANGA CENTRO EXITO BUENA VISTA (CV) BLLA EXITO BUENA VISTA SANTA MARTA EXITO BUENAVENTURA EXITO BUGA EXITO CALLE 77 (CV) BLLA EXITO CALLE 80 EXITO CANAVERAL FLORIDA B EXITO CAREPA EXITO CARTAGENA EXITO CASTELLANA CARTAGENA (CV EXITO CAUCASIA EXITO CHAPINERO EXITO CHIPICHAPE EXITO CHIQUINQUIRA EXITO CIUDAD TUNAL EXITO COLOMBIA EXITO COUNTRY EXITO CRISTAL ARMENIA EXITO DEL ESTE EXITO DIVERPLAZA EXITO DUAL RIOHACHA EXITO DUITAMA EXITO ECOPLAZA MOSQUERA EXITO EJECUTIVOS EXITO EL ENSUENO EXITO ENVIGADO EXITO EXPRESS VEREDA CANELON EXITO FACATATIVA EXITO FLORENCIA EXITO FLORENCIA CENTRO EXITO FLORESTA (CAF) EXITO FONTANAR CHIA EXITO FONTIBON EXITO FUSAGASUGA EXITO GIRARDOT EXITO GRAN ESTACION (CV)BOGOTA EXITO IBAGUE EXITO IPIALES EXITO ITAGUI EXITO JAMUNDI EXITO LA CEJA EXITO LA CENTRAL EXITO LA COLINA EXITO LA DORADA EXITO LA FELICIDAD EXITO LA FLORA EXITO LA SABANA VILLAVICENCIO EXITO LAS FLORES VALLEDUPAR CV EXITO LAS NIEVES EXITO LAURELES EXITO LLANOGRANDE PALMIRA EXITO LORICA EXITO MAGANGUE EXITO MALAMBO EXITO MALL PLAZA NQS EXITO MANIZALES EXITO MATUNA CARTAGENA (CV) EXITO MAYORCA EXITO MELGAR (CAF) EXITO MOLINOS EXITO MONTERIA CENTRO EXITO MONTERIA NORTE EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA EXITO NEIVA CENTRO EXITO NORTE EXITO NUESTRO BOGOTA EXITO NUESTRO CARTAGO EXITO NUEVO KENNEDY (CAF) EXITO OCANA EXITO OCCIDENTE EXITO ORIENTAL BUCARAMANGA CV EXITO PALMIRA EXITO PANAMERICANA POPAYAN EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA EXITO PARQUE ARBOLEDA EXITO PARQUE FABRICATO EXITO PASTO EXITO PASTO CENTRO EXITO PEREIRA EXITO PEREIRA CUBA EXITO PIEDECUESTA EXITO PITALITO EXITO PLAZA SALITRE EXITO POBLADO EXITO POPAYAN CENTRO EXITO RIONEGRO EXITO ROBLEDO EXITO SABANALARGA EXITO SABANETA EXITO SAN ANTONIO EXITO SAN BLAS BARRANQUILLA EXITO SAN DIEGO CARTAGENA (CV) EXITO SAN FERNANDO EXITO SAN FRANCISCO (CV) BLLA EXITO SAN MARTIN EXITO SAN MATEO CUCUTA (CV) EXITO SAN PEDRO NEIVA EXITO SANCANCIO EXITO SANDIEGO EXITO SANTA MARTA CENTRO EXITO SIMON BOLIVAR EXITO SINCELEJO EXITO SOACHA EXITO SOGAMOSO EXITO SOLEDAD EXITO SUBA EXITO SUPERCENTRO TULUA EXITO TINTAL (CAF) EXITO TULUA EXITO TUNJA EXITO TURBO EXITO UNICALI EXITO UNICENTRO ARMENIA EXITO UNICENTRO BOGOTA EXITO UNICENTRO GIRARDOT EXITO UNICENTRO MEDELLIN EXITO UNICENTRO NEIVA EXITO UNICENTRO VILLAVICENCIO EXITO USME EXITO VALLE DEL LILI EXITO VALLEDUPAR CENTRO EXITO VEINTE DE JULIO (CAF) EXITO VILLA MAYOR EXITO VILLAVICENCIO CENTRO EXITO VIVA TUNJA EXITO YOPAL EXITO ZIPAQUIRA EXITO.COM FUNZA TIENDA VIRTUAL EXITO

4. CUBRIMIENTO : La cobertura de la Actividad aplicará para las todas las ciudades principales y periferia donde se encuentren ubicados los **Puntos De Venta Autorizados detallados en el numeral 3 y para todas las compras realizadas por los respectivos canales virtuales en el territorio nacional de Colombia.

5. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS *REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad”, en la República de Colombia y en los **Puntos De Venta Autorizados de TELEVISOR marca LG OLED 55LX1 POSÉ, OLED55C3, 75QNED99, 75QNED90, OLED55B2 (*Referencias establecidas), podrán tener como incentivos dinero entregado a través de la App “Tu Cash”, atendiendo a los requisitos:

1. Descarga la App: “TuCash” disponible en App Store & Play Store 2. Crea un perfil e ingresa la información

Tomar una foto completa de la factura ORIGINAL de compra, legible en su totalidad, emitida por los **Puntos De Venta Autorizados de las siguientes referencias seleccionadas OLED 55LX1 POSÉ, OLED55C3, 75QNED99, 75QNED90, OLED55B2*, (*Referencias Establecidas) desde la App: “TuCash”.

3. Tomar una fotografía del sello o sticker del número del serial del TELEVISOR adquirido de las *Referencias Establecidas. 4. Participarán personas naturales y establecidas legalmente dentro de la República de Colombia. 5. Solamente se hará la entrega del beneficio al comprador registrado en la factura de compra 6. Ten en cuenta que para la validación de tu información personal deberás otorgar una autorización para el tratamiento de tus datos personales en la “App: Tu Cash”, de la cual el responsable es “TUCASH S.A.S.” 7. Recuerda que al aceptar los presentes términos y condiciones autorizas a LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE), persona jurídica e identificada con el Nit.830.065.063-4, con la única finalidad de corroborar que recibiste tu incentivo; 8. Los términos y condiciones de entrega del dinero estará sujeto a lo establecido por “TUCASH S.A.S.” 9. En un plazo de 72 horas siguiente al registro de la factura, “TUCASH S.A.S.” procederá a validar la factura y la fotografía del sello o sticker del número del seria. De encontrarse de manera correcta la factura se procederá al desembolso del dinero en la “App: TuCash”, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la validación de “TUCASH S.A.S.” 10. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, el comprador no deberá haberse retractado de la compra de la *Referencia establecida ante los ** Puntos De Venta Autorizados; 11. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, la compra de la *Referencia establecida no deberá haber sido objeto de reversión de pago en los ** Puntos De Venta Autorizados, por causas atribuibles a operaciones fraudulentas, la compra no haya sido solicitada por el titular, el bien no haya sido entregado, etc.; 12. El dinero podrá ser retirado de manera gratuita por medio de las entidades aliadas de “TUCASH S.A.S.”: 13. Recuerda que tendrás como fecha máxima para realizar el proceso señalado en un plazo máximo de cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de compra de las *Referencias establecidas y dentro del periodo de la actividad aportar la documentación requerida (Factura de compra + sello o sticker del TELEVISOR adquirido de la *Referencia Establecida). Si vencido el plazo aquí establecido no remites la anterior documentación o no cumples con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que has desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada, identificada con el NIT.830.065.063-4. 14. Recuerda que al registrar tus fotografías en la “App: Tu Cash”, debes aceptar y garantizar en tu calidad de persona natural, que:

1. Eres el único autor y propietario de los derechos de propiedad intelectual del mismo;

2. El contenido es de tu propiedad y que ninguna otra persona o entidad tiene ningún derecho o interés sobre la información registrada a través de la “App: Tu Cash”;

3. El contenido no viola ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, contratos y / o derechos de publicidad o privacidad de cualquier otra persona o entidad;

4. El contenido registrado a través de la “App: Tu Cash” no deberá directamente o indirectamente capturar, mostrar o incluir de otro modo en la imagen, foto, la imagen de una persona sin obtener su permiso por escrito; y no incluirá ninguna marca registrada, logotipo o propiedad intelectual de ninguna manera, incluida la ropa o el fondo, a menos que sea de mi propiedad.

5. Renuncias voluntariamente a cualquier "derecho moral"; que pueda tener sobre dicho contenido;

4. Todo el contenido que publicas en la “App: Tu Cash” es fidedigno;

5. Debes tener al menos 18 años de edad;

6. El uso del contenido que proporciona no infringe las presentes Condiciones de uso y no resulta dañino para cualquier persona o entidad;

7. Actos y contenido prohibido sobre las publicaciones registradas en la “App: Tu Cash”: En tu calidad de participante manifiestas y garantizas no realizar los siguientes actos o publicaciones de la siguiente naturaleza según se establece a continuación, según lo determine TUCASH S.A.S. o LGE a su entera discreción. En tu calidad de participante asumirás la responsabilidad total por el contenido de su publicación y por garantizar que tu publicación cumpla para la finalidad requerida, debido a lo anterior aceptas y garantizas que no enviaras ningún contenido:

a) Que sepas que es falto, inexacto o engañoso;

b) Que infrinja los derechos de autor, la patente, la marca comercial, el secreto comercial u otros derechos de propiedad, publicidad o privacidad de terceros;

c) Que infrinja cualquier ley, estatuto, decreto o norma (incluidas, entre otras, todas aquellas que rijan la protección del consumidor, la competencia desleal, los delitos de discriminación o la publicidad engañosa);

d) Que sea, o pueda considerarse de forma razonable como difamatorio, injurioso, aborrecible, racialmente o religiosamente inaceptable u ofensivo, o que cause intimidación o acoso ilegales a cualquier persona, sociedad o empresa;

e) Que incluya cualquier tipo de información en la que se mencionen otros sitios web, direcciones, direcciones de correo electrónico, información de contacto o números de teléfono;

f) Que contenga virus informáticos, gusanos o cualquier otro tipo de archivos o programas informáticos potencialmente dañinos.

h) Uso de información personal falsa o de otra persona para ingresar;

i) Publicaciones automatizadas y generadas por computadora a través de múltiples alias

j) Publicaciones que contengan palabras o ilustraciones sexualmente explícitas o sugestivas, violencia innecesaria o derogación de cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; palabras profanas, desnudas o pornográficas o ilustraciones;

k) Publicaciones que promuevan el consumo de alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego / armas (o el uso de cualquiera de los anteriores);

l) Publicaciones que promuevan cualquier actividad que pueda parecer no ética, ilegal, insegura o peligrosa;

m) Publicaciones que promuevan cualquier agenda o mensaje político particular;

n) Publicaciones que contengan palabras obscenas u ofensivas, significado o ilustración que respalde cualquier forma de odio o grupo de odio;

o) Publicaciones que difamen, tergiversen o contengan comentarios despectivos sobre otras personas o compañías;

p) Publicaciones que comuniquen mensajes o imágenes inconsistentes con las imágenes positivas y / o la buena voluntad para la finalidad de obtener tu incentivo;

q) Publicaciones que violen cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo, sin limitación, las que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad.

6. Recuerda que para mayor aclaración de los presentes términos y condiciones puedes consultarlos en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/prensa-y-medios-de-comunicacion Normativa de Retención aplicada por “TuCash” : Si algún beneficiario dentro los términos y condiciones de la activad promocional adquiere un(unos) producto(s), que sumando el valor de cash back a redimir supere de Cop $1.145.000 (27 UVT), la plataforma de “TuCash” realizará una retención del 3,5% sobre el valor redimido, la cual será legalmente asumida por el beneficiario de la promoción, conforme al artículo 401 y 398 del Estatuto Tributario:

“ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho. <Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%. En los demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de este artículo, y en los casos de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones.”

7. Cantidades disponibles de incentivos: Por la compra de la(s) *Referencia(s) establecida(s), se activarán una cantidad determinada para redención del Beneficio Cash Back a través de la aplicación “TuCash”, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización correspondiente, por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:

**Puntos De Venta Autorizados *Referencias establecidas Incentivo en la App “Tu Cash” COP Cash Back Disponibles **Almacenes Éxito OLED POSÉ $500,000 10 55C3 $300,000 30 75QNED99 $500,000 4 75QNED90 $500,000 4 55B2 $300,000 129

8. GENERALES: