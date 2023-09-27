Actividad Instalación Gratuita WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG:

La actividad instalación gratuita modelos WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG, iniciará a las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 28 de Septiembre 2023 y culminará a las 11:59 horas del día 16 de Octubre de 2023 (En adelante el Periodo de la Actividad), por compra de TORRE DE LAVADO WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG de las *Referencias establecidas y adquiridas en los **Establecimientos de Comercio Autorizados y compras online de la cadena Jumbo y Metro. Aplica para ciudades establecidas.

El servicio de instalación gratuita de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG solo se prestará en las siguientes ciudades de Colombia: Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali (Periferia Cercana), Cartagena, Cúcuta, Medellín (Periferia Cercana), Pereira, Barrancabermeja, Santa Marta, siempre y cuando los clientes se encuentren ubicados en las ciudades anteriormente relacionadas. El servicio de instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual LG Electronics Colombia LTDA sugiere al consumidor / cliente leer detalladamente los términos y condiciones de esta actividad.

Si el consumidor no está en ciudades capitales, el desplazamiento del técnico puede tener un cobro que varía de acuerdo a la ubicación del lugar donde se efectuara la instalación. Este precio deberá ser confirmado con el Centro de Servicio Autorizado al solicitar el servicio de instalación gratuita.

1.*REFERENCIAS ESTABLECIDAS PARA INSTALACIÓN GRATUITA:

SUBLINEA MODELO WashTower WK22WS6 WashTower WK22BS6 WashTower WK22GS6 WashTower WK22VS6P Combo Lavadora + Secadora WM22BV2S6BR+DF22BV2SR Combo Lavadora + Secadora WM22WV2S6BR+DF22WV2BR Combo Lavadora + Secadora WM22VV2S6BR+DF22VV2SR

2.**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AUTORIZADOS: Las *Referencias Establecidas deberán ser adquiridas dentro del Periodo de la Actividad en los siguientes **Establecimientos de comercio autorizados:

Cadena Punto de Venta Ciudad JUMBO Jumbo Unicentro Pereira JUMBO Jumbo Buenavista Barranquilla JUMBO Jumbo Americano Barranquilla JUMBO Jumbo Mega Mall Bucaramanga JUMBO Jumbo Caribe Plaza Cartagena METRO Metro Ventura Cucuta METRO Metro Libertadores Cucuta JUMBO Jumbo Santa Fe Bogota JUMBO Jumbo Suba Bogota JUMBO Jumbo Santa Marta Santa Marta JUMBO Jumbo Chia Chia JUMBO Jumbo Bulevar Niza Bogota JUMBO Jumbo Chipichape Cali JUMBO Jumbo Limonar Cali JUMBO Jumbo 65 Medellin JUMBO Jumbo Las Vegas Medellin JUMBO Jumbo Santa Ana Bogota JUMBO Jumbo 20 De Julio Bogota JUMBO Jumbo El Castillo Cartagena JUMBO Jumbo Carrera 30 Bogota METRO Metro Dosquebradas Dosquebradas JUMBO Jumbo Hayuelos Bogota JUMBO Jumbo Calle 170 Bogota JUMBO Jumbo Santa Fe Bogota JUMBO Jumbo Valle De Lili Cali JUMBO Jumbo San Silvestre Barrancabermeja JUMBO Jumbo Calle 80 Bogota JUMBO Jumbo Cañaveral Bucaramanga JUMBO Jumbo Cabecera Bucaramanga

3. TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:

Los requisitos que deben ser acreditados para que el comprador que sea beneficiario del servicio de instalación gratuita son los siguientes:

3.1. COMPRA: Adquirir dentro del Periodo de la Actividad una WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG, de las *Referencias establecidas y en los **Establecimiento de Comercio Autorizados.

3.2. INSTALACIÓN:

3.2.1. El comprador deberá tener una conexión hidráulica, eléctrica y punto de gas previamente certificado por el proveedor de gas autorizado por la ciudad respectiva, en el lugar donde vaya a ser instalada TORRE DE LAVADO WashTower marca LG. Para dichas conexiones, se deberán tener en cuenta las condiciones contenidas en el manual de uso de la TORRE DE LAVADO WashTower marca LG de las *Referencias establecidas.

3.2.2. El comprador deberá tener una conexión hidráulica, eléctrica, en el lugar donde vaya a ser instalado el Combo Lavadora + Secadora marca LG. Para dichas conexiones, se deberán tener en cuenta las condiciones contenidas en el manual de uso del Combo Lavadora + Secadora marca LG de las *Referencias establecidas.





3.3. CONDICIONES NORMALES PARA LA INSTALACIÓN: El lugar de instalación de las *Referencias establecidas, deberá corresponder a un sitio donde se encuentre conexión eléctrica con voltaje a 120V +-10% y punto de gas previamente certificado. “Punto de gas aplica para lavadoras WashTower”

3.4. CANTIDADES: Por compra de las *Referencias establecidas, se destinaran un total de 100 Kits de Instalación, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización aquí establecida, o hasta agotar existencias, o por decisión unilateral de LGE, lo que primero ocurra.

3.5. DISTRIBUCIÓN: Los 100 kits de instalación para TORRE DE LAVADO WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG serán distribuidos en las ciudades participantes de la siguiente manera:

Ciudad Cantidad BOGOTA 37 BUCARAMANGA 12 CALI 11 PEREIRA 12 MEDELLIN 9 BARRANQUILLA 7 CARTAGENA 6 CUCUTA 5 SANTA MARTA 1 BARRANCABERMEJA 1



3.6. VALIDEZ: Únicamente se programarán las instalaciones por parte del personal autorizado de LG, durante los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG dentro del Periodo de la Actividad de las *Referencias establecidas, para lo cual el comprador deberá validar la fecha de compra contenida en la factura de venta expedida por los **Establecimientos de comercio autorizados.

3.7. Si finalizado el plazo para solicitar el servicio de instalación señalado en el Subnumeral 3.6., el consumidor no ha solicitado programar el servicio de instalación gratuito, LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (En adelante LG) no se hará responsable por los costos adicionales de instalación que se incurran por solicitarse de manera extemporánea.

3.8. La WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG solamente podrá ser instalado cuando esté en el domicilio del consumidor y en la ubicación definitiva dispuesta por el consumidor, teniendo en cuenta las adecuaciones correctas para dicha instalación y óptimo funcionamiento del producto, indicaciones que podrán ser constatadas por el consumidor en el manual de uso de los productos que se entregan de forma concomitante con el electrodoméstico al momento de la compra.

3.9. La asignación del servicio de instalación de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG, se hará únicamente cuando el consumidor solicite a través de la línea de atención al cliente de LG 018000910 683. Cuando el consumidor se comunique a esta línea, se asignará un Centro de Servicio Autorizado de la marca LG de acuerdo a las ciudades de cubrimiento señaladas en los presentes términos y condiciones, para programar el servicio de instalación, sujeto a términos y condiciones.

3.10. La instalación de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG será realizada en el lugar de ubicación definitivo, previa solicitud de visita con mínimo veinticuatro (24) horas de anterioridad a la fecha estimada de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683.

3.11. La fecha y la hora estimada en que se acercará un técnico de la marca LG al domicilio del consumidor, serán confirmadas por el Centro de Servicio Autorizado y estará sujeto a la disponibilidad de agenda técnica. La visita de instalación se efectuará solamente de lunes a sábado (días hábiles) y en horarios de oficina y acorde con la disponibilidad de los funcionarios del Centro de Servicio Autorizado de la marca LG.

3.12. Tener en cuenta que LG no se hará responsable de reprogramación del servicio de instalación gratuito, si en el lugar de ubicación del producto adquirido se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado debido a pandemia o situaciones ajenas a LG.

3.13. Si el consumidor no solicita el servicio de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683, LG no se hace responsable por el ingreso al domicilio del consumidor, de personal no identificado y/o no autorizado.

3.14. La programación del servicio de instalación solo será exitosa si se entregan los siguientes datos: nombre completo del comprador o consumidor final del producto, dos (2) números de teléfono fijo o celular, dirección y la información contenida en la copia de la factura o la remisión del punto de venta (documentos que deberán ser exhibidos al técnico autorizado de la marca LG durante la realización de la visita).

3.15. El servicio que se prestará en virtud de ésta actividad promocional, implicará la instalación del siguiente kit que se compone de los accesorios o partes fabricados por LG y que se enumeran a continuación:





3.15.1. Kit de instalación torre de lavado WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG.

- Manguera flexo metálica reglamentada.

- Tarro secadora.

- Ducto flexo metálico y Abrazadera metálica para ducto

- Codo racor galvanizado.

- Gastop fuerza media.

3.15.2. El kit de instalación solo será instalado al consumidor si las condiciones del lugar de ubicación del producto cumplen con los requisitos de ventilación exigidos en la norma e informados en el manual de usuario, por lo que será una obligación del consumidor informarse de las condiciones de instalación de la TORRE DE LAVADO WashTower marca LG “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG.

3.16. El técnico autorizado de la marca LG verificará, luego de realizada la instalación, el correcto funcionamiento de la WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG. De dicha gestión se dejará por escrito que la instalación se realizó correcta y exitosamente, que se entregaron las instrucciones de uso correspondientes y que producto funciona de acuerdo a sus parámetros de fabricación.

3.17. El costo del transporte para efectuar las instalaciones de WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG, será asumido por LG, siempre y cuando, las instalaciones se realicen dentro del perímetro urbano de las ciudades de Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali (Periferia Cercana), Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín (Periferia Cercana), Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Villavicencio. Cuando se realicen instalaciones fuera del perímetro urbano, el costo del desplazamiento será asumido por el consumidor, previo acuerdo con el Centro de Servicio Autorizado de la marca LG durante la programación de la visita.

3.18. Se debe mencionar que, para efectos de esta actividad promocional, el perímetro urbano se encuentra definido como el lugar donde se encuentra establecida la ciudad y el área circundante a cualquier ciudad, el cual no puede superar los 30 kilómetros.

3.19. En todos los casos, antes de iniciar la instalación, el técnico hará una revisión estética al producto marca LG para descartar averías, golpes, rayas ocasionadas en el traslado y ubicación del artefacto. De encontrarse éstas anomalías, se informará inmediatamente al consumidor y se dejará constancia de dicha situación en la Orden de Servicio correspondiente, Orden que deberá ser firmada por el consumidor antes de proceder con la instalación del electrodoméstico marca LG.

3.20. En caso de encontrar problemas de sobrepresión de agua, “gas aplica para modelos lavadoras WashTower” natural o propano y o voltajes no correctos, el técnico autorizado de la marca LG procederá a informar al consumidor sobre esta situación para que realice los correctivos necesarios. Una vez realice los correctivos, el consumidor deberá reprogramar la cita de instalación a través de la línea de atención al cliente 018000 910 683, dentro del plazo de la actividad promocional (30 días calendario a partir de la fecha de compra).

4. LA INSTALACIÓN NO CUBRE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

Las siguientes eventualidades no son cubiertas dentro del servicio de instalación gratuito:

4.1. Obras civiles que impliquen modificaciones del lugar de ubicación para el correcto funcionamiento de la TORRE DE LAVADO WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG (Por ejemplo y sin limitar a desmonte de puerta).

4.2. Accesorios adicionales al producto y que no estén referidos dentro del kit de instalación de la TORRE DE LAVADO WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG.

4.3. Transporte del producto.

4.4. Traslado del producto en escaleras, pasillos, interiores del domicilio, otros.

4.5. Mantenimiento preventivo y correctivo de los productos marca LG.

5. GENERALES:

5.1. La actividad promocional solo tendrá cobertura en los **Establecimientos de comercio autorizados;

5.2. El servicio de instalación sin costo tendrá una garantía de treinta (30) días calendario contados a partir de realizada la instalación, plazo contado a partir de la fecha en que se preste el servicio, que no interferirá con la garantía legalmente anunciada en el certificado de garantía para TORRE DE LAVADO WashTower “o” Combo Lavadora + Secadora marca LG.

5.3. LG no será responsable de presentarse falla por causa o con ocasión a la instalación efectuada por el Centro de Servicio Autorizado de LG cuando:

5.3.1. Expire el término de treinta (30) días contado a partir del momento en que se realice la instalación del electrodoméstico.

5.3.2. Intervención de tercero no autorizado por la marca LG en la instalación del producto y/o posterior a la instalación.

5.3.3. Caso fortuito o fuerza mayor.

5.3.4. Eventos considerados como eximentes de responsabilidad señalados en la Ley 1480 de 2011.

5.4. El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **Establecimientos de comercio autorizados dentro del “Periodo de la Actividad”.

5.5. Los **Establecimientos de comercio autorizados podrían llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva de cada **Establecimientos de comercio autorizados.

5.6. La compra de las *Referencias establecidas y premios estará sujeto a la disponibilidad del inventario de cada **Establecimientos de comercio autorizados.

5.7. Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada **Establecimientos de comercio autorizados.

5.8. Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en los **Puntos De Venta Autorizados de las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LG.

5.9. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.

5.10. Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto.

5.11. LG no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Establecimientos de comercio autorizados para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada **Establecimientos de comercio autorizados al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

5.12. LG no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

5.13. LG se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG: 01 8000 910 683.

5.14. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y premios son definidos directamente por cada **Establecimientos de comercio autorizados, motivo por el cual LG no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Establecimientos de comercio autorizados. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y cobertura de entrega de cada **Establecimientos de comercio autorizados al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial.

5.15. Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

5.16. LG no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

5.17. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

5.18. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG a: contacto@lg.com.; fabian.gallego@lge.com.

6. REGISTRO BASE DE DATOS. Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web https://www.lg.com/co, motivo por el que los participantes y compradores autorizan expresamente a LGE a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de incentivos a los que hayan lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con la línea de atención al comprador 018000 910683 de LGE, y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda. Disponible en www.lge.com y para la programación y envío del incentivo a su domicilio.