TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD LG: “LG Comfort Food Challenge” Del 22 de Septiembre de 2023 al 12 de Octubre del 2023

LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (En adelante "LG") realiza una Actividad denominada “LG, FOOD WOW CHALLENGE” por medio de TikTok entre las 12:01 am horas de la República de Colombia (UTC) del día 22 de Septiembre de 2023 y hasta las 11:59 PM del día 12 de Octubre de 2023 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), permitiendo que el participante que por decisión del jurado designado por LG ocupe el primer puesto obtendrá como incentivo una (1) Estufa marca LG modelo LRGL5847S, el segundo puesto obtendrá como incentivo un (1) Microondas marca LG modelo MS0936GIR, el tercer puesto obtendrá como incentivo un (1) Microondas marca LG modelo MS0936GIR (En adelante “Los incentivos”), del puesto (4) cuarto al puesto (23) veintitrés los ganadores obtendrán como incentivo una (1) Figura [Playmobil X LG] Nora.

1. CALENDARIO “LG Comfort Food Challenge”: Los participantes pueden participar para ganar a través de la red social TikTok* y de acuerdo con el siguiente calendario:

Hashtag Inicio Final # LG Comfort Food Challenge 22 de Septiembre de 2023 a las 12:01 AM horas de la República de Colombia (UTC) 12 de Octubre de 2023 a las 11:59 PM horas de la República de Colombia (UTC)

2. ¿Cómo participar en el Evento LG Comfort Food Challenge

2.1. En TikTok:

2.1.1. LG publicará el evento en la cuenta oficial de TikTok @lgcolombia.

2.1.2. Términos y Condiciones en TikTok: (i) Los participantes deben subir a su perfil de TikTok un (1) video con los efectos “filtro” establecidos por LG Electronics “LGComfortFoodChallenge”, teniendo como tema central “LG, comida confortable, LG comida Favorita”. El video no puede ser mayor a 3 minutos ya que la plataforma no permite una mayor duración. La actividad será publicada por LG en la cuenta oficial de TikTok @lgcolombia con los siguientes *requisitos:

1) Seguir a @lifesgood_kitchen, @lgcolombia

2) Hashtags (obligatorio).

#LGComfortFoodChallenge

#LGNeoChef

#LGOven

#LGRecetasFaciles

3) No usar la palabra Cherry Picker en el contenido.

4) Una vez el usuario suba el video en los comentarios de este, debe etiquetar a la mayor cantidad de amigos en los comentarios de su video, solo se vale una persona por comentario.

5 )Los ganadores se elegirán en un plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de finalización de la actividad y serán notificados a través de la Red Social de TikTok. Si se tuviera que ampliar el plazo de elección inicial, LG publicará en la Red Social de TikTok con antelación de la fecha inicial el nuevo plazo de elección. Los ganadores serán seleccionados por un jurado interno de LG dando calificación cuantitativa de 1 a 10.

3. Términos y Condiciones Generales de la Actividad:

3.1. No es necesario hacer una compra para participar en la Actividad.

3.2. Cobertura: “La Actividad” tendrá cobertura de participación en todo el Territorio de la República de Colombia a través de las Red Social TikTok.

3.3. La actividad es para todos los residentes legales en la república de Colombia, haber alcanzado la mayoría de edad en Colombia (18 años), que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en estos términos y condiciones.

3.4. No se permite la entrada de los empleados de las compañías globales de LG, el Administrador, sus familiares, y agencias, jurados y cualquier otra compañía o persona involucrada en la creación o administración de la actividad. Se exigirá la titularidad y verificación de cuentas en red Social TikTok

3.5. Al seguir las instrucciones de la actividad, usted está aceptando estos términos y condiciones. Todas las decisiones sobre los ganadores y los incentivos son finales. No se mantendrá relación con LG o el Administrador.

3.6. No se aceptarán registros fuera de tiempos establecidos, ilegibles, dañados o incompletos, así como los enviados a través de agencias y terceros o por medios distintos de TikTok e Instagram, No se aceptará ninguna responsabilidad por las inscripciones erróneas. Si LG y/o el Administrador creen que ha habido un incumplimiento de estos términos y condiciones, LG y/o el Administrador, a su entera discreción, tendrán derecho a retener el incentivo y a ser entregado a otro ganador de acuerdo con estos términos y condiciones.

3.7. El posible ganador será contactado por el Administrador una vez seleccionado a través de un comentario de TikTok e Instagram, dejado en el post original solicitando que sus datos sean enviados a través de un mensaje privado. Es responsabilidad del posible ganador asegurarse de que los datos que proporcione sean exactos y ni el organizador ni el administrador serán responsables de los fallos en la entrega cuando los participantes hayan proporcionado información incorrecta o incompleta sobre la entrega, o no hayan firmado la recepción de la misma, según se requiera.

3.8. Proceso de selección:

a) Los posibles ganadores del incentivo serán seleccionados por un jurado interno escogido por LG calificando cada Post publicado.

b) Criterios de elección:

CRITERIO PORCENTAJE Mayor puntuación alcanzada en el video Reto 40% Hashtags (obligatorio) 15% Mayor número de comentarios del video publicado por el usuario en TikTok. 25% Acción social Nota: Acción Social corresponderá al número total de me gusta (likes) del video publicado por el usuario en TikTok. 20%

c) La publicación en TikTok está sujeta a los siguientes términos y condiciones: (i) Debe ser el producto de trabajo original del Participante; (ii) ser propiedad exclusiva del Participante y que ninguna otra persona o entidad tenga ningún derecho o interés en ella; y (iii) no violar ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, contratos y / o derechos de publicidad o privacidad de cualquier otra persona o entidad. El participante no deberá directamente o indirectamente capturar, mostrar o incluir de otro modo en la imagen, foto, la imagen de una persona sin obtener su permiso por escrito; y no incluirá ninguna marca registrada, logotipo o propiedad intelectual de ninguna manera, incluida la ropa o el fondo, a menos que sea propiedad exclusiva del Participante. Si alguien que no sea el Participante ha tomado o capturado la imagen, foto debe contar con el permiso previo por escrito de dicha persona para enviar la imagen, foto del Participante como parte de la publicación, y el Participante debe poder obtener una autorización firmada del fotógrafo y extender la autorización a LG para efectos de la Actividad. Al publicar la imagen, el Participante representa su cumplimiento con estas Reglas oficiales.

d) Todas las fotografías y comentarios enviados no deben haber sido publicados en otro lugar o haber ganado un incentivo en cualquier otra actividad de LG o competencia fotográfica.

e) LG puede rechazar cualquier publicación a su entera discreción si la publicación total o parcial en la Red Social TikTok: contiene alguna actividad ilegal u ofensiva, o es obscena, difamatoria, es probable que incite a la violencia o es ilegal; incluya cualquier material en violación de los derechos de terceros; contiene material que es (o promueve actividades que son) sexualmente explícitas, obscenas, pornográficas, violentas, automutilaciones o mutilaciones de animales, discriminatorias (basadas en raza, sexo, religión, origen natural, discapacidad física, orientación sexual o edad); sean amenazadoras, profanas; retraten a LG o cualquier persona o entidad negativamente; y / o que de otro modo se considere inapropiado o degradante a discreción exclusiva de LG. La publicación no debe intentar duplicar ninguna otra entrada o trabajos de terceros. LG se reserva el derecho, a su sola discreción, de descalificar cualquier publicación que sea duplicada o sustancialmente similar a otra publicación, igualmente LG puede a su discreción, descalificar cualquier publicación que viole estos parámetros y / o cualquier otra parte de los términos y condiciones de la Actividad.

f) Al enviar el video + comentario para esta actividad, los participantes conceden a LG y sus terceros autorizados (LG Electronics Inc y subsidiarias a nivel mundial), que incluyen, la licencia mundial para usar, ejecutar públicamente, transmitir, modificar, mostrar y diseminar dicho contenido de cualquier manera y medio, incluido, sin limitación, el derecho de publicar, adaptar, distribuir, copiar, mostrar o traducir en medios impresos o electrónicos, incluso si no son las publicaciones ganadoras. Con la participación de la presente actividad, los participantes otorgan esta licencia mundial para fines de marketing en medios en línea, incluidos, entre otros, en los sitios oficiales de LG, los canales de medios de comunicación de los afiliados de LG (Redes Sociales, Websites), y de sus aliados de negocio a nivel mundial.

g) Si LG a su entera discreción determina que cualquier Participante está participando o ha participado en la Actividad de manera inapropiada y / o fraudulenta, dicho Participante será descalificado para recibir el incentivo.

h) Cualquier evidencia de manipulación causará la descalificación y cancelación automática. Esto puede ser aplicable también después de que el incentivo haya sido otorgado.

3.9. Se pedirá al ganador que proporcione la información de contacto pertinente, incluida, entre otros datos, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y la dirección, con el fin de enviarle el incentivo por correo (esto quedará a discreción del organizador)

3.10. Todos los participantes entienden que los términos y condiciones de terceros pueden aplicarse a cualquier elemento del incentivo y aceptan adherirse a dichos términos y condiciones de terceros. Es responsabilidad de cada ganador leer estos términos.

3.11. Se espera que el ganador participe en la actividad publicitaria de LG relacionada con la actividad. El nombre y la ubicación general del ganador puede ser publicado en LG.com y/o en los sitios de redes sociales de LG. Esto podría incluir cualquier imagen enviada por los participantes como parte del concurso. El contenido de los ganadores, incluyendo la fotografía, la imagen y/o la grabación de la misma, podrá aparecer en los canales "redes sociales" oficiales de LG durante un período ilimitado sin remuneración con el fin de promover esta promoción.

3.12. Los participantes son los únicos responsables del contenido y confirman que son los propietarios de todos los derechos relativos al mismo. No deben subir ningún contenido que no haya sido creado originalmente por ellos, ni ningún contenido que no les haya sido debidamente autorizado por otra persona o por un participante.

3.13. LG no será responsable de cumplir con ninguna de sus obligaciones en virtud de la actividad o con respecto al incentivo cuando no puedan hacerlo como resultado de circunstancias imprevistas o circunstancias fuera del control razonable de LG, LG no está obligado a proporcionar un incentivo alternativo de igual valor, LG no será responsable de proporcionar una compensación adicional a los ganadores en tales circunstancias.

3.14. Si el Administrador no puede ponerse en contacto con el ganador, o si el ganador no responde a los intentos de contacto en un plazo de dos días a partir del primer mensaje o si el ganador no puede aceptar el incentivo, el incentivo no se le entregará y el Administrador se reserva el derecho de otorgar el incentivo a un ganador alternativo, de acuerdo con estos términos y condiciones.

3.15. No hay intercambio: El incentivo es intransferible y no puede ser cambiado por dinero en efectivo o cualquier otro producto. El incentivo está sujeto a disponibilidad y LG se reserva el derecho de cambiar el incentivo en cualquier momento por uno de iguales o de similares especificaciones técnicas a los informados.

3.16. LG actúa como responsable del control de los datos según se define en la legislación colombiana de protección de datos. LG se compromete a cumplir sus obligaciones en virtud de la legislación de protección de datos. Para más información sobre la política de privacidad de LG, véase https://www.lg.com/co/privacy.

3.17. El(los) incentivo(s) no serán canjeables mediante ninguna clase de dinero en efectivo. El(los) incentivo(s) deben tomarse como se ofrecen y no pueden ser cambiados de otra forma. LG no acepta ninguna responsabilidad por cualquier variación en el valor del incentivo entregado. LG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias fiscales que puedan surgir de las ganancias del incentivo y se debe buscar asesoramiento financiero independiente.

3.18. LG se reserva el derecho de solicitar toda la documentación requerida (a satisfacción razonable del LG) para confirmar la identidad del posible ganador (edad, dirección residencial y dirección de correo electrónico), la elegibilidad y cualquier información presentada por el posible ganador, antes de entregar el incentivo. Si la información solicitada no es recibida por el LG (o su agente designado) o si una publicación no ha sido verificada o validada a la satisfacción del LG dentro del tiempo solicitado, esa publicación puede dejar de ser válida.

3.19. LG se reserva el derecho de descalificar a cualquier Participante por alterar el proceso de inscripción, enviar una inscripción que no esté de acuerdo con estos Términos o participar en una conducta indebida ilegal o de otro tipo calculada para poner en peligro la conducta justa y correcta de la Actividad. Los derechos legales de LG para recuperar daños u otras compensaciones de dicho ofensor están totalmente reservados

4. Actos prohibidos y publicaciones:

4.1. Los participantes no deben realizar los siguientes actos o publicaciones de la siguiente naturaleza según se establece a continuación, según lo determine el LG a su entera discreción. Dichos Participantes asumirán la responsabilidad total por el contenido de su publicación y por garantizar que su publicación cumpla con esta disposición. Si el Participante no cumple con esta disposición, LG tiene derecho a anular su participación en la Actividad, y el Participante deberá indemnizar a LG por cualquier pérdida o daño que surja de o en conexión con su violación de esta disposición.

4.2. Uso de información personal falsa o de otra persona para ingresar;

4.3. Publicaciones automatizadas y generadas por computadora a través de múltiples alias;

4.4. Publicación que contenga palabras o ilustraciones sexualmente explícitas o sugestivas, violencia innecesaria o derogación de cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; palabras profanas, desnudas o pornográficas o ilustraciones;

4.5. Publicación que promueve alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego / armas (o el uso de cualquiera de los anteriores);

4.6. Participación que promueva cualquier actividad que pueda parecer no ética, ilegal, insegura o peligrosa;

4.7. Publicación promoviendo cualquier agenda o mensaje político particular;

4.8. Publicación que contenga palabras obscenas u ofensivas, significado o ilustración que respalde cualquier forma de odio o grupo de odio;

4.9. La publicación que difama, tergiversa o contiene comentarios despectivos sobre otras personas o compañías;

4.10. Publicación que comunica mensajes o imágenes inconsistentes con las imágenes positivas y / o la buena voluntad con la que el LG desea asociarse;

4.11. Publicación que viole cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo, sin limitación, las que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad y el acceso o uso de la computadora o los sistemas de comunicación de otros;

4.12. Publicación incompleta, indescifrable o incorrecta.

4.13. Todos los videos publicados por los Participantes deben ser trabajos originales no publicados, creados por los Participantes y serán propiedad exclusiva de los Participantes. Las imágenes no pueden contener ninguna marca registrada de terceros, ni pueden contener imágenes o contenido obsceno, inapropiado, amenazante u obsceno, difamatorio o difamatorio.

5. Términos y condiciones para la entrega del(los) incentivo(s):

5.1. Los incentivos para la Actividad son:

GANADORES INCENTIVO PRIMER PUESTO Una (1)Estufa LRGL5847S SEGUNDO PUESTO Un (1)Horno Microondas MS0936GIR TERCER PUESTO Un (1)Horno Microondas MS0936GIR CUARTO AL VEITEAVO PUESTO Una (1) Figura Playmobil XD Nora

5.2. Dentro de los 15 días hábiles siguientes de la notificación de los ganadores seleccionados por el jurado interno de LG, deberán diligenciar y remitir escaneada al correo electrónico: fabian.gallego@lge.com, la siguiente documentación:

a) “Formato de habeas data” disponible para descarga únicamente en la página web de https://www.lg.com/co;

b) Documento de identidad (cédula de ciudadanía o cédula de extranjería)

5.3. Si vencido el plazo establecido en el Subnumeral “6.2.” el posible ganador no remite la anterior documentación o no cumple con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que ha desistido del incentivo obtenido, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG.

5.4. Plazo de envío del Incentivo: Remitida la documentación y dentro del plazo establecido en el Subnumeral “6.2.” y al correo electrónico señalado (fabian.gallego@lge.com), se procederá a la revisión por LG y de estar correcta la documentación se remitirá un correo electrónico de confirmación para programación del envío del incentivo al que haya a lugar en un plazo máximo de 45 días hábiles siguientes a la confirmación. Este tiempo se establece previendo algunas circunstancias que podrían demorar el proceso de entrega del incentivo, tales como y sin limitarse a: Cierres temporales de carreteras, dirección no encontrada, traslado del destinatario, caso fortuito o fuerza mayor, orden de autoridad competente que impida el envío del incentivo, terremotos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de movilidad en los lugares de cubrimiento, fallas de los servicios públicos o condiciones climáticas inhabitualmente adversas.

5.5. Si la documentación remitida presentara alguna inconsistencia (tales como: documentación errónea o ilegible), LG contactará al posible ganador para que la modifique, adicione o aclare en un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes al requerimiento y la remita nuevamente al email establecido (fabian.gallego@lge.com ) para nueva confirmación, de estar de manera correcta la documentación, se enviará el incentivo al que haya a lugar dentro del plazo señalado (45 días hábiles), pero si vencido el plazo establecido el posible ganador no remite la información o la remite nuevamente de manera inconsistente, se entenderá que ha desistido de reclamar el incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG;

5.6. Una vez confirmada la información de entrega del incentivo en el “Formato de habeas data” no se aceptarán cambios de envío de incentivos a otras ciudades o municipios en la República de Colombia;

5.7. Solamente se hará la entrega del incentivo al ganador registrado en el “Formato de habeas data”. Motivo por el cual la entrega del incentivo al que haya a lugar es personal e intransferible;

5.8. La entrega del incentivo estará sujeta al cubrimiento de la empresa de transporte autorizada por LG de los presentes términos y condiciones.

5.9. La entrega del incentivo no será realizada en oficinas o puntos de recepción de la empresa de transporte autorizada de LG o de corresponsales de la transportadora para ciudades o municipios;

5.10. En caso de que el incentivo sea devuelto por la empresa transportadora autorizada de LG debido a que la información de envío no es la correcta por error directo del posible ganador registrada en el “Formato de habeas data”, se procederá de la siguiente manera:

5.10.1. LG procederá a realizar el reenvió del incentivo hasta por un (1) intento a la dirección confirmada por el ganador en el “Formato de habeas data”.

5.10.2. Si vencido el intento de nueva entrega del incentivo presenta las siguientes novedades: (i) dirección errónea, (ii) el destinatario no atiende personalmente la entrega del Incentivo, (iii) se presenta restricción de ingreso a la transportadora en el lugar de entrega o (iii) cualquier otra novedad informada por la empresa de transporte autorizada por LG, se entenderá que ha desistido de reclamar el incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG.

6. Generales:

6.1. LG se reserva el derecho a modificar, aclarar o adicionar las condiciones de la actividad. De considerar necesario alguna modificación, la misma se publicará en la Página Web de LG http://www.lg.com/co/medios-de-comunicacion/terminos-y-condiciones y se entenderá que con dicha nota los participantes quedan notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.



a. RESPONSABLE: LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

b. DOMICILIO: Carrera 11 No. 94 A – 34 de la ciudad de Bogotá D.C.

c. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad, comuníquese con nosotros: contacto@lg.com la siguiente documentación:

6.2. Todos los contenidos con respecto a la presente Actividad pertenecerán a LG.

6.3. Toda la información, el contenido, los servicios y el software que se muestran, transmiten o usan en conexión con los Canales de LG (Nombre de la Filial) u otras plataformas promocionales afiliadas a LG, incluidos, por ejemplo, publicidad, directorios, guías, artículos, opiniones, reseñas, texto, fotografías, imágenes, ilustraciones, clips de audio, video, html, código fuente y objeto, software, datos y todos los demás asuntos relacionados, incluidos, entre otros, la selección, la disposición y la "apariencia" de lo mencionado anteriormente ( colectivamente, el "Contenido"), están protegidos por derechos de autor aplicables y otros derechos de propiedad (incluidos, entre otros, los de propiedad intelectual) y son propiedad intelectual de LG y sus compañías afiliadas, licenciantes y proveedores. LG protege activamente sus derechos sobre el Contenido en la medida máxima de la ley. La copia, reorganización, emisión, reescritura para difusión o publicación, redistribución, modificación, uso o publicación por parte de Usted en cualquier medio, directa o indirectamente, de tales asuntos o cualquier parte de los Canales, incluida la eliminación o alteración de la publicidad, excepto Para los derechos limitados de uso otorgados en virtud del presente documento, está estrictamente prohibido. No puede utilizar dicho material a excepción de lo dispuesto en estos Términos y condiciones.

6.4. La actividad no está patrocinada, aprobada ni administrada de ninguna manera por Instagram y / o TikTok. Al ingresar a la actividad, el Participante acepta liberar a Instagram y / o TikTok de cualquier responsabilidad asociada con la Actividad.

6.5. Toda la información proporcionada sobre la actividad está sujeta a cambios sin previo aviso. Todo lo relacionado con la Actividad está sujeto a cambios cuando LG lo considere necesario.

6.6. LG no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

6.7. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre los incentivos serán atendidas a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

6.8. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta actividad promocional, comuníquese con LG a: contacto@lg.com.

6.9. Responsabilidad: Con la salvedad de cualquier responsabilidad que no pueda ser excluida por la ley, LG no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier daño, pérdida, lesión o decepción sufrida por un participante como resultado de no ser el ganador.

6.10. Enmienda/cancelación: LG se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones y/o de modificar, suspender, retirar o cancelar la entrega en cualquier momento y sin previo aviso.

6.11. La reglamentación: La actividad se rige por las leyes de Colombia y la ley de Colombia tendrá jurisdicción exclusiva para determinar las controversias que puedan surgir en él, en virtud de él o en relación con él.

7. REGISTRO BASE DE DATOS. Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web https://www.lg.com/co, motivo por el los participante y compradores autorizan expresamente a LG a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de incentivos a los que haya lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con la línea de atención al cliente 018000 910683 de LG, y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda. Disponible en www.lge.com y para la programación y envío del incentivo a su domicilio.





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