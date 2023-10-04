Términos y condiciones – Cashback ACTIVIDAD Good Sales 2 de octubre de 2023 al 23 de octubre de 2023 – Olímpica

1. VIGENCIA LG OLED TV (*Referencias Seleccionadas) : Por compras presenciales o virtuales de TELEVISOR OLED marca LG de la(s) *Referencia(s) establecida(s) (Ver productos participantes) y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 2 de octubre de 2023 y las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 23 de octubre de 2023 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero, en las tiendas físicas y virtuales de: ** Olímpica (En adelante **Puntos De Venta Autorizados).

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES : Por la compra de las *Referencias establecidas, dentro del “Periodo de la Actividad” y en los **Puntos De Venta Autorizados, recibe a través de la App “Tu Cash” el incentivo correspondiente:

**Puntos De Venta Autorizados *Referencias establecidas Incentivo en la App “Tu Cash” COP Cash Back Disponibles **Almacenes Olímpica OLED55C3 $300,000 30

3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS : La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará en los siguientes **Almacenes Olímpica (En adelante **Puntos De Venta Autorizados).

PUNTO DE VENTA CD VIVERES BOGOTA SAO 031 HIPODROMO SAO 047 MACARENA SAO 067 PARQUE ALEGRA SAO 093 Cr 46 SAO 094 VILLA CAROLINA SAO 105 LA PLAZUELA SAO 112 SAN FELIPE SAO 138 SANTIAGO PLAZA SAO 203 SANTAMARTA SAO 212 RIOACHA SAO 251 VALLEDUPAR SAO 256 AGUACHICA Cr 23 SAO 260 MEGAMALL SAO 302 CIRCUNVALAR SAO 310 BUENAVISTA MONTERIA SAO 312 APARTADÓ SAO 320 GUACARI SINCELEJO SAO 321 SINCELEJO SAO 324 MAGANGUE SAO 358 PORTAL QUINDIO SAO 366 ARMENIA SUR SAO 376 MANIZALES MALL PLAZA SAO 380 NEIVA SAO 384 IBAGUE LA ESTACION SAO 393 YOPAL SAO 405 PLAZA DE LAS AMERICAS SAO 416 SUBA SAO 421 GIRARDOT SAO 423 CHAPINERO SAO 432 PORTAL DE LA 80 SAO 53 PORTAL DEL PRADO SAO 548 BUENAVENTURA 2 Cr 46 SAO 581 POPAYAN CENTRAL SAO 585 MARDEN 47 SAO 586 MARDEN BOSQUE SAO 626 TERREROS SAO 640 CENTRO SAO 645 JARDIN PLAZA SAO 679 QUIBDÓ SAO 684 FUSAGASUGÁ LAS PALMAS SAO CENTRO DE REMATE 731 BAQ ( SAO CENTRO DE REMATE 733 STM ( SAO CENTRO DE REMATE 737 BOG ( SAO CENTRO DE REMATE 805 CTG SAO OUTLET 1003 (CERRADA) STO 007 MALAMBO STO 016 GALAPA STO 017 BARANOA STO 019 SANTO TOMAS STO 022 SABANALARGA STO 023 LOS ROBLES STO 029 SABANAGRANDE STO 034 PALMAR DE VARELA STO 036 LAS PALMAS STO 043 MIRAMAR STO 059 EL GOLF STO 062 LA PLAYA STO 063 TERMINAL STO 066 JARDIN DEL RIO STO 073 CIUDAD JARDIN Cl 73 STO 077 PLAZA LOS ROBLES STO 079 VILLA COUNTRY STO 087 EVARISTO SOURDIS STO 103 BOCAGRANDE STO 107 PIE DE LA POPA STO 109 BUENOS AIRES STO 113 TRECE DE JUNIO STO 115 OUTLET BOSQUE STO 117 TURBACO STO 120 SAN FERNANDO STO 124 CASTELLANA MALL STO 128 TURBACO PLAZA 90 STO 130 GUADALUPE STO 135 CAÑAVERAL STO 136 SALOMIA STO 137 VILLACOLOMBIA STO 140 AV. TERCERA NORTE STO 180 CERRITOS MALL STO 208 TERMINAL SANTA MARTA STO 21 LOS ANDES STO 214 MANZANARES Cl 30 STO 218 PIVIJAY STO 219 EL BANCO MAGDALENA STO 223 MAMATOCO Cl 29 STO 224 FONSECA Cl 13 STO 253 CODAZZI STO 254 SAN JUAN DEL CESAR STO 261 OCAÑA STO 263 UNICENTRO VALLEDUPAR STO 304 CAUCASIA STO 305 LORICA STO 306 SAHAGÚN STO 307 PLANETA RICA STO 308 MONTELÍBANO STO 316 P5 MONTERIA STO 317 TURBO STO 323 EURO STO 326 SAN CARLOS STO 329 CHINU STO 335 LA CEJA STO 343 LA MILAGROSA STO 351 PEREIRA STO 353 SANTA ROSA STO 354 VIRGINIA STO 359 EL BOSQUE STO 361 MANIZALES CENTRO STO 370 LA UNION STO 375 ROLDANILLO STO 379 IPANEMA STO 381 ESPINAL STO 382 SANTA LOMA STO 385 POPULAR JARDIN STO 387 SAN AGUSTIN STO 388 PUERTO BOYACÁ STO 390 TUNJA STO 391 SOGAMOSO STO 394 FUNZA Cr 13 STO 397 BOSA NOVA STO 398 CAMPOALEGRE STO 399 LA DORADA CALDAS STO 417 UNISUR STO 419 AUTOPISTA NORTE STO 425 MODELO STO 433 VILLACENTRO STO 437 HACIENDA SANTA BARBARA STO 499 ZIPAQUIRA STO 503 SIMON BOLIVAR STO 544 Cl 82 con 53 STO 547 PUERTO TEJADA Cl 22 STO 550 TEQUENDAMA STO 553 BUGA STO 554 TULUA STO 557 BUENAVENTURA STO 558 SEVILLA STO 560 ZARZAL STO 561 QUIMBAYA STO 562 MONTENEGRO STO 563 CALARCA STO 568 GUAYAQUIL STO 570 BARRANQUILLA STO 575 CAICEDONIA II STO 576 PASO ANCHO STO 579 PALMIRA STO 580 POPAYAN NORTE STO 582 SANTANDER DE QUILICHAO STO 587 TULUA CANASTA STO 590 CANDELARIA VALLE STO 596 GUACARI STO 600 EL CERRITO STO 601 GRAN PLAZA STO 624 CASABLANCA STO 641 GUAIMARAL STO 646 SUBA SALITRE STO 649 LAS FERIAS STO 682 AUTOGRANDE STO 683 PERDOMO STO 691 PRADOS DEL NORTE STO 693 BUENAVENTURA PACIFIC M STO 694 GARZÓN STO 695 UNICENTRO STO 697 MONTEMADERO STO 704 CIENAGA STO 713 CIUDAD PORFÍA STO 714 TIMANÁ STO 783 SAHAGÚN AVENIDA STO 798 CARMEN DE BOLIVAR TV 011TIENDA VIRTUAL WEB

4. CUBRIMIENTO : La cobertura de la Actividad aplicará para las todas las ciudades principales y periferia donde se encuentren ubicados los **Puntos De Venta Autorizados detallados en el numeral 3 y para todas las compras realizadas por los respectivos canales virtuales en el territorio nacional de Colombia.

5. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS *REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad”, en la República de Colombia y en los **Puntos De Venta Autorizados de TELEVISOR marca LG OLED55C3 (*Referencias establecidas), podrán tener como incentivos dinero entregado a través de la App “Tu Cash”, atendiendo a los requisitos:

1. Descarga la App: “TuCash” disponible en App Store & Play Store 2. Crea un perfil e ingresa la información

Tomar una foto completa de la factura ORIGINAL de compra, legible en su totalidad, emitida por los **Puntos De Venta Autorizados de las siguientes referencias seleccionadas OLED55C3 (*Referencias Establecidas) desde la App: “TuCash”.

3. Tomar una fotografía del sello o sticker del número del serial del TELEVISOR adquirido de las *Referencias Establecidas. 4. Participarán personas naturales y establecidas legalmente dentro de la República de Colombia. 5. Solamente se hará la entrega del beneficio al comprador registrado en la factura de compra 6. Ten en cuenta que para la validación de tu información personal deberás otorgar una autorización para el tratamiento de tus datos personales en la “App: Tu Cash”, de la cual el responsable es “TUCASH S.A.S.” 7. Recuerda que al aceptar los presentes términos y condiciones autorizas a LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE), persona jurídica e identificada con el Nit.830.065.063-4, con la única finalidad de corroborar que recibiste tu incentivo; 8. Los términos y condiciones de entrega del dinero estará sujeto a lo establecido por “TUCASH S.A.S.” 9. En un plazo de 72 horas siguiente al registro de la factura, “TUCASH S.A.S.” procederá a validar la factura y la fotografía del sello o sticker del número del seria. De encontrarse de manera correcta la factura se procederá al desembolso del dinero en la “App: TuCash”, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la validación de “TUCASH S.A.S.” 10. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, el comprador no deberá haberse retractado de la compra de la *Referencia establecida ante los ** Puntos De Venta Autorizados; 11. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, la compra de la *Referencia establecida no deberá haber sido objeto de reversión de pago en los ** Puntos De Venta Autorizados, por causas atribuibles a operaciones fraudulentas, la compra no haya sido solicitada por el titular, el bien no haya sido entregado, etc.; 12. El dinero podrá ser retirado de manera gratuita por medio de las entidades aliadas de “TUCASH S.A.S.”: 13. Recuerda que tendrás como fecha máxima para realizar el proceso señalado en un plazo máximo de cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de compra de las *Referencias establecidas y dentro del periodo de la actividad aportar la documentación requerida (Factura de compra + sello o sticker del TELEVISOR adquirido de la *Referencia Establecida). Si vencido el plazo aquí establecido no remites la anterior documentación o no cumples con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que has desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada, identificada con el NIT.830.065.063-4. 14. Recuerda que al registrar tus fotografías en la “App: Tu Cash”, debes aceptar y garantizar en tu calidad de persona natural, que:

1. Eres el único autor y propietario de los derechos de propiedad intelectual del mismo;

2. El contenido es de tu propiedad y que ninguna otra persona o entidad tiene ningún derecho o interés sobre la información registrada a través de la “App: Tu Cash”;

3. El contenido no viola ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, contratos y / o derechos de publicidad o privacidad de cualquier otra persona o entidad;

4. El contenido registrado a través de la “App: Tu Cash” no deberá directamente o indirectamente capturar, mostrar o incluir de otro modo en la imagen, foto, la imagen de una persona sin obtener su permiso por escrito; y no incluirá ninguna marca registrada, logotipo o propiedad intelectual de ninguna manera, incluida la ropa o el fondo, a menos que sea de mi propiedad.

5. Renuncias voluntariamente a cualquier "derecho moral"; que pueda tener sobre dicho contenido;

4. Todo el contenido que publicas en la “App: Tu Cash” es fidedigno;

5. Debes tener al menos 18 años de edad;

6. El uso del contenido que proporciona no infringe las presentes Condiciones de uso y no resulta dañino para cualquier persona o entidad;

7. Actos y contenido prohibido sobre las publicaciones registradas en la “App: Tu Cash”: En tu calidad de participante manifiestas y garantizas no realizar los siguientes actos o publicaciones de la siguiente naturaleza según se establece a continuación, según lo determine TUCASH S.A.S. o LGE a su entera discreción. En tu calidad de participante asumirás la responsabilidad total por el contenido de su publicación y por garantizar que tu publicación cumpla para la finalidad requerida, debido a lo anterior aceptas y garantizas que no enviaras ningún contenido:

a) Que sepas que es falto, inexacto o engañoso;

b) Que infrinja los derechos de autor, la patente, la marca comercial, el secreto comercial u otros derechos de propiedad, publicidad o privacidad de terceros;

c) Que infrinja cualquier ley, estatuto, decreto o norma (incluidas, entre otras, todas aquellas que rijan la protección del consumidor, la competencia desleal, los delitos de discriminación o la publicidad engañosa);

d) Que sea, o pueda considerarse de forma razonable como difamatorio, injurioso, aborrecible, racialmente o religiosamente inaceptable u ofensivo, o que cause intimidación o acoso ilegales a cualquier persona, sociedad o empresa;

e) Que incluya cualquier tipo de información en la que se mencionen otros sitios web, direcciones, direcciones de correo electrónico, información de contacto o números de teléfono;

f) Que contenga virus informáticos, gusanos o cualquier otro tipo de archivos o programas informáticos potencialmente dañinos.

h) Uso de información personal falsa o de otra persona para ingresar;

i) Publicaciones automatizadas y generadas por computadora a través de múltiples alias

j) Publicaciones que contengan palabras o ilustraciones sexualmente explícitas o sugestivas, violencia innecesaria o derogación de cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; palabras profanas, desnudas o pornográficas o ilustraciones;

k) Publicaciones que promuevan el consumo de alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego / armas (o el uso de cualquiera de los anteriores);

l) Publicaciones que promuevan cualquier actividad que pueda parecer no ética, ilegal, insegura o peligrosa;

m) Publicaciones que promuevan cualquier agenda o mensaje político particular;

n) Publicaciones que contengan palabras obscenas u ofensivas, significado o ilustración que respalde cualquier forma de odio o grupo de odio;

o) Publicaciones que difamen, tergiversen o contengan comentarios despectivos sobre otras personas o compañías;

p) Publicaciones que comuniquen mensajes o imágenes inconsistentes con las imágenes positivas y / o la buena voluntad para la finalidad de obtener tu incentivo;

q) Publicaciones que violen cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo, sin limitación, las que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad.

6. Recuerda que para mayor aclaración de los presentes términos y condiciones puedes consultarlos en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/prensa-y-medios-de-comunicacion Normativa de Retención aplicada por “TuCash” : Si algún beneficiario dentro los términos y condiciones de la activad promocional adquiere un(unos) producto(s), que sumando el valor de cash back a redimir supere de Cop $1.145.000 (27 UVT), la plataforma de “TuCash” realizará una retención del 3,5% sobre el valor redimido, la cual será legalmente asumida por el beneficiario de la promoción, conforme al artículo 401 y 398 del Estatuto Tributario:

“ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho. <Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%. En los demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de este artículo, y en los casos de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones.”

7. Cantidades disponibles de incentivos: Por la compra de la(s) *Referencia(s) establecida(s), se activarán una cantidad determinada para redención del Beneficio Cash Back a través de la aplicación “TuCash”, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización correspondiente, por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:

**Puntos De Venta Autorizados *Referencias establecidas Incentivo en la App “Tu Cash” COP Cash Back Disponibles **Almacenes Jumbo, metro 55C3 $300,000 30

8. GENERALES: