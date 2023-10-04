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Términos y condiciones – Cashback ACTIVIDAD Good Sales 2 de octubre de 2023 al 23 de octubre de 2023 – Olímpica

Aviso10/04/2023
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1. VIGENCIA LG OLED TV (*Referencias Seleccionadas) : Por compras presenciales o virtuales de TELEVISOR OLED marca LG de la(s) *Referencia(s) establecida(s) (Ver productos participantes) y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 2 de octubre de 2023 y las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 23 de octubre de 2023 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero, en las tiendas físicas y virtuales de: ** Olímpica (En adelante **Puntos De Venta Autorizados).
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES: Por la compra de las *Referencias establecidas, dentro del “Periodo de la Actividad” y en los **Puntos De Venta Autorizados, recibe a través de la App “Tu Cash” el incentivo correspondiente:

**Puntos De Venta Autorizados

*Referencias establecidas

Incentivo en la App “Tu Cash” COP

Cash Back Disponibles

**Almacenes Olímpica

OLED55C3

$300,000

30
3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará en los siguientes **Almacenes Olímpica (En adelante **Puntos De Venta Autorizados).

PUNTO DE VENTA

CD VIVERES BOGOTA

SAO 031 HIPODROMO

SAO 047 MACARENA

SAO 067 PARQUE ALEGRA

SAO 093 Cr 46

SAO 094 VILLA CAROLINA

SAO 105 LA PLAZUELA

SAO 112 SAN FELIPE

SAO 138 SANTIAGO PLAZA

SAO 203 SANTAMARTA

SAO 212 RIOACHA

SAO 251 VALLEDUPAR

SAO 256 AGUACHICA Cr 23

SAO 260 MEGAMALL

SAO 302 CIRCUNVALAR

SAO 310 BUENAVISTA MONTERIA

SAO 312 APARTADÓ

SAO 320 GUACARI SINCELEJO

SAO 321 SINCELEJO

SAO 324 MAGANGUE

SAO 358 PORTAL QUINDIO

SAO 366 ARMENIA SUR

SAO 376 MANIZALES MALL PLAZA

SAO 380 NEIVA

SAO 384 IBAGUE LA ESTACION

SAO 393 YOPAL

SAO 405 PLAZA DE LAS AMERICAS

SAO 416 SUBA

SAO 421 GIRARDOT

SAO 423 CHAPINERO

SAO 432 PORTAL DE LA 80

SAO 53 PORTAL DEL PRADO

SAO 548 BUENAVENTURA 2 Cr 46

SAO 581 POPAYAN CENTRAL

SAO 585 MARDEN 47

SAO 586 MARDEN BOSQUE

SAO 626 TERREROS

SAO 640 CENTRO

SAO 645 JARDIN PLAZA

SAO 679 QUIBDÓ

SAO 684 FUSAGASUGÁ LAS PALMAS

SAO CENTRO DE REMATE 731 BAQ (

SAO CENTRO DE REMATE 733 STM (

SAO CENTRO DE REMATE 737 BOG (

SAO CENTRO DE REMATE 805 CTG

SAO OUTLET 1003 (CERRADA)

STO 007 MALAMBO

STO 016 GALAPA

STO 017 BARANOA

STO 019 SANTO TOMAS

STO 022 SABANALARGA

STO 023 LOS ROBLES

STO 029 SABANAGRANDE

STO 034 PALMAR DE VARELA

STO 036 LAS PALMAS

STO 043 MIRAMAR

STO 059 EL GOLF

STO 062 LA PLAYA

STO 063 TERMINAL

STO 066 JARDIN DEL RIO

STO 073 CIUDAD JARDIN Cl 73

STO 077 PLAZA LOS ROBLES

STO 079 VILLA COUNTRY

STO 087 EVARISTO SOURDIS

STO 103 BOCAGRANDE

STO 107 PIE DE LA POPA

STO 109 BUENOS AIRES

STO 113 TRECE DE JUNIO

STO 115 OUTLET BOSQUE

STO 117 TURBACO

STO 120 SAN FERNANDO

STO 124 CASTELLANA MALL

STO 128 TURBACO PLAZA 90

STO 130 GUADALUPE

STO 135 CAÑAVERAL

STO 136 SALOMIA

STO 137 VILLACOLOMBIA

STO 140 AV. TERCERA NORTE

STO 180 CERRITOS MALL

STO 208 TERMINAL SANTA MARTA

STO 21 LOS ANDES

STO 214 MANZANARES Cl 30

STO 218 PIVIJAY

STO 219 EL BANCO MAGDALENA

STO 223 MAMATOCO Cl 29

STO 224 FONSECA Cl 13

STO 253 CODAZZI

STO 254 SAN JUAN DEL CESAR

STO 261 OCAÑA

STO 263 UNICENTRO VALLEDUPAR

STO 304 CAUCASIA

STO 305 LORICA

STO 306 SAHAGÚN

STO 307 PLANETA RICA

STO 308 MONTELÍBANO

STO 316 P5 MONTERIA

STO 317 TURBO

STO 323 EURO

STO 326 SAN CARLOS

STO 329 CHINU

STO 335 LA CEJA

STO 343 LA MILAGROSA

STO 351 PEREIRA

STO 353 SANTA ROSA

STO 354 VIRGINIA

STO 359 EL BOSQUE

STO 361 MANIZALES CENTRO

STO 370 LA UNION

STO 375 ROLDANILLO

STO 379 IPANEMA

STO 381 ESPINAL

STO 382 SANTA LOMA

STO 385 POPULAR JARDIN

STO 387 SAN AGUSTIN

STO 388 PUERTO BOYACÁ

STO 390 TUNJA

STO 391 SOGAMOSO

STO 394 FUNZA Cr 13

STO 397 BOSA NOVA

STO 398 CAMPOALEGRE

STO 399 LA DORADA CALDAS

STO 417 UNISUR

STO 419 AUTOPISTA NORTE

STO 425 MODELO

STO 433 VILLACENTRO

STO 437 HACIENDA SANTA BARBARA

STO 499 ZIPAQUIRA

STO 503 SIMON BOLIVAR

STO 544 Cl 82 con 53

STO 547 PUERTO TEJADA Cl 22

STO 550 TEQUENDAMA

STO 553 BUGA

STO 554 TULUA

STO 557 BUENAVENTURA

STO 558 SEVILLA

STO 560 ZARZAL

STO 561 QUIMBAYA

STO 562 MONTENEGRO

STO 563 CALARCA

STO 568 GUAYAQUIL

STO 570 BARRANQUILLA

STO 575 CAICEDONIA II

STO 576 PASO ANCHO

STO 579 PALMIRA

STO 580 POPAYAN NORTE

STO 582 SANTANDER DE QUILICHAO

STO 587 TULUA CANASTA

STO 590 CANDELARIA VALLE

STO 596 GUACARI

STO 600 EL CERRITO

STO 601 GRAN PLAZA

STO 624 CASABLANCA

STO 641 GUAIMARAL

STO 646 SUBA SALITRE

STO 649 LAS FERIAS

STO 682 AUTOGRANDE

STO 683 PERDOMO

STO 691 PRADOS DEL NORTE

STO 693 BUENAVENTURA PACIFIC M

STO 694 GARZÓN

STO 695 UNICENTRO

STO 697 MONTEMADERO

STO 704 CIENAGA

STO 713 CIUDAD PORFÍA

STO 714 TIMANÁ

STO 783 SAHAGÚN AVENIDA

STO 798 CARMEN DE BOLIVAR

TV 011TIENDA VIRTUAL WEB
4. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las todas las ciudades principales y periferia donde se encuentren ubicados los **Puntos De Venta Autorizados detallados en el numeral 3 y para todas las compras realizadas por los respectivos canales virtuales en el territorio nacional de Colombia.

  1. 5. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS *REFERENCIAS ESTABLECIDAS
Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad”, en la República de Colombia y en los **Puntos De Venta Autorizados de TELEVISOR marca LG OLED55C3 (*Referencias establecidas), podrán tener como incentivos dinero entregado a través de la App “Tu Cash”, atendiendo a los requisitos:

    1. 1. Descarga la App: “TuCash” disponible en App Store & Play Store

    2. 2. Crea un perfil e ingresa la información

Tomar una foto completa de la factura ORIGINAL de compra, legible en su totalidad, emitida por los **Puntos De Venta Autorizados de las siguientes referencias seleccionadas OLED55C3 (*Referencias Establecidas) desde la App: “TuCash”.

    1. 3. Tomar una fotografía del sello o sticker del número del serial del TELEVISOR adquirido de las *Referencias Establecidas.

    2. 4. Participarán personas naturales y establecidas legalmente dentro de la República de Colombia.

    3. 5. Solamente se hará la entrega del beneficio al comprador registrado en la factura de compra

    4. 6. Ten en cuenta que para la validación de tu información personal deberás otorgar una autorización para el tratamiento de tus datos personales en la “App: Tu Cash”, de la cual el responsable es “TUCASH S.A.S.

    5. 7. Recuerda que al aceptar los presentes términos y condiciones autorizas a LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE), persona jurídica e identificada con el Nit.830.065.063-4, con la única finalidad de corroborar que recibiste tu incentivo;

    6. 8. Los términos y condiciones de entrega del dinero estará sujeto a lo establecido por “TUCASH S.A.S.

    7. 9. En un plazo de 72 horas siguiente al registro de la factura, “TUCASH S.A.S.” procederá a validar la factura y la fotografía del sello o sticker del número del seria. De encontrarse de manera correcta la factura se procederá al desembolso del dinero en la “App: TuCash”, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la validación de “TUCASH S.A.S.

    8. 10. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, el comprador no deberá haberse retractado de la compra de la *Referencia establecida ante los ** Puntos De Venta Autorizados;

    9. 11. Para el desembolso del dinero en la “App: TuCash”, la compra de la *Referencia establecida no deberá haber sido objeto de reversión de pago en los ** Puntos De Venta Autorizados, por causas atribuibles a operaciones fraudulentas, la compra no haya sido solicitada por el titular, el bien no haya sido entregado, etc.;

    10. 12. El dinero podrá ser retirado de manera gratuita por medio de las entidades aliadas de “TUCASH S.A.S.”:

    11. 13. Recuerda que tendrás como fecha máxima para realizar el proceso señalado en un plazo máximo de cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de compra de las *Referencias establecidas y dentro del periodo de la actividad aportar la documentación requerida (Factura de compra + sello o sticker del TELEVISOR adquirido de la *Referencia Establecida). Si vencido el plazo aquí establecido no remites la anterior documentación o no cumples con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que has desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada, identificada con el NIT.830.065.063-4.

    12. 14. Recuerda que al registrar tus fotografías en la “App: Tu Cash”, debes aceptar y garantizar en tu calidad de persona natural, que:

1. Eres el único autor y propietario de los derechos de propiedad intelectual del mismo;
2. El contenido es de tu propiedad y que ninguna otra persona o entidad tiene ningún derecho o interés sobre la información registrada a través de la “App: Tu Cash”;
3. El contenido no viola ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, contratos y / o derechos de publicidad o privacidad de cualquier otra persona o entidad;
4. El contenido registrado a través de la “App: Tu Cash” no deberá directamente o indirectamente capturar, mostrar o incluir de otro modo en la imagen, foto, la imagen de una persona sin obtener su permiso por escrito; y no incluirá ninguna marca registrada, logotipo o propiedad intelectual de ninguna manera, incluida la ropa o el fondo, a menos que sea de mi propiedad.
5. Renuncias voluntariamente a cualquier "derecho moral"; que pueda tener sobre dicho contenido;
4. Todo el contenido que publicas en la “App: Tu Cash” es fidedigno;
5. Debes tener al menos 18 años de edad;
6. El uso del contenido que proporciona no infringe las presentes Condiciones de uso y no resulta dañino para cualquier persona o entidad;
7. Actos y contenido prohibido sobre las publicaciones registradas en la “App: Tu Cash”: En tu calidad de participante manifiestas y garantizas no realizar los siguientes actos o publicaciones de la siguiente naturaleza según se establece a continuación, según lo determine TUCASH S.A.S. o LGE a su entera discreción. En tu calidad de participante asumirás la responsabilidad total por el contenido de su publicación y por garantizar que tu publicación cumpla para la finalidad requerida, debido a lo anterior aceptas y garantizas que no enviaras ningún contenido:
a) Que sepas que es falto, inexacto o engañoso;
b) Que infrinja los derechos de autor, la patente, la marca comercial, el secreto comercial u otros derechos de propiedad, publicidad o privacidad de terceros;
c) Que infrinja cualquier ley, estatuto, decreto o norma (incluidas, entre otras, todas aquellas que rijan la protección del consumidor, la competencia desleal, los delitos de discriminación o la publicidad engañosa);
d) Que sea, o pueda considerarse de forma razonable como difamatorio, injurioso, aborrecible, racialmente o religiosamente inaceptable u ofensivo, o que cause intimidación o acoso ilegales a cualquier persona, sociedad o empresa;
e) Que incluya cualquier tipo de información en la que se mencionen otros sitios web, direcciones, direcciones de correo electrónico, información de contacto o números de teléfono;
f) Que contenga virus informáticos, gusanos o cualquier otro tipo de archivos o programas informáticos potencialmente dañinos.
h) Uso de información personal falsa o de otra persona para ingresar;
i) Publicaciones automatizadas y generadas por computadora a través de múltiples alias
j) Publicaciones que contengan palabras o ilustraciones sexualmente explícitas o sugestivas, violencia innecesaria o derogación de cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; palabras profanas, desnudas o pornográficas o ilustraciones;
k) Publicaciones que promuevan el consumo de alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego / armas (o el uso de cualquiera de los anteriores);
l) Publicaciones que promuevan cualquier actividad que pueda parecer no ética, ilegal, insegura o peligrosa;
m) Publicaciones que promuevan cualquier agenda o mensaje político particular;
n) Publicaciones que contengan palabras obscenas u ofensivas, significado o ilustración que respalde cualquier forma de odio o grupo de odio;
o) Publicaciones que difamen, tergiversen o contengan comentarios despectivos sobre otras personas o compañías;
p) Publicaciones que comuniquen mensajes o imágenes inconsistentes con las imágenes positivas y / o la buena voluntad para la finalidad de obtener tu incentivo;
q) Publicaciones que violen cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo, sin limitación, las que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad.

  1. 6. Recuerda que para mayor aclaración de los presentes términos y condiciones puedes consultarlos en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/prensa-y-medios-de-comunicacion Normativa de Retención aplicada por “TuCash”: Si algún beneficiario dentro los términos y condiciones de la activad promocional adquiere un(unos) producto(s), que sumando el valor de cash back a redimir supere de Cop $1.145.000 (27 UVT), la plataforma de “TuCash” realizará una retención del 3,5% sobre el valor redimido, la cual será legalmente asumida por el beneficiario de la promoción, conforme al artículo 401 y 398 del Estatuto Tributario:

ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho.

 

<Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%. En los demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de este artículo, y en los casos de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones.”

 

  1. 7. Cantidades disponibles de incentivos: Por la compra de la(s) *Referencia(s) establecida(s), se activarán una cantidad determinada para redención del Beneficio Cash Back a través de la aplicación “TuCash”, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización correspondiente, por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:

**Puntos De Venta Autorizados

*Referencias establecidas

Incentivo en la App “Tu Cash” COP

Cash Back Disponibles

**Almacenes Jumbo, metro

55C3

$300,000

30

  1. 8. GENERALES:

    1. 8.1 La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

    2. 8.2 La actividad promocional solo tendrá cobertura en los **Puntos De Venta Autorizados;

    3. 8.3 El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **Punto De Venta Autorizado dentro del “Periodo de la Actividad”;

    4. 8.4 El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva de cada **Punto De Venta Autorizado;

    5. 8.5 La compra de las *Referencias establecidas y premios estará sujeto a la disponibilidad del inventario de cada **Punto De Venta Autorizado;

    6. 8.6 Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado;

    7. 8.7 Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en los **Puntos De Venta Autorizados de las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LGE ;

    8. 8.8 Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”;

    9. 8.9 Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;

    10. 8.10 LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual;

    11. 8.11 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

    12. 8.12 LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a .modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al beneficiariode LG 01 8000 910 683.

    13. 8.13 Las condiciones, medios de pago, valores, trasporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y premios son definidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado, motivo por el cual LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, trasporte y cobertura de entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

    14. 8.14 Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

    15. 8.15 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

    16. 8.16 En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

    17. 8.17 CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con la línea de servicio al beneficiario“Tu Cash” 315 6903333 / 3164728656 y/o al correo: catherin.ospina@lge.com Al diligenciar el formato en la App de Tu Cash, expreso mi conocimiento y aceptación a los presentes términos y condiciones.

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