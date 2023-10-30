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INSTALACIÓN GRATUITA SECADORASREFERENCIAS ESTABLECIDASDel 1 Noviembre 2023 al 30 de Noviembre2023

Aviso10/30/2023
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Actividad Instalación Gratuita Secadoras marca LG:

 

La actividad instalación gratuita Secadoras marca LG, iniciará a las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 1 de Noviembre 2023 y culminará a las 11:59 horas del día 30 de Noviembre de 2023 (En adelante el Periodo de la Actividad), por compra de Secadora marca LG de las *Referencias establecidas y adquiridas en los **Establecimientos de Comercio Autorizados y compras online de las cadenas Alkosto, Éxito, Falabella, Homecenter, Jumbo, Olimpica, Hicel e Innovar. Aplica para ciudades establecidas.

 

El servicio de instalación gratuita de Secadora marca LG solo se prestará en las siguientes ciudades de Colombia: Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali (Periferia Cercana), Cartagena, Ibagué, Medellin (Periferia Cercana), Neiva, Pasto, Pereira, Pitalito, Santa Marta, Villavicencio, Cúcuta, Florencia, La Dorada, Manizales, Montería, Sincelejo, siempre y cuando los clientes se encuentren ubicados en las ciudades anteriormente relacionadas. El servicio de instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual LG Electronics Colombia LTDA sugiere al consumidor / cliente leer detalladamente los términos y condiciones de esta actividad.

 

Si el consumidor no está en ciudades capitales, el desplazamiento del técnico puede tener un cobro que varía de acuerdo a la ubicación del lugar donde se efectuara la instalación. Este precio deberá ser confirmado con el Centro de Servicio Autorizado al solicitar el servicio de instalación gratuita.

1. *REFERENCIAS ESTABLECIDAS PARA INSTALACIÓN GRATUITA:

SUBLINEA

MODELO

Secadora

DF22VV2SB

Secadora

DF22VV2SR

Secadora

DF22BV2B

Secadora

DF22BV2SR

Secadora

DF22WV2BR

Secadora

DF20VV2W

Secadora

DT25VTGP2

Secadora

DF22WV2B

Secadora

DF20WV2W

Secadora

DF22VV2

Secadora

DF20VVS

Secadora

DF22WV2

Secadora

DF22WV2SR

2. **ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AUTORIZADOS: Las *Referencias Establecidas deberán ser adquiridas dentro del Periodo de la Actividad en los siguientes **Establecimientos de comercio autorizados:

 

CADENA

PUNTO DE VENTA

CIUDAD

JUMBO

JUMBO SAN SILVESTRE

BARRANCABERMEJA

ALKOSTO

ALKOMPRAR BARRANCABERMEJA

BARRANCABERMEJA

JUMBO

JUMBO ALTOS DEL PRADO

BARRANQUILLA

JUMBO

JUMBO AMERICANO

BARRANQUILLA

JUMBO

JUMBO BUENAVISTA

BARRANQUILLA

EXITO

EXITO BARRANQUI.METROPOLITANO

BARRANQUILLA

EXITO

EXITO BARRANQUILLA

BARRANQUILLA

EXITO

EXITO BUENA VISTA (CV) BLLA

BARRANQUILLA

EXITO

EXITO CALLE 77 (CV) BLLA

BARRANQUILLA

EXITO

EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA

BARRANQUILLA

EXITO

EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA

BARRANQUILLA

EXITO

EXITO SAN FRANCISCO (CV) BLLA

BARRANQUILLA

ALKOSTO

ALKOMPRAR BARRANQUILLA ÚNICO

BARRANQUILLA

ALKOSTO

ALKOSTO BARRANQUILLA

BARRANQUILLA

ALKOSTO

K-TRONIX BARRANQUILLA

BARRANQUILLA

HOMECENTER

HOMECENTER BARRANQUILLA CALLE 30

BARRANQUILLA

HOMECENTER

HOMECENTER BARRANQUILLA CENTRO

BARRANQUILLA

HOMECENTER

HOMECENTER BARRANQUILLA NORTE

BARRANQUILLA

OLIMPICA

SAO 053 PORTAL DEL PRADO

BARRANQUILLA

OLIMPICA

SAO 067 PARQUE ALEGRA

BARRANQUILLA

OLIMPICA

SAO 093 CR 46

BARRANQUILLA

OLIMPICA

SAO 094 VILLA CAROLINA

BARRANQUILLA

OLIMPICA

STO 059 EL GOLF

BARRANQUILLA

FALABELLA

BUENAVIS

BARRANQUILLA

FALABELLA

VCOUNTRY

BARRANQUILLA

JUMBO

METRO BELLO ANTIOQUIA

BELLO

EXITO

EXITO BELLO

BELLO

EXITO

EXITO PARQUE FABRICATO

BELLO

ALKOSTO

ALKOMPRAR BELLO

BELLO

HOMECENTER

HOMECENTER BELLO

BELLO

JUMBO

JUMBO 20 DE JULIO

BOGOTA

JUMBO

JUMBO AUTOSUR

BOGOTA

JUMBO

JUMBO CALLE 170

BOGOTA

JUMBO

JUMBO CALLE 80

BOGOTA

JUMBO

JUMBO CARRERA 30

BOGOTA

JUMBO

JUMBO HAYUELOS

BOGOTA

JUMBO

JUMBO SANTA ANA

BOGOTA

JUMBO

JUMBO SANTA FE

BOGOTA

JUMBO

JUMBO SUBA

BOGOTA

JUMBO

METRO TINTALITO

BOGOTA

EXITO

EXITO AMERICAS

BOGOTA

EXITO

EXITO BOSA

BOGOTA

EXITO

EXITO CALLE 80

BOGOTA

EXITO

EXITO CHAPINERO

BOGOTA

EXITO

EXITO CIUDAD TUNAL

BOGOTA

EXITO

EXITO DIVERPLAZA

BOGOTA

EXITO

EXITO FLORESTA (CAF)

BOGOTA

EXITO

EXITO GRAN ESTACION (CV)BOGOTA

BOGOTA

EXITO

EXITO LA COLINA

BOGOTA

EXITO

EXITO LA FELICIDAD

BOGOTA

EXITO

EXITO MALL PLAZA NQS

BOGOTA

EXITO

EXITO NORTE

BOGOTA

EXITO

EXITO PLAZA SALITRE

BOGOTA

EXITO

EXITO SAN MARTIN

BOGOTA

EXITO

EXITO SUBA

BOGOTA

EXITO

EXITO UNICENTRO BOGOTA

BOGOTA

EXITO

EXITO VILLA MAYOR

BOGOTA

EXITO

EXITO WOW - EXITO COUNTRY

BOGOTA

ALKOSTO

ALKOSTO 170

BOGOTA

ALKOSTO

ALKOSTO AVENIDA 68

BOGOTA

ALKOSTO

ALKOSTO CARRERA 30

BOGOTA

ALKOSTO

ALKOSTO EL EDÉN

BOGOTA

ALKOSTO

ALKOSTO OUTLET

BOGOTA

ALKOSTO

ALKOSTO VENECIA

BOGOTA

ALKOSTO

CENTRO SERVICIO EXTERIOR

BOGOTA

ALKOSTO

K-TRONIX 20 DE JULIO

BOGOTA

ALKOSTO

K-TRONIX CALLE 94

BOGOTA

ALKOSTO

K-TRONIX CENTRO MAYOR

BOGOTA

ALKOSTO

K-TRONIX CRA 15

BOGOTA

ALKOSTO

K-TRONIX NQS

BOGOTA

ALKOSTO

KTRONIX PLAZA DE LAS AMÉRICAS

BOGOTA

ALKOSTO

K-TRONIX SALITRE

BOGOTA

ALKOSTO

K-TRONIX SUBA

BOGOTA

ALKOSTO

K-TRONIX TITÁN

BOGOTA

ALKOSTO

OUTLET ALKOSTO VENECIA

BOGOTA

HOMECENTER

HOMECENTER BOGOTA MALLPLAZA NQS

BOGOTA

HOMECENTER

HOMECENTER BOGOTA NORTE

BOGOTA

HOMECENTER

HOMECENTER BOGOTA SUR

BOGOTA

HOMECENTER

HOMECENTER CALLE 80 BOGOTA

BOGOTA

HOMECENTER

HOMECENTER CEDRITOS BOGOTA

BOGOTA

HOMECENTER

HOMECENTER DORADO BOGOTA

BOGOTA

HOMECENTER

HOMECENTER SUBA

BOGOTA

OLIMPICA

SAO 405 PLAZA DE LAS AMERICAS

BOGOTA

OLIMPICA

SAO 423 CHAPINERO

BOGOTA

OLIMPICA

SAO 432 PORTAL DE LA 80

BOGOTA

OLIMPICA

SAO OUTLET 1003

BOGOTA

OLIMPICA

STO 433 VILLACENTRO

BOGOTA

OLIMPICA

STO 601 GRAN PLAZA

BOGOTA

FALABELLA

C.MAYOR

BOGOTA

FALABELLA

COLINA

BOGOTA

FALABELLA

DIVER

BOGOTA

FALABELLA

EXHAYUEL

BOGOTA

FALABELLA

GALERIAS

BOGOTA

FALABELLA

HAYUELOS

BOGOTA

FALABELLA

LAFELIC

BOGOTA

FALABELLA

PLAZA

BOGOTA

FALABELLA

SANTA FE

BOGOTA

FALABELLA

SUBA

BOGOTA

FALABELLA

TITAN

BOGOTA

FALABELLA

UNICENTR

BOGOTA

INNOVAR

TIENDAS BOGOTA

BOGOTA

HICEL

TIENDAS BOGOTA

BOGOTA

JUMBO

JUMBO CABECERA

BUCARAMANGA

JUMBO

JUMBO CANAVERALL

BUCARAMANGA

JUMBO

JUMBO MEGA MALL

BUCARAMANGA

EXITO

EXITO BUCARAMANGA

BUCARAMANGA

EXITO

EXITO ORIENTAL BUCARAMANGA CV

BUCARAMANGA

ALKOSTO

ALKOMPRAR BUCARAMANGA

BUCARAMANGA

ALKOSTO

ALKOMPRAR ELECTRO BUCARAMANGA

BUCARAMANGA

ALKOSTO

K-TRONIX BUCARAMANGA

BUCARAMANGA

HOMECENTER

HOMECENTER BUCARAMANGA LA ROSITA

BUCARAMANGA

JUMBO

JUMBO CHIPICHAPE

CALI

JUMBO

JUMBO LIMONAR PREMIER

CALI

JUMBO

JUMBO VALLE DE LILI

CALI

EXITO

EXITO CHIPICHAPE

CALI

EXITO

EXITO LA FLORA

CALI

EXITO

EXITO SAN FERNANDO

CALI

EXITO

EXITO UNICALI

CALI

EXITO

EXITO VALLE DEL LILI

CALI

ALKOSTO

ALKOMPRAR CALI #6

CALI

ALKOSTO

ALKOMPRAR UNICO

CALI

ALKOSTO

ALKOSTO CALI

CALI

ALKOSTO

ALKOSTO CALI NORTE

CALI

ALKOSTO

K-TRONIX CALI CHIPICHAPE

CALI

HOMECENTER

HOMECENTER CALI NORTE

CALI

HOMECENTER

HOMECENTER CALI SUR

CALI

FALABELLA

JAR PLZ

CALI

FALABELLA

WTC CALI

CALI

JUMBO

JUMBO CARIBE PLAZA

CARTAGENA

JUMBO

JUMBO EL CASTILLO

CARTAGENA

EXITO

EXITO CARTAGENA

CARTAGENA

EXITO

EXITO CASTELLANA CARTAGENA (CV

CARTAGENA

EXITO

EXITO SAN DIEGO CARTAGENA (CV)

CARTAGENA

HOMECENTER

HOMECENTER CARTAGENA LA POPA

CARTAGENA

OLIMPICA

SAO 105 LA PLAZUELA

CARTAGENA

OLIMPICA

SAO 112 SAN FELIPE

CARTAGENA

OLIMPICA

STO 103 BOCAGRANDE

CARTAGENA

FALABELLA

ELCASTI

CARTAGENA

HICEL

HICEL BOGOTA

BOGOTA

JUMBO

JUMBO CHIA

CHIA

ÉXITO

EXITO FONTANAR CHIA

CHIA

ALKOSTO

K-TRONIX FONTANAR CHÍA

CHIA

FALABELLA

FONTANAR

CHIA

JUMBO

METRO LIBERTADORES

CUCUTA

EXITO

EXITO AVENIDA QUINTA CUCUTA

CUCUTA

EXITO

EXITO SAN MATEO CUCUTA (CV)

CUCUTA

ALKOSTO

ALKOMPRAR CÚCUTA

CUCUTA

HOMECENTER

HOMECENTER CUCUTA

CUCUTA

OLIMPICA

SAO 645 JARDIN PLAZA

CUCUTA

JUMBO

METRO DOSQUEBRADAS

DOSQUEBRADAS

EXITO

EXITO ENVIGADO

ENVIGADO

EXITO

EXITO FLORENCIA

FLORENCIA

ALKOSTO

ALKOSTO FLORIDABLANCA

FLORIDABLANCA

FALABELLA

CACIQUE

FLORIDABLANCA

FALABELLA

CARACOLI

FLORIDABLANCA

HOMECENTER

HOMECENTER XD FUNZA

FUNZA

JUMBO

METRO IBAGUE

IBAGUE

EXITO

EXITO IBAGUE

IBAGUE

ALKOSTO

ALKOMPRAR IBAGUÉ

IBAGUE

HOMECENTER

HOMECENTER IBAGUE

IBAGUE

OLIMPICA

SAO 384 IBAGUE LA ESTACION

IBAGUE

FALABELLA

ACQUA

IBAGUE

INNOVAR

INNOVAR BOGOTA

BOGOTA

EXITO

EXITO MANIZALES

MANIZALES

ALKOSTO

K-TRONIX MANIZALES

MANIZALES

HOMECENTER

HOMECENTER MANIZALES

MANIZALES

OLIMPICA

SAO 376 MANIZALES MALL PLAZA

MANIZALES

FALABELLA

LA CAROLA

MANIZALES

JUMBO

JUMBO DE LA 65

MEDELLIN

JUMBO

JUMBO LAS VEGAS

MEDELLIN

JUMBO

JUMBO PREMIUM PLAZA

MEDELLIN

JUMBO

JUMBO SANTAFE

MEDELLIN

EXITO

EXITO COLOMBIA

MEDELLIN

EXITO

EXITO DEL ESTE

MEDELLIN

EXITO

EXITO LAURELES

MEDELLIN

EXITO

EXITO POBLADO

MEDELLIN

EXITO

EXITO SAN ANTONIO

MEDELLIN

EXITO

EXITO UNICENTRO MEDELLIN

MEDELLIN

ALKOSTO

ALKOMPRAR BELLO #2

MEDELLIN

ALKOSTO

ALKOMPRAR CC AVENTURA MED

MEDELLIN

ALKOSTO

ALKOMPRAR FLORIDA

MEDELLIN

ALKOSTO

ALKOMPRAR MAYORCA

MEDELLIN

ALKOSTO

ALKOMPRAR MOLINOS

MEDELLIN

ALKOSTO

K-TRONIX ARKADIA

MEDELLIN

ALKOSTO

K-TRONIX EL TESORO

MEDELLIN

ALKOSTO

K-TRONIX POBLADO MEDELLÍN

MEDELLIN

HOMECENTER

HOMECENTER MEDELLIN INDUSTRIALES

MEDELLIN

HOMECENTER

HOMECENTER MEDELLIN MOLINOS

MEDELLIN

HOMECENTER

HOMECENTER MEDELLIN SAN JUAN

MEDELLIN

FALABELLA

ARKADIA

MEDELLIN

FALABELLA

SANTAFE

MEDELLIN

FALABELLA

SNDIEGO

MEDELLIN

JUMBO

METRO MONTERIA

MONTERIA

EXITO

EXITO ALAMEDAS DEL SINU MONTER

MONTERIA

ALKOSTO

ALKOMPRAR CC NUESTRO MONTERÍA

MONTERIA

HOMECENTER

HOMECENTER MONTERIA EL RECREO

MONTERIA

OLIMPICA

SAO 302 CIRCUNVALAR

MONTERIA

OLIMPICA

SAO 310 BUENAVISTA MONTERIA

MONTERIA

JUMBO

METRO MOSQUERA

MOSQUERA

EXITO

EXITO ECOPLAZA MOSQUERA

MOSQUERA

EXITO

EXITO MOSQUERA

MOSQUERA

ALKOSTO

K-TRONIX MOSQUERA

MOSQUERA

HOMECENTER

HOMECENTER MOSQUERA

MOSQUERA

JUMBO

METRO NEIVA

NEIVA

JUMBO

METRO SANTA LUCIA

NEIVA

EXITO

EXITO NEIVA CENTRO

NEIVA

EXITO

EXITO SAN PEDRO NEIVA

NEIVA

ALKOSTO

ALKOMPRAR NEIVA

NEIVA

OLIMPICA

SAO 380 NEIVA

NEIVA

EXITO

EXITO PASTO

PASTO

ALKOSTO

ALKOSTO BOLIVAR PASTO

PASTO

ALKOSTO

ALKOSTO PASTO

PASTO

JUMBO

JUMBO UNICENTRO

PEREIRA

EXITO

EXITO PARQUE ARBOLEDA

PEREIRA

EXITO

EXITO PEREIRA

PEREIRA

ALKOSTO

ALKOSTO PEREIRA

PEREIRA

HOMECENTER

HOMECENTER PEREIRA

PEREIRA

FALABELLA

ARBOLEDA

PEREIRA

JUMBO

METRO PITALITO

PITALITO

EXITO

EXITO PITALITO

PITALITO

JUMBO

JUMBO SANTA MARTA

SANTA MARTA

EXITO

EXITO BUENA VISTA SANTA MARTA

SANTA MARTA

HOMECENTER

HOMECENTER SANTA MARTA

SANTA MARTA

OLIMPICA

SAO 203 SANTAMARTA

SANTA MARTA

EXITO

EXITO SINCELEJO

SINCELEJO

ALKOSTO

ALKOSTO SINCELEJO

SINCELEJO

OLIMPICA

SAO 320 GUACARI SINCELEJO

SINCELEJO

OLIMPICA

SAO 321 SINCELEJO

SINCELEJO

JUMBO

JUMBO SOACHA

SOACHA

ALKOSTO

K-TRONIX SOACHA CC ANTARES

SOACHA

HOMECENTER

HOMECENTER SOACHA

SOACHA

EXITO

EXITO LA SABANA VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO

EXITO

EXITO UNICENTRO VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO

EXITO

EXITO VILLAVICENCIO CENTRO

VILLAVICENCIO

ALKOSTO

ALKOSTO VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO

ALKOSTO

K-TRONIX VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO

HOMECENTER

HOMECENTER VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO

FALABELLA

PRIMAVER

VILLAVICENCIO

 

 

3. TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:

 

Los requisitos que deben ser acreditados para que el comprador que sea beneficiario del servicio de instalación gratuita son los siguientes:

 

3.1. COMPRA: Adquirir dentro del Periodo de la Actividad una Secadora marca LG, de las *Referencias establecidas y en los **Establecimiento de Comercio Autorizados.

3.2. INSTALACIÓN:

3.2.1. El comprador deberá tener una conexión hidráulica, eléctrica, en el lugar donde vaya a ser instalada la Secadora marca LG. Para dichas conexiones, se deberán tener en cuenta las condiciones contenidas en el manual de uso de Secadora marca LG de las *Referencias establecidas.

3.3. CONDICIONES NORMALES PARA LA INSTALACIÓN: El lugar de instalación de las *Referencias establecidas, deberá corresponder a un sitio donde se encuentre conexión eléctrica con voltaje a 120V +-10% y punto de gas previamente certificado.

3.4. CANTIDADES: Por compra de las *Referencias establecidas, se destinaran un total de 400 Kits de Instalación, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización aquí establecida, o hasta agotar existencias, o por decisión unilateral de LGE, lo que primero ocurra.

3.5. DISTRIBUCIÓN: Los 400 kits de instalación para Secadora marca LG serán distribuidos en las ciudades participantes de la siguiente manera:

 

CIUDAD

CANTIDAD

Bogota

110

Cali

60

Medellin

70

Barranquilla

35

Bucaramanga

45

Montería

10

Pasto

5

Villavicencio

8

Pereira

11

Ibague

5

Cartagena

5

Manizales

6

Florencia

4

Pitalito

2

Barrancabermeja

4

Sincelejo

4

Neiva

4

Santa Marta

4

Cucuta

8

 

3.6. VALIDEZ: Únicamente se programarán las instalaciones por parte del personal autorizado de LG, durante los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra de la Secadora marca LG dentro del Periodo de la Actividad de las *Referencias establecidas, para lo cual el comprador deberá validar la fecha de compra contenida en la factura de venta expedida por los **Establecimientos de comercio autorizados.

3.7. Si finalizado el plazo para solicitar el servicio de instalación señalado en el Subnumeral 3.6., el consumidor no ha solicitado programar el servicio de instalación gratuito, LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (En adelante LG) no se hará responsable por los costos adicionales de instalación que se incurran por solicitarse de manera extemporánea.

3.8. La Secadora marca LG solamente podrá ser instalado cuando esté en el domicilio del consumidor y en la ubicación definitiva dispuesta por el consumidor, teniendo en cuenta las adecuaciones correctas para dicha instalación y óptimo funcionamiento del producto, indicaciones que podrán ser constatadas por el consumidor en el manual de uso de los productos que se entregan de forma concomitante con el electrodoméstico al momento de la compra.

3.9. La asignación del servicio de instalación de la Secadora marca LG, se hará únicamente cuando el consumidor solicite a través de la línea de atención al cliente de LG 018000910 683. Cuando el consumidor se comunique a esta línea, se asignará un Centro de Servicio Autorizado de la marca LG de acuerdo a las ciudades de cubrimiento señaladas en los presentes términos y condiciones, para programar el servicio de instalación, sujeto a términos y condiciones.

3.10. La instalación de Secadora marca LG será realizada en el lugar de ubicación definitivo, previa solicitud de visita con mínimo veinticuatro (24) horas de anterioridad a la fecha estimada de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683.

3.11. La fecha y la hora estimada en que se acercará un técnico de la marca LG al domicilio del consumidor, serán confirmadas por el Centro de Servicio Autorizado y estará sujeto a la disponibilidad de agenda técnica. La visita de instalación se efectuará solamente de lunes a sábado (días hábiles) y en horarios de oficina y acorde con la disponibilidad de los funcionarios del Centro de Servicio Autorizado de la marca LG.

3.12. Tener en cuenta que LG no se hará responsable de reprogramación del servicio de instalación gratuito, si en el lugar de ubicación del producto adquirido se presentan restricciones de ingreso al personal autorizado debido a pandemia o situaciones ajenas a LG.

3.13. Si el consumidor no solicita el servicio de instalación a través de la línea de atención al usuario 018000910683, LG no se hace responsable por el ingreso al domicilio del consumidor, de personal no identificado y/o no autorizado.

3.14. La programación del servicio de instalación solo será exitosa si se entregan los siguientes datos: nombre completo del comprador o consumidor final del producto, dos (2) números de teléfono fijo o celular, dirección y la información contenida en la copia de la factura o la remisión del punto de venta (documentos que deberán ser exhibidos al técnico autorizado de la marca LG durante la realización de la visita).

3.15. El servicio que se prestará en virtud de ésta actividad promocional, implicará la instalación del siguiente kit que se compone de los accesorios o partes fabricados por LG y que se enumeran a continuación:

 

  3.15.1. Kit de instalación Secadora marca LG.

• Manguera flexo metálica reglamentada.

• Tarro secadora.

• Ducto flexo metálico y Abrazadera metálica para ducto

• Codo racor galvanizado.

• Gastop fuerza media.

 

3.15.2. El kit de instalación solo será instalado al consumidor si las condiciones del lugar de ubicación del producto cumplen con los requisitos de ventilación exigidos en la norma e informados en el manual de usuario, por lo que será una obligación del consumidor informarse de las condiciones de instalación de la Secadora marca LG.

 

3.16. El técnico autorizado de la marca LG verificará, luego de realizada la instalación, el correcto funcionamiento de la Secadora marca LG. De dicha gestión se dejará por escrito que la instalación se realizó correcta y exitosamente, que se entregaron las instrucciones de uso correspondientes y que producto funciona de acuerdo a sus parámetros de fabricación.

3.17. El costo del transporte para efectuar las instalaciones de Secadora marca LG, será asumido por LG, siempre y cuando, las instalaciones se realicen dentro del perímetro urbano de las ciudades de Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali (Periferia Cercana), Cartagena, Ibagué, Medellin (Periferia Cercana), Neiva, Pasto, Pereira, Pitalito, Santa Marta, Villavicencio, Cúcuta, Florencia, La Dorada, Manizales, Montería, Sincelejo. Cuando se realicen instalaciones fuera del perímetro urbano, el costo del desplazamiento será asumido por el consumidor, previo acuerdo con el Centro de Servicio Autorizado de la marca LG durante la programación de la visita.

3.18. Se debe mencionar que, para efectos de esta actividad promocional, el perímetro urbano se encuentra definido como el lugar donde se encuentra establecida la ciudad y el área circundante a cualquier ciudad, el cual no puede superar los 30 kilómetros.

3.19. En todos los casos, antes de iniciar la instalación, el técnico hará una revisión estética al producto marca LG para descartar averías, golpes, rayas ocasionadas en el traslado y ubicación del artefacto. De encontrarse éstas anomalías, se informará inmediatamente al consumidor y se dejará constancia de dicha situación en la Orden de Servicio correspondiente, Orden que deberá ser firmada por el consumidor antes de proceder con la instalación del electrodoméstico marca LG.

3.20. En caso de encontrar problemas de sobrepresión de agua, gas natural o propano y/o voltajes no correctos, el técnico autorizado de la marca LG procederá a informar al consumidor sobre esta situación para que realice los correctivos necesarios. Una vez realice los correctivos, el consumidor deberá reprogramar la cita de instalación a través de la línea de atención al cliente 018000 910 683, dentro del plazo de la actividad promocional (30 días calendario a partir de la fecha de compra).

4. LA INSTALACIÓN NO CUBRE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

 

Las siguientes eventualidades no son cubiertas dentro del servicio de instalación gratuito:

 

4.1. Obras civiles que impliquen modificaciones del lugar de ubicación para el correcto funcionamiento de la Secadora marca LG (Por ejemplo y sin limitar a desmonte de puerta).

4.2. Accesorios adicionales al producto y que no estén referidos dentro del kit de instalación de la Secadora marca LG.

4.3. Transporte del producto.

4.4. Traslado del producto en escaleras, pasillos, interiores del domicilio, otros.

4.5. Mantenimiento preventivo y correctivo de los productos marca LG.

5. GENERALES:

 

5.1. La actividad promocional solo tendrá cobertura en los **Establecimientos de comercio autorizados;

5.2. El servicio de instalación sin costo tendrá una garantía de treinta (30) días calendario contados a partir de realizada la instalación, plazo contado a partir de la fecha en que se preste el servicio, que no interferirá con la garantía legalmente anunciada en el certificado de garantía para Secadora marca LG.

5.3. LG no será responsable de presentarse falla por causa o con ocasión a la instalación efectuada por el Centro de Servicio Autorizado de LG cuando:

 

5.3.1. Expire el término de treinta (30) días contado a partir del momento en que se realice la instalación del electrodoméstico.

5.3.2. Intervención de tercero no autorizado por la marca LG en la instalación del producto y/o posterior a la instalación.

  5.3.3. Caso fortuito o fuerza mayor.

  5.3.4. Eventos considerados como eximentes de responsabilidad señalados en la Ley 1480 de 2011.

 

5.4. El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **Establecimientos de comercio autorizados dentro del “Periodo de la Actividad”.

5.5. Los **Establecimientos de comercio autorizados podrían llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva de cada **Establecimientos de comercio autorizados.

5.6. La compra de las *Referencias establecidas y premios estará sujeto a la disponibilidad del inventario de cada **Establecimientos de comercio autorizados.

5.7. Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada **Establecimientos de comercio autorizados.

5.8. Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en los **Puntos De Venta Autorizados de las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LG.

5.9. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.

5.10. Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto.

5.11. LG no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Establecimientos de comercio autorizados para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada **Establecimientos de comercio autorizados al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

5.12. LG no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

5.13. LG se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG: 01 8000 910 683.

5.14. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y premios son definidos directamente por cada **Establecimientos de comercio autorizados, motivo por el cual LG no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Establecimientos de comercio autorizados. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y cobertura de entrega de cada **Establecimientos de comercio autorizados al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial.

5.15. Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

5.16. LG no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

5.17. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

5.18. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG a: contacto@lg.com.; fabian.gallego@lge.com.

6. REGISTRO BASE DE DATOS. Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web https://www.lg.com/co, motivo por el que los participantes y compradores autorizan expresamente a LGE a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de incentivos a los que hayan lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con la línea de atención al comprador 018000 910683 de LGE, y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda. Disponible en www.lge.com y para la programación y envío del incentivo a su domicilio.

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