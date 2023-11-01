1. VIGENCIA LG XG8T, OBSEQUIO 1 AÑO DE SPOTIFY PREMIUM: Por compra de un LG XBOOM GO referencia XG8T te obsequiaremos un (1) año de Spotify Premium. Aplica para compras físicas y .com de Alkosto, Ktronix, y Alkomprar, que se realicen entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 1 de Noviembre de 2023 y hasta las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 30 de Noviembre de 2023 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), o hasta agotar existencias en los **Distribuidores autorizados. Sesenta (60) unidades disponibles.



2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:



Por la compra del Parlante XBOOM marca LG modelo XG8T, el comprador recibirá el incentivo, de un (1) año de Spotify Premium. La entrega del mismo se realizará al momento de realizar la compra, y estará a cargo del retail tanto en canal físico como en .com, (60 obsequios disponibles). No acumulable con otras promociones.

3. **TIENDAS AUTORIZADAS: La Actividad Promocional se desarrollará en los siguientes distribuidores autorizados dentro de la República de Colombia: Compras en tiendas físicas, en los siguientes puntos de venta: Alkosto 68, Alkosto Venecia, Alkosto Cali, Alkosto Barranquilla, Ktronix Chipichape, Ktronix Bucaramanga, y Ktronix Chía y para las compras virtuales del retail.com (Alkosto, Ktronix, y Alkomprar).

4. INCENTIVOS DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: Corresponderán a los siguientes:

5. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS INCENTIVOS PARA COMPRAS LG XBOOM GO referencia XG8

Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad” y en el **distribuidor autorizado el LG XBOOM GO referencia XG8* podrán tener como incentivo un (1) año de Spotify Premium. No acumulable con otras promociones.



5.1. Cantidades disponibles de incentivos:

Retail Incentivo Cantidad .COM Un (1) año de Spotify Premium Quince (15) Alkosto 68 Un (1) año de Spotify Premium Ocho (8) Alkosto Venecia Un (1) año de Spotify Premium Siete (7) Alkosto Cali Un (1) año de Spotify Premium Seis (6) Alkosto Barranquilla Un (1) año de Spotify Premium Seis (6) Ktronix Chipichape Un (1) año de Spotify Premium Seis (6) Ktronix Bucaramanga Un (1) año de Spotify Premium Seis (6) Ktronix Chía Un (1) año de Spotify Premium Seis (6)

5.2. Residir en el territorio de la República de Colombia.

5.3. Proceso para adquirir Spotify Premium:

1. El cliente se debe dirigir a la página de Spotify e iniciar sesión con su usuario, de no contar con un usuario, se debe crear una cuenta gratuita.

2. En su perfil, debe seleccionar la opción Utilizar/Redimir, ingresando el código del PIN que recibió. 3. El código o PIN de redención será enviado al correo registrado por el cliente en la factura.

5. Aplica para usuarios antiguos y nuevos

5.4. Redimir el obsequio en Canal digital

Al cliente se le enviará el código o Pin de redención al correo con el que está registrado el cliente en la factura.

La promesa de envió del PIN mediante el correo electrónico es de dos horas, sin embargo este tiempo puede extenderse por temas que se derivan del procedimiento del procesamiento automático los cuales están fuera del control de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., por intervención de terceros. Tenga en cuenta que una vez facturado el PIN de manera inmediata se asigna y/o se asocia con el correo electrónico de la cuenta desde la cual se factura, razón por la que al servicio no le aplica el derecho de retracto contenido en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 por las excepciones que citan los numerales 1 y 4.

El correo mediante el cual se envía el PIN puede ingresar por la bandeja de correo no deseado (spam) por lo cual debe revisar esta bandeja.

5.5. Redimir el obsequio en Punto de venta físico

Se entrega la tarjeta de Spotify Premium en el punto de pago.

5.6. La entrega del incentivo se realizara al momento de realizar la compra, la entrega del mismo estará a cargo del retail tanto en canal físico como en .com.

6. Tiendas Físicas: Alkosto 68, Alkosto Venecia, Alkosto Cali, Alkosto Barranquilla, Ktronix Chipichape, Ktronix Bucaramanga, y Ktronix Chía y para las compras virtuales del retail.com (Alkosto, Ktronix, y Alkomprar).

7. GENERALES:

8.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

8.2. La actividad promocional solo tendrá cobertura en los puntos de venta de los distribuidores autorizados;

8.3. El consumidor o usuario deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **distribuidor autorizado dentro del “Periodo de la Actividad”;

8.4. El **distribuidor autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva de cada **Hipermercado autorizado;

8.5. La compra de las *Referencias establecidas y obsequios estará sujeto a la disponibilidad del inventario de cada Hipermercado autorizado;

8.6. Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada Hipermercado autorizado;

8.7. Participan los usuarios y/o consumidores de la actividad promocional que compren las tiendas establecidas autorizadas *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LG Electronics Colombia Limitada;

8.8. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en las tiendas autorizadas y dentro “Periodo de la Actividad” los usuarios y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”;

8.9. Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;

8.10. LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada Hipermercado autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada Hipermercado autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual;

8.11. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

8.12. LGE se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

8.13. Las condiciones, medios de pago, valores, trasporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y obsequios son definidos directamente por cada **Hipermercado autorizado, motivo por el cual LG Electronics Colombia Limitada no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Hipermercado autorizado. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, trasporte y cobertura de entrega de cada **Hipermercado autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

8.14. Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y obsequios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Distribuidores autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

8.15. LG Electronics Colombia Limitada no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

8.16. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Hipermercados autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

8.17. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta actividad promocional, comuníquese con la línea de atención al cliente gratuita 01 8000 910 683 o al correo electronico: laura.pinerosperez@lg.com.



9. REGISTRO BASE DE DATOS. Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web https://www.lg.com/co, motivo por el los participante y compradores autorizan expresamente a LGE a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de incentivos a los que hayan al lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con la línea de atención al comprador 018000 910683 de LGE, y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda. Disponible en www.lge.com y para la programación y envío del incentivo a su domicilio.