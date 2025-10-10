Actividad promocional:

La actividad iniciará a las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 14 de Octubre de 2025 y culminará a las 11:59 horas del día 20 de Octubre de 2025 (En adelante el Periodo de la Actividad).

Durante este período, por la compra de aires acondicionados residenciales marca LG de las referencias establecidas, adquiridos exclusivamente a través de la página web https://www.lg.com/co/aire-acondicionado-residencial/ el comprador podrá acceder a un beneficio promocional bajo la campaña “Big Sale”

Modelo BIG SALE PRECIO PROMOCIONAL VA092C1 $ 2,299,990 VA122C1 $ 2,429,990 VA242C1 $ 3,659,990 VR122C7 $ 2,879,990 VR182C7 $ 3,749,990 VR242C7 $ 4,629,990

Los requisitos que deben ser acreditados para que el comprador sea beneficiario del descuento de hasta el 43% son los siguientes:

Por la compra de cualquiera de las referencias establecidas de Aire Acondicionado Residencial marca LG mencionadas anteriormente, recibe descuento “BIG SALE” de hasta el 43% por cada uno de los aires acondicionados comprados.

En la página web https://www.lg.com/co/aires-acondicionado-residenciales/todo-aire-acondicionado-residencial/, el comprador y/o consumidor podrá ver los productos y precios de venta de cada una de las referencias de Aire Acondicionado Residencial marca LG

El valor del descuento será aplicado directamente sobre el precio de venta al público, y se verá reflejado antes de confirmar el pago. El usuario es responsable de verificar las condiciones del medio de pago, transporte y entrega antes de finalizar la compra.

El descuento se reflejará automáticamente al momento de realizar el pago, bajo el concepto 'BIG SALE'.

El descuento no es acumulable con otras promociones. Las referencias establecidas no son canjeables por dinero, abonos, ni por otros productos. LG se reserva el derecho de modificar, suspender o terminar anticipadamente la actividad sin que esto implique indemnización alguna.





La actividad estará vigente desde el 14 de octubre de 2025 hasta el 20 de octubre de 2025 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Se dispondrá de un total de 25 unidades para participar en esta actividad.





La actividad promocional solo tendrá cobertura por la compra de producto Aire Acondicionado Residencial en página web https://www.lg.com/co/aire-acondicionado-residencial/

Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en página web https://www.lg.com/co/aire-acondicionado-residencial/ las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LG.

La participación en esta actividad implica la aceptación plena de los presentes Términos y Condiciones . El beneficio promocional no es redimible en dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto distinto al establecido.

Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera virtual.

LG no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

LG se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG: 018000910683.

Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y premios son definidos directamente por LG. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y cobertura de entrega al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera virtual.

En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG a: contacto@lg.com.; corrales@lge.com.

Tiempo de entrega: Ver la siguiente tabla de cobertura para las entregas:

Departamento Código Postal Ciudad Tiempo de entrega en Días min max Atlántico 8001 BARRANQUILLA 4 7 Bolívar 13001 CARTAGENA 3 6 Atlántico 8296 GALAPA 3 6 Bolívar 13430 MAGANGUE 4 7 Atlántico 8573 PUERTO COLOMBIA 3 6 La Guajira 44001 RIOHACHA 5 8 Magdalena 47001 SANTA MARTA 4 7 Atlántico 8758 SOLEDAD 3 6 Cesar 20001 VALLEDUPAR 4 7 Córdoba 23162 CERETÉ 5 8 Córdoba 23417 LORICA 5 8 Córdoba 23001 MONTERÍA 4 7 Córdoba 23660 SAHAGÚN 4 7 Sucre 70001 SINCELEJO 3 6 Santander 68077 BARBOSA 4 7 Santander 68081 BARRANCABERMEJA 4 7 Santander 68001 BUCARAMANGA 4 7 Santander 68276 FLORIDABLANCA 3 6 Santander 68307 GIRÓN 3 6 Santander 68547 PIEDECUESTA 3 6 Bogotá 11001 BOGOTÁ D.C. 2 5 Cundinamarca 25126 CAJICÁ 2 5 Cundinamarca 25175 CHÍA 2 5 Cundinamarca 25214 COTA 2 5 Boyacá 15238 DUITAMA 3 6 Cundinamarca 25269 FACATATIVÁ 2 5 Cundinamarca 25286 FUNZA 2 5 Cundinamarca 25307 GIRARDOT 3 6 Cundinamarca 25430 MADRID 2 5 Cundinamarca 25473 MOSQUERA 2 5 Cundinamarca 25754 SOACHA 2 5 Boyacá 15759 SOGAMOSO 3 6 Cundinamarca 25817 TOCANCIPÁ 2 5 Boyacá 15001 TUNJA 3 6 Cundinamarca 25899 ZIPAQUIRÁ 3 6 Meta 50006 ACACÍAS 3 6 Tolima 73268 ESPINAL 3 6 Tolima 73001 IBAGUÉ 2 5 Tolima 73443 MARIQUITA 4 7 Huila 41001 NEIVA 3 6 Huila 41551 PITALITO 3 6 Meta 50001 VILLAVICENCIO 4 7 Casanare 85001 YOPAL 4 7 Antioquia 5088 BELLO 2 5 Antioquia 5266 ENVIGADO 2 5 Antioquia 5308 GIRARDOTA 2 5 Antioquia 5318 GUARNE 3 6 Antioquia 5360 ITAGUÍ 2 5 Antioquia 5001 MEDELLÍN 2 5 Antioquia 5615 RIONEGRO 3 6 Antioquia 5631 SABANETA 2 5 Quindío 63001 ARMENIA 2 5 Risaralda 66170 DOSQUEBRADAS 2 5 Caldas 17380 LA DORADA 3 6 Caldas 17001 MANIZALES 2 5 Risaralda 66001 PEREIRA 2 5 Valle del Cauca 76109 BUENAVENTURA 3 6 Valle del Cauca 76001 CALI 2 5 Valle del Cauca 76364 JAMUNDÍ 2 5 Valle del Cauca 76520 PALMIRA 3 6 Valle del Cauca 76834 TULUÁ 3 6 Valle del Cauca 76892 YUMBO 2 5 Nariño 52356 IPIALES 4 7 Nariño 52001 PASTO 4 7 Atlántico 8638 SABANA LARGA 4 7 Antioquia 5380 LA ESTRELLA 3 6 Antioquia 5129 CALDAS 2 5 Valle del Cauca 76111 BUGA 3 6







5. REGISTRO BASE DE DATOS

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

La participación en la presente actividad implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones aquí establecidas.