1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES:

Recibe a título de obsequio, un (1) PIN digital válido por un (1) mes de acceso al servicio DIRECTV GO por compras presenciales o virtuales del Monitor LG Smart de la marca LG de la referencia establecida (Ver productos participantes) y realizadas en los **Puntos de Venta Autorizado entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 1º de mayo del 2026 hasta las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del 30 de junio del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), y/o hasta agotar existencias de los PIN promocionales, lo que ocurra primero, o por decisión unilateral de LGE, lo que ocurra primero.

No obstante, se aclara que cualquier modificación o terminación anticipada no afectará a quienes ya hayan adquirido el producto cumpliendo requisitos antes del cambio.

El PIN constituye un beneficio promocional adicional y no hace parte del precio del producto adquirido.

2. La presente actividad promocional es organizada por LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA identificada con NIT 830.065.063-4, en adelante el Organizador.

3. INCENTIVO CORRESPONDIENTE:

Participan en la actividad únicamente las compras del siguiente producto:

PUNTO DE VENTA AUTORIZADO MODELOS DE PRODUCTOS PARTICIPANTES UNIDADES BONDLE Colombiana de comercio

ALKOSTO - K-TRONIX - 32U720SA 100 1 mes gratis de DIRECTV Go

Cualquier otra referencia, presentación o producto diferente al indicado no participa en la promoción.

**PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La Actividad Promocional se desarrollará en ** Almacenes Alkosto y K-tronix. (** Puntos de venta Autorizado) (tiendas físicas y/o virtuales):





Alkosto Ktronix Alk 68 K-Salitre Alk 30 K-94 Alk Venecia K-Suba Alk 170 K-Centro Mayor Alk Villavicencio K-Américas Alk Pereira K-Titan Alk Yopal K-20 de julio Alk Cali sur K-Mosquera Alk Cali Norte K-Unicentro Alk Barranquilla K- Fontanar Alk Sincelejo K-Villavicencio Alk Bucaramanga K-Poblado Alk Eden Alk Mosquera K-Tesoro www.alkosto.com.co K-Bucaramanga K- Soacha K - Chipichape K- Manizales K- Tunja K-Arkadia K-Fusa K-Girardot K-Barranquilla K-Mall Plaza www.ktronix.com.co

CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para todas las ciudades principales y periferia donde se encuentren ubicados los **Puntos De Venta Autorizados detallados en el numeral 4 y para todas las compras realizadas en los respectivos canales virtuales o tiendas online de Alkosto y Ktronix, para venta en el territorio nacional de Colombia.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS *REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad”, en la República de Colombia en los puntos de ventas autorizados y las referencias seleccionadas, recibirán Un (1) PIN para acceder al servicio DIRECTV GO por un período de un (1) mes como incentivo, el cual será entregado de acuerdo con la forma de compra implementada ya sea presencial en punto físico o de manera virtual, el paso a paso en ambos casos se explica a continuación:

Referencia EAN Formato BONDLE Pin PDV DIRECTV Go $64.000 196742021455 Tiendas fisicas 1 mes gratis de DIRECTV Go Pin Virtual DIRECTV Go $64.000 196742021417 Internet 1 mes gratis de DIRECTV Go

El PIN:

No es canjeable por dinero en efectivo ni por otros productos o servicios.

No es acumulable con otras promociones, salvo indicación expresa en contrario.

Está sujeto a disponibilidad.

Paso a paso Para acceder y reclamar incentivo de manera presencial en punto de venta, la persona participante deberá:

6.1. Debes facturar el Monitor más el PIN de DIRECTV Go en la misma compra.

6.2. Solo es válido 1 pin por Monitor.

6.3. El pin de DIRECTV Go, se imprime en la factura una vez efectuada la compra.

6.4. Con el código del pin ya se puede acceder a la aplicación de DIRECTV Go y validar el mes gratis.

6.5. Participarán personas naturales, mayores de edad y residentes legalmente establecidos dentro de la República de Colombia.

6.6. Solamente se hará la entrega del beneficio al comprador registrado en la factura de compra.

Paso a paso Para acceder y reclamar incentivo de manera virtual, la persona participante deberá:

6.1. Debe seleccionar el producto LG Smart Monitor 32U720SA y agregarlo al carrito.

6.2. Revisar que en el carrito se evidencie el obsequio de la tarjeta de DIRECTV Go.

6.3.Una vez realizada la compra el pin le llegara al correo de compra del cliente.

6.4. Con el código del pin ya se puede acceder a la aplicación de DIRECTV Go y validar el mes gratis.

6.5. Participarán personas naturales, mayores de edad y residentes legalmente establecidos dentro de la República de Colombia.

Redención y uso del PIN

El PIN deberá ser redimido exclusivamente a través de los canales oficiales de DIRECTV GO, dentro del plazo de vigencia indicado en el mismo.

El uso del servicio DIRECTV GO se encuentra sujeto a los términos y condiciones establecidos por dicho proveedor, disponibles en sus plataformas oficiales.

Una vez activado, el beneficio tendrá una duración de un (1) mes calendario.

CANTIDADES DISPONIBLES DE INCENTIVOS: Por la compra de la(s) *Referencia(s) establecida(s), se activará solo un (1) pin válido por un (1) mes gratis de DIRECTV Go.

PUNTO DE VENTA AUTORIZADO MODELOS DE PRODUCTOS PARTICIPANTES UNIDADES BONDLE Colombiana de comercio

ALKOSTO - K-TRONIX - 32U720SA 100 1 mes gratis de Directv Go

8. Responsabilidad del Organizador

El Organizador será responsable únicamente de la entrega del PIN en las condiciones aquí descritas.

El Organizador no será responsable por:

La prestación, calidad, disponibilidad o continuidad del servicio DIRECTV GO.

Fallas técnicas, interrupciones del servicio o problemas derivados del proveedor del servicio.

El uso indebido o no autorizado del PIN por parte del participante

9. GENERALES:

9.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

9.2. La actividad promocional solo tendrá cobertura en el **Punto De Venta Autorizado.

9.3. El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva del **Punto De Venta Autorizado.

9.4. Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en el**Punto De Venta Autorizado de la *Referencia establecida dentro del “Periodo de la Actividad”.

9.5. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizado y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.

9.6. LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada**Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega del **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de la*Referencia seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

9.7. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente no haya manifestado asumir en los presentes términos.

9.8. LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a. modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.

9.9. Las condiciones de entrega y transporte de la *Referencia seleccionada y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

9.10. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

9.11. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese al teléfono 3042130670 al correo: analistaidaf.cb@lgepartner.com geraldine.medina@lgepartner.com

9.13. Limitación de responsabilidad: La participación en esta actividad implica la aceptación íntegra de los presentes términos y condiciones.

9.14. LGE es responsable como productor por la calidad y garantía de las Referencias Seleccionadas, en los términos previstos por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). Sin embargo, las condiciones de entrega, transporte, medios de pago y servicio posventa son definidos directamente por cada Punto de Venta Autorizado, por lo que cualquier inconformidad en dichos aspectos debe gestionarse ante el Punto de Venta correspondiente.

10. Exclusiones y limitaciones

No tendrán derecho al obsequio las compras que:

Sean objeto de devolución, retracto o reembolso.

Incumplan estos Términos y Condiciones.

Se realicen por fuera de la vigencia establecida.

El Organizador se reserva el derecho de anular la entrega del PIN en caso de detectar fraude, abuso o usos indebidos de la promoción.

11. Modificaciones y suspensión

El Organizador se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la actividad promocional en cualquier momento, por causas justificadas, informando oportunamente a los participantes por los medios que considere adecuados.

12. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/