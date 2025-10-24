Desde las 9:00 a.m. del 30 de Octubre de 2025 hasta las 4:00 p.m. (hora de Colombia, UTC-5) del 31 de Octubre de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “Life´s good te premia con Midnight Runners- Carrera Halloween” (en adelante, la “Actividad Promocional”). Esta promoción será válida exclusivamente dentro del territorio de la República de Colombia y aplicará únicamente para la ciudad de Bogotá.

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y EL PREMIO:

La actividad promocional consta de responder una pregunta (en adelante trivia) con respecto a los productos de LGE (que estén relacionados con Midnight Runners), de manera correcta, la trivia estará disponible a partir el día 30 de Octubre a las 9:00 am la página web de LG Family Club Colombia en la sección de eventos exclusivos y finalizara el día 31 de Octubre a las 4:00 pm.

Será seleccionada la primera persona (1) que se haya registrado y respondido correctamente la trivia, según el tiempo exacto registrado en la base de datos interna (Salesforce). La hora de participación será validada conforme al registro automático en la plataforma Salesforce, herramienta tecnológica empleada por LGE para estos efectos. No se aceptarán reclamos por diferencias de horario percibidas por el usuario.

El ganador recibirá un parlante LG Xboom Bounce y un Kit de running, el ganador será contactado por correo electrónico o llamada telefónica, donde se le preguntarán sus datos para hacer el envío del premio a la dirección proporcionada.

Está promoción será válida únicamente en la ciudad de Bogotá D.C y no aplicará en ninguna otra parte del territorio nacional ni fuera de la República de Colombia.

LGE solo asumirá los gastos de envió del premio a la dirección proporcionada por el ganador.

1.1 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1.1.1 ELEGIBILIDAD

Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más), domiciliadas en Bogotá D.C. - Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción.

Para participar, los interesados deberán:

Registrarse en LG Family Club Colombia y unirse a la comunidad. Este paso es obligatorio para validar su participación:

-Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

- Hacer click en “regístrate”

- Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

- Aceptar los términos y condiciones.

- Confirmar el registro.

- Verificar el correo electrónico para activar la cuenta.

Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil. Ir a la sección de Eventos Exclusivos y seleccionar el evento para inscribirse. Responder correctamente la trivia publicada en la fecha establecida.

1.1.2 CONDICIONES TÉCNICAS

Es requisito contar con acceso a Internet y estar registrado en LG Family Club para responder la trivia.

1.1.3 ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.

2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Para participar, debe registrarse en LG Family Club y unirse a la comunidad siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

Hacer clic en “Regístrate”.

Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

Aceptar los términos y condiciones.

Confirmar el registro por correo electrónico.

Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil.

-Ve a la sección de Eventos Exclusivos la cual se encuentra en la parte superior, selecciona

la actividad promocional “Life's good te premia con Midnight Runners-Carrera Halloween" para participar e inscríbete.

-Mantente atento a la página de Family Club y responde la pregunta de manera correcta, para tener la oportunidad de ganar.

3. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

La actividad promocional aplicara únicamente para usuarios registrados en LGFamilyClub.com/co/, se dará el premio a la primera (1) persona que se hayan registrado en LG Family Club y respondido la trivia correctamente. La actividad estará vigente hasta las 4:00 pm del 31 de Octubre de 2025.

Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción.

Los ganadores serán notificados dentro de las 24 a 48 horas posteriores al cierre (si termina la actividad promocional un viernes, se contacta al ganador el lunes, si llega a ser festivo entonces el día siguiente), serán notificados por teléfono y/o correo electrónico.

El plazo límite para responder la trivia de manera correcta es el día 31 de de Octubre 2025 a las 4:00 pm horas de la Republica de Colombia UTC-5.

­ El LG Xboom Bounce y el Kit de runnng, se enviaran a la dirección proporcionada por el ganador al momento de efectuar su registro para participar.

PREMIOS Y REDENCIÓ

El premio consiste en un parlante LG Xboom Bounce y un Kit de running. La entrega se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la validación completa de la documentación del ganador. Suplantaciones, uso indebido, serán responsabilidad del ganador.

Importante:

La persona ganadora será contactada mediante correo electrónico o llamada telefónica dentro de las 24 a 48 horas posteriores al cierre de la actividad. Una vez notificada, tendrá un plazo de 24 horas para manifestar su interés en el premio. De no recibir respuesta dentro de este periodo, se procederá a contactar al siguiente ganador según el orden establecido en la base de datos de Salesforce.

El premio es personal, intransferible y no podrá ser redimido por dinero en efectivo. Condiciones adicionales del premio:

LGE se reserva el derecho de cancelar la actividad si lo considera necesario.

El incumplimiento de cualquier condición, intento de fraude o presentación extemporánea de documentos podrá causar la descalificación inmediata. La participación implica aceptación plena de estos términos.

La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.

4. CONTACTO Y VALIDACIÓN DEL GANADOR

Los ganadores serán contactados mediante correo electrónico o llamada de teléfono en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

En caso de que el ganador no responda dentro del plazo establecido, LG Electronics Colombia se reserva el derecho de contactar al siguiente participante en la lista, quien deberá cumplir con los mismos requisitos y tiempos establecidos. El incumplimiento en tiempo y forma implicará la pérdida automática del derecho al premio.

Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.

5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN



LG Electronics Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

LGE no será responsable por fallas técnicas, interrupciones en la red, u otros eventos de fuerza mayor que afecten la participación. En estos casos LGE se reserva el derecho de reprogramar o suspender la actividad.

En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.

6. REGISTRÓ BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/