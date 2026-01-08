VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 15 de enero del 2026 hasta las 23:59 horas el día 11 de febrero del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 800 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Descuentos de hasta 20% adicional sobre el precio oferta.

por la compra de referencias seleccionadas de televisores, parlantes bluetooth, monitores y proyectores y para los clientes que compren exclusivamente en www.lg.com/co.

El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago y no es acumulable con otros cupones de descuento.

LA PROMOCIÓN ES VALIDA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

Tipo de producto Referencia Descuento Campaña Back To School.

Ene 15 a Feb 11 Parlante Bluetooth XG8T.DCOLLLK 5% Barra de Sonido S20A.CCOLLLK 5% Parlante Bluetooth XG2TBK.CCOLLLK 5% Torre de sonido RNC5.DCOLLLK 5% Audífonos Bluetooth BUDS.AMEXLBK 8% Audífonos Bluetooth BUDSLITE.AMEXLBK 8% Televisor 50QNED70ASA.AWC 5% Televisor 75UA8000PSB.AWC 5% Televisor 75UA8050PSA.AWC 5% Televisor 43NANO80ASA.AWC 5% Televisor 43UA7300PSB.AWCQ 5% Televisor 43QNED82ASG.AWC 10% Televisor 43UA7500PSA.AWC 5% Televisor 43UA8000PSB.AWC 10% Televisor 50NANO80ASA.AWC 5% Televisor 50QNED82ASG.AWC 5% Televisor 50UA7300PSB.AWCQ 5% Televisor 55NANO80ASA.AWC 8% Televisor 65QNED70ASA.AWC 8% Televisor 55UA7300PSB.AWCQ 5% Televisor 55QNED80ASA.AWC 5% Televisor 55QNED70ASA.AWC 5% Televisor 55UA8000PSB.AWC 5% Televisor 60UA7500PSA.AWC 5% Televisor 75NANO80ASA.AWC 5% Televisor 75QNED85ASG.AWC 5% Televisor 86NANO80ASA.AWC 5% Televisor 86UA8050PSA.AWCQ 5% Televisor OLED42C5PSA.AWC 5% Televisor OLED48C5PSA.AWC 5% Televisor OLED55B5PSA.AWC 5% Televisor OLED55C5ESA.AWC 10% Televisor OLED55C5PSA.AWC 5% Televisor OLED55G5PSA.AWC 10% Televisor OLED65B5PSA.AWC 5% Televisor OLED65C5ESA.AWC 10% Televisor OLED65C5PSA.AWC 5% Televisor OLED65G5PSA.AWC 10% Televisor OLED77B5PSA.AWC 5% Televisor OLED77C5ESA.AWC 10% Televisor OLED77C5PSA.AWC 5% Televisor OLED77G5PSA.AWC 10% Televisor OLED83C5PSA.AWC 5% Monitor 22U401A-B.AWPQ 10% Monitor 24G411A-B.AWP 10% Monitor 24GS50F-B.AWPQ 10% Monitor 24GS65F-B.AWP 10% Monitor 24MS550-B.AWP 10% Monitor 24U411A-B.AWPQ 10% Monitor 24U421A-B.CWPQ 10% Monitor 27G411A-B.AWP 10% Monitor 27G610A-B.AWPQ 10% Monitor 27GS65F-B.AWP 10% Monitor 27GX704A-B.AWP 12% Monitor 27U411A-B.AWPQ 10% Monitor 27U421A-B.CWPQ 10% Monitor 27U511SA-W.AWC 10% Monitor 27US500-W.AWP 12% Monitor 29U531A-W.AWP 10% Monitor 32GS60QC-B.AWPQ 12% Monitor 32U720SA-W.AWC 12% Monitor 34G600A-B.AWP 15% Monitor 34GS95QE-B.AWP 20% Monitor 34GX900A-B.AWP 20% Monitor 34U511A-B.AWP 12% Monitor 34WR55QK-B.AWP 12% Monitor 49WQ95C-W.AWP 20% Proyector HU710PB.AWC 15% Proyector PF510Q.AWC 15% Proyector PF610P.AWC 15%

BENEFICIO DE CREDITO SIN INTERESES:El beneficio de tres (3) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a tres millones de pesos (COP$3.000.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) y el beneficio de seis (6) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000). Las compras deberán realizarse dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra precitados y pagando con tarjetas de crédito de las siguientes compañías de financiamiento:

DAVIVIENDA

SCOTIABANK COLPATRIA

BANCO DE BOGOTÁ

AV VILLAS

RAPPICARD

BANCO POPULAR

BBVA

ITAÚ

BANCO DE OCCIDENTE

NU COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

TUYA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO: Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca)

TARJETA CODENSA

Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados.

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

BENEFICIOS NO ACUMULABLES: Los beneficios aquí ofrecidos no son acumulables con otras promociones y/o descuentos ofrecidos en nuestra tienda virtual de LG.com/co.

GENERALES:

LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/coo cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en lg.com/co

CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico cb@lgepartner.com

Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/