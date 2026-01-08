About Cookies on This Site

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD: BACK TO SCHOOL LG

Aviso01/08/2026
Imprimir

    Vigencia: Del 15 de enero hasta el 11 de febrero del 2026

    1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 15 de enero del 2026 hasta las 23:59 horas el día 11 de febrero del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

     

    1. Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 800 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

     

    1. DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Descuentos de hasta 20% adicional sobre el precio oferta.

     

    1. por la compra de referencias seleccionadas de televisores, parlantes bluetooth, monitores y proyectores y para los clientes que compren exclusivamente en www.lg.com/co.

     

    El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago y no es acumulable con otros cupones de descuento.

     

    1. LA PROMOCIÓN ES VALIDA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

     

    Tipo de producto

    Referencia

    Descuento Campaña

    Back To School.
    Ene 15 a Feb 11

    Parlante Bluetooth

    XG8T.DCOLLLK

    5%

    Barra de Sonido

    S20A.CCOLLLK

    5%

    Parlante Bluetooth

    XG2TBK.CCOLLLK

    5%

    Torre de sonido

    RNC5.DCOLLLK

    5%

    Audífonos Bluetooth

    BUDS.AMEXLBK

    8%

    Audífonos Bluetooth

    BUDSLITE.AMEXLBK

    8%

    Televisor

    50QNED70ASA.AWC

    5%

    Televisor

    75UA8000PSB.AWC

    5%

    Televisor

    75UA8050PSA.AWC

    5%

    Televisor

    43NANO80ASA.AWC

    5%

    Televisor

    43UA7300PSB.AWCQ

    5%

    Televisor

    43QNED82ASG.AWC

    10%

    Televisor

    43UA7500PSA.AWC

    5%

    Televisor

    43UA8000PSB.AWC

    10%

    Televisor

    50NANO80ASA.AWC

    5%

    Televisor

    50QNED82ASG.AWC

    5%

    Televisor

    50UA7300PSB.AWCQ

    5%

    Televisor

    55NANO80ASA.AWC

    8%

    Televisor

    65QNED70ASA.AWC

    8%

    Televisor

    55UA7300PSB.AWCQ

    5%

    Televisor

    55QNED80ASA.AWC

    5%

    Televisor

    55QNED70ASA.AWC

    5%

    Televisor

    55UA8000PSB.AWC

    5%

    Televisor

    60UA7500PSA.AWC

    5%

    Televisor

    75NANO80ASA.AWC

    5%

    Televisor

    75QNED85ASG.AWC

    5%

    Televisor

    86NANO80ASA.AWC

    5%

    Televisor

    86UA8050PSA.AWCQ

    5%

    Televisor

    OLED42C5PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED48C5PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED55B5PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED55C5ESA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED55C5PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED55G5PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED65B5PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED65C5ESA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED65C5PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED65G5PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED77B5PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED77C5ESA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED77C5PSA.AWC

    5%

    Televisor

    OLED77G5PSA.AWC

    10%

    Televisor

    OLED83C5PSA.AWC

    5%

    Monitor

    22U401A-B.AWPQ

    10%

    Monitor

    24G411A-B.AWP

    10%

    Monitor

    24GS50F-B.AWPQ

    10%

    Monitor

    24GS65F-B.AWP

    10%

    Monitor

    24MS550-B.AWP

    10%

    Monitor

    24U411A-B.AWPQ

    10%

    Monitor

    24U421A-B.CWPQ

    10%

    Monitor

    27G411A-B.AWP

    10%

    Monitor

    27G610A-B.AWPQ

    10%

    Monitor

    27GS65F-B.AWP

    10%

    Monitor

    27GX704A-B.AWP

    12%

    Monitor

    27U411A-B.AWPQ

    10%

    Monitor

    27U421A-B.CWPQ

    10%

    Monitor

    27U511SA-W.AWC

    10%

    Monitor

    27US500-W.AWP

    12%

    Monitor

    29U531A-W.AWP

    10%

    Monitor

    32GS60QC-B.AWPQ

    12%

    Monitor

    32U720SA-W.AWC

    12%

    Monitor

    34G600A-B.AWP

    15%

    Monitor

    34GS95QE-B.AWP

    20%

    Monitor

    34GX900A-B.AWP

    20%

    Monitor

    34U511A-B.AWP

    12%

    Monitor

    34WR55QK-B.AWP

    12%

    Monitor

    49WQ95C-W.AWP

    20%

    Proyector

    HU710PB.AWC

    15%

    Proyector

    PF510Q.AWC

    15%

    Proyector

    PF610P.AWC

    15%

     

    1. BENEFICIO DE CREDITO SIN INTERESES:El beneficio de tres (3) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a tres millones de pesos (COP$3.000.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) y el beneficio de seis (6) cuotas sin intereses aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un monto mínimo, igual o superior a cinco millones de pesos (COP$5.000.000). Las compras deberán realizarse dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra precitados y pagando con tarjetas de crédito de las siguientes compañías de financiamiento:

     

    DAVIVIENDA

    SCOTIABANK COLPATRIA

    BANCO DE BOGOTÁ

    AV VILLAS

    RAPPICARD

    BANCO POPULAR

    BBVA

    ITAÚ

    BANCO DE OCCIDENTE

    NU COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

    TUYA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO: Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca)

    TARJETA CODENSA

    Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados. 

     

    1. PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

    1. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

    1. BENEFICIOS NO ACUMULABLES: Los beneficios aquí ofrecidos no son acumulables con otras promociones y/o descuentos ofrecidos en nuestra tienda virtual de LG.com/co.

     

    • GENERALES:

    • LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

     

    • Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    • LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/coo cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

     

    • En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en lg.com/co

     

    • CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico cb@lgepartner.com

     

    • Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

     

     

     

    1. REGISTRO BASE DE DATOS.

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

     

     

     

     

