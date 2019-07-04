Términos y Condiciones LG InstaView DID "Ve la magia en el Interior"

Participa desde tus redes sociales en la campaña LG InstaView DID™ "Ve la magia en el Interior" , consulta los términos y condiciones aquí descritos, cumple con los requisitos y podrás ganar un nevecón, un altavoz o tarjetas regalo Adidas.



AVISO LEGAL

NO ES NECESARIO HACER UNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR. UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SU POSIBILIDAD DE GANAR. AL PARTICIPAR EN ESTA CAMPAÑA, USTED ACEPTA QUEDAR SUJETO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA CAMPAÑA Y DECLARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LA CAMPAÑA “LG InstaView See Inside Magic Event” ES PATROCINADO POR LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (EN ADELANTE LG). DE NINGÚN MODO ESTA ACTIVIDAD ES PATROCINADA, AVALADA O ADMINISTRADA POR, NI ESTÁ ASOCIADA CON FACEBOOK INC. (“FACEBOOK”) O CON INSTAGRAM. PARA SER ELEGIBLE PARA ESTA CAMPAÑA, USTED DEBE SER RESIDENTE LEGALMENTE ESTABLECIDO EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y HABER ALCANZADO LA MAYORÍA DE EDAD EN COLOMBIA (18 AÑOS). ESTA CAMPAÑA SERÁ INTERPRETADA Y EVALUADA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA. LA PARTICIPACIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CAPITULO I. REQUISITOS Y ELEGIBILIDAD

1. Aplica solo para personas naturales. (En adelante “el participante” o “los participantes”).



2. El(los) participante(s) debe(n) ser residente(s) legalmente establecido(s) y domiciliado(s) actualmente en la República de Colombia.



3. El participante puede ser ganador en esta actividad sólo una vez, pero pueden participar en más de una actividad de la marca de forma simultánea. En caso de que el participante haya ganado en otra actividad recientemente (no mayor a un año) no podrá ser ganador de la campaña “LG InstaView See Inside Magic Event”.



4. Para participar las personas deben hacerlo a través de Facebook o Instagram (en adelante “Las Redes Sociales”) a través de su cuenta.



5. Se otorgarán los premios única y exclusivamente a el(los) participante(s) legalmente establecidos en la República de Colombia.



6. El(los) participante(s) deben tener una cuenta de correo electrónico activa (Hotmail, Gmail, Outlook, etc), para efectos de recibir información y entrega documentación requerida para legalización de los términos y condiciones de la campaña.



7. Solo se puede otorgar un premio a un (1) participante. El nombre del participante registrado en el documento de identificación (cédula de ciudadanía o cédula de extranjería) y su correo electrónico serán aplicables para que el participante sea clasificado como un (1) participante exclusivo confirmado. Por lo tanto el(los) participante(s) secundario(s) o que colabore(n) en el contenido enviado, no está(n) sujeto(s) a elegibilidad, ni a recibir ninguna clase de premio en el caso de que el(los) participante(s) principal(s) sea(n) seleccionado(s) como ganador(es).

CAPITULO II. DETALLES DE LA CAMPAÑA

1. La campaña comienza a partir del día 11 de Julio de 2019 a las 09:00:00 am., hora de la República de Colombia y finaliza el día 31 de Julio de 2019 a las 11:59:59 pm, hora de la República de Colombia (en adelante el “Período de la campaña”).



2. Para inscribirse y aplicar, el(los) participante(s) deben iniciar sesión en su cuenta genuina de Las Redes Sociales, para participar en la campaña.



3. Mediante su participación, el(los) participante(s) acepta(n) otorgar a LG acceso a su información personal a través de las configuraciones de privacidad, y consiente expresamente la recopilación, el almacenamiento y/o el procesamiento de tales datos según sea necesario para la Campaña.



4. LG tiene derecho a cancelar o rechazar participaciones o contenidos con información incompleta o contenidos prohibidos por la ley (lo que incluye declaraciones de naturaleza discriminatoria o difamatoria) u otro tipo de contenidos inapropiados, ofensivos, despectivos o peyorativos, o de declaraciones violentas.



5. Los contenidos enviados por los participantes serán revisados y evaluados por LG en busca de material ofensivo, por lo que el participante acepta que sus contenidos puedan ser eliminados a discreción de LG.



6. En el caso de que surgiera una disputa en relación con la identidad de un participante, LG se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar la identidad de ese participante.



7. Toda la información proporcionada por el participante será administrada exclusivamente para verificar su identidad y para la notificación/entrega del premio ganado y será eliminada tres (3) meses después de la finalización del “Período de la campaña”.



8. Todo tipo de costo asociado con el acceso a los Sitios de la campaña será responsabilidad del participante y dependerá del proveedor de servicios de Internet utilizado.

CAPITULO III. ¿CÓMO PARTICIPAR?

1. El(los) participante(s) deben ingresar con su cuenta genuina en Las Redes Sociales.



2. METODO 1 DE PARTICIPACIÓN (POR COMENTARIO):



2.1. El(los) participante(s) deben darle click al botón (plugin) “me gusta” (like) de la publicación de la campaña cargada o registrada por LG en las Redes Sociales.



2.2. Responder la siguiente pregunta dentro del “Período de la campaña”:

¿Qué elemento en tu diario vivir hace que tu vida sea más cómoda porque puedes ver su interior?

2.3. Comentar la respuesta con los “Hashtags”: #LGInstaViewDID, #TocTocyRevelaLaMagia , #SeeInsideMagicEvent



2.4. En la respuesta a la pregunta el participante debe dejar su nombre completo (conforme al registrado en el documento de identificación “Cédula de Ciudadanía” o “Cédula de extranjería”), lo anterior para efectos de corroborar su identidad, motivo por el cual no serán admisibles apodos o sobrenombres de el(los) participante(s). Adicionalmente el(los) participante(s) debe(n) informar la dirección de correo electrónico para establecer contacto.

3. METODO 2 DE PARTICIPACIÓN (POR POST):

3.1. El(los) participante(s) deberán subir una “publicación” a la campaña registrada por LG en las “Redes Sociales” y responder a la pregunta señalada en el Subnumeral 2.2., en forma de imagen, foto o video.



3.2. La imagen, foto o video de el(los) participante(s) debe capturar un elemento en su vida diaria que lo haga más conveniente ya que pueden ver su interior (por ejemplo un frasco de vidrio, una bolsa transparente, etc.). La Publicación de el(los) participante(s) incluirá dentro de su comentario las ventajas y/o beneficios que el elemento u objeto tiene por ser transparente y permite ver su interior.



3.3. El participante a la imagen, foto o video de la publicación principal de la campaña deberá incluir la frase "Misión cumplida" para anunciar que completo su publicación.



3.4. En la imagen, foto o video el participante debe dejar su nombre completo (conforme al registrado en el documento de identificación “Cédula de Ciudadanía” o “Cédula de extranjería”), lo anterior para efectos de corroborar su identidad, motivo por el cual no serán admisibles apodos o sobrenombres de el(los) participante(s). Adicionalmente el(los) participante(s) debe informar la dirección de correo electrónico, para establecer contacto.



4. Las cuentas de las Redes Sociales de los participantes deben estar disponibles públicamente. Las publicaciones o respuestas de los participantes subidas sin ninguno de los “Hashtags” establecidos (#LGInstaViewDID, #TocTocyRevelaLaMagia, #SeeInsideMagicEvent), serán descalificadas para ganar alguno de los premios. Para mayor claridad, las respuestas o publicaciones en las Redes Sociales en “modo privado” y que solo mencione uno o de los “hashtags” establecidos serán descalificadas para ganar alguno de los premios.



5. Los métodos de participación mediante “Comentario” o “Post” estará sujeta a los siguientes términos y condiciones: (i) Deben ser el producto de trabajo original del Participante; (ii) ser propiedad exclusiva del Participante y que ninguna otra persona o entidad tenga ningún derecho o interés en ella; y (iii) no violar ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, contratos y / o derechos de publicidad o privacidad de cualquier otra persona o entidad. El participante no deberá directamente o indirectamente capturar, mostrar o incluir de otro modo en la imagen, foto o video la imagen de una persona sin obtener su permiso por escrito; y no incluirá ninguna marca registrada, logotipo o propiedad intelectual de ninguna manera, incluida la ropa o el fondo, a menos que sea propiedad exclusiva del Participante. Si alguien que no sea el Participante ha tomado o capturado la imagen, foto o video, debe contar con el permiso previo por escrito de dicha persona para enviar la imagen, foto o video del Participante como parte de la publicación, y el Participante debe poder obtener una autorización firmada del fotógrafo y extender la autorización a LG para efectos de la Campaña. Al publicar la imagen / video, el Participante representa su cumplimiento con estas Reglas oficiales.



6. Todas las fotos / videos enviados no deben haber sido publicados en otro lugar o haber ganado un premio en cualquier otra competencia fotográfica.



7. LG puede rechazar cualquier publicación a su entera discreción si la publicación total o parcial en las Redes Sociales: contiene alguna actividad ilegal u ofensiva, o es obscena, difamatoria, es probable que incite a la violencia o es ilegal; incluya cualquier material en violación de los derechos de terceros; contiene material que es (o promueve actividades que son) sexualmente explícitas, obscenas, pornográficas, violentas, automutilaciones o mutilaciones de animales, discriminatorias (basadas en raza, sexo, religión, origen natural, discapacidad física, orientación sexual o edad); sean amenazadoras, profanas; retraten a LG o cualquier persona o entidad negativamente; y / o que de otro modo se considere inapropiado o degradante a discreción exclusiva de LG. La publicación no debe intentar duplicar ninguna otra entrada o trabajos de terceros. LG se reserva el derecho, a su sola discreción, de descalificar cualquier publicación que sea duplicada o sustancialmente similar a otra publicación, igualmente LG puede a su discreción, descalificar cualquier publicación que viole estos parámetros y / o cualquier otra parte de los términos y condiciones de la Campaña.



8. Al enviar la imagen, foto o video para esta campaña, los participantes conceden a LG y sus terceros autorizados (LG Electronics Inc y subsidiarias a nivel mundial), que incluyen, la licencia mundial para usar, ejecutar públicamente, transmitir, modificar, mostrar y diseminar dicho contenido de cualquier manera y medio, incluido, sin limitación, el derecho de publicar, adaptar, distribuir, copiar, mostrar o traducir en medios impresos o electrónicos, incluso si no son las publicaciones ganadoras. Con la participación de la presente campaña, los participantes otorgan esta licencia mundial para fines de marketing de LG InstaView en medios en línea, incluidos, entre otros, en los sitios oficiales de LG, los canales de medios de comunicación de los afiliados de LG (Redes Sociales, Webistes), y de sus aliados de negocio a nivel mundial.



9. Se permiten múltiples publicaciones. Participar en los dos (2) métodos (Comentario / Post) aumentará las posibilidades de ganar de los Participantes.



10. El criterio de evaluación para ganar se basa en la calidad del contenido de los mensajes, comentarios y acciones sociales, entre más "Likes (me gusta), Shares (Publicación compartida) y Cometarios que los participantes reciban en su propia publicación en las Redes Sociales será más probable que sea elegido como el posible ganador de la campaña “LG InstaView See Inside Magic Event”.



11. LG contactara a los participantes ganadores al correo electrónico informado en la publicación con la finalidad de solicitar información y documentación necesaria para la entrega de premios.

CAPITULO IV. ACTOS PROHIBIDOS Y PUBLICACIONES

Los participantes no deben realizar los siguientes actos o publicaciones de la siguiente naturaleza según se establece a continuación, según lo determine el LG a su entera discreción. Dichos Participantes asumirán la responsabilidad total por el contenido de su publicación y por garantizar que su publicación cumpla con esta disposición. Si el Participante no cumple con esta disposición, LG tiene derecho a anular su participación en la Campaña, y el Participante deberá indemnizar a LG por cualquier pérdida o daño que surja de o en conexión con su violación de esta disposición.

a) Uso de información personal falsa o de otra persona para ingresar;



b) Publicaciones automatizadas y generadas por computadora a través de múltiples alias;



c) Publicación que contenga palabras o ilustraciones sexualmente explícitas o sugestivas, violencia innecesaria o derogación de cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; palabras profanas, desnudas o pornográficas o ilustraciones;



d) Publicación que promueve alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego / armas (o el uso de cualquiera de los anteriores);



e) Participación que promueva cualquier actividad que pueda parecer no ética, ilegal, insegura o peligrosa;



f) Publicación promoviendo cualquier agenda o mensaje político particular;



g) Publicación que contenga palabras obscenas u ofensivas, significado o ilustración que respalde cualquier forma de odio o grupo de odio;



h) La publicación que difama, tergiversa o contiene comentarios despectivos sobre otras personas o compañías;



i) Publicación que comunica mensajes o imágenes inconsistentes con las imágenes positivas y / o la buena voluntad con la que el LG desea asociarse;



j) Publicación que viole cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo, sin limitación, las que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad y el acceso o uso de la computadora o los sistemas de comunicación de otros; y / o



k) Publicación incompleta, indescifrable o incorrecta.



l) Todas las imágenes / videos publicados por los Participantes deben ser trabajos originales no publicados creados por los Participantes y serán propiedad exclusiva de los Participantes. Las imágenes / videos no pueden contener ninguna marca registrada de terceros, ni pueden contener imágenes / videos o contenido obsceno, inapropiado, amenazante u obsceno, difamatorio o difamatorio.

CAPITULO V. SELECCIÓN DE LOS GANADORES

1. Para la campaña LG revisará que en los dos (2) métodos de participación (“Comentario” o “Post”) se hayan realizado dentro del “Período de la campaña” y seleccionará cuarenta y ocho (48) ganadores. LG seleccionará a los posibles ganadores de la campaña según los siguientes criterios de evaluación:

2. Para evitar dudas, LG tendrá la discreción exclusiva de evaluar cualquiera los criterios antes mencionados y la selección de los posibles ganadores finales de la Campaña.



3. Los posibles ganadores de la campaña serán anunciados por LG el día 12 de Agosto de 2019 en las Redes Sociales. Los posibles ganadores recibirán los mensajes privados a través de las Redes Sociales y correo electrónico suministrado. Los Participantes finales no editarán ni eliminarán ninguna de sus publicaciones o contenido de la Campaña después de haber publicado en su Canal y/o en sus propias cuentas, sin notificación previa, incluso después de finalizado el “Período de la Campaña”. Los Participantes que eliminen cualquier publicación o contenido de la Campaña en un término de noventa (90) días hábiles siguientes de finalizado el “Período de la Campaña” serán descalificados para ganar el premio.



4. LG se reserva el derecho, en cualquier momento, de verificar la validez de las publicaciones y de los Participantes elegibles (incluida la identidad, la edad y el lugar de residencia del Participante elegible) y de descalificar a cualquier Participante elegible que en la opinión razonable de LG, envíe una publicación que no está de acuerdo con estos términos y condiciones, altere el proceso de publicación o cuya dirección de residencia y perfil sean diferentes.



5. Los posibles ganadores serán contactados al correo electrónico suministrado en las Redes Sociales para explicar el proceso de entrega de los premios. Cada Participante es responsable de monitorear su correo electrónico con la finalidad de ser notificados para la entrega de los premios y recibir otras comunicaciones relacionadas con esta Campaña. El(los) posible(s) ganador(es) deberán diligenciar de manera clara y legible la información contenida en el “Acta Datos de Contacto” y remitirla al correo electrónico: contacto@lg.com.



6. Si no es posible contactarse con el posible ganador dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al envió del primer email de contracto, el posible ganador perderá todos los derechos para ser considerado como ganador de la campaña y LG se reserva el derecho de conceder el premio a un contenido o participación calificada en un puesto subsiguiente y así sucesivamente.



7. Los posibles ganadores que participen en la Campaña mediante el Método 2 (Post) cargarán una imagen del premio y una breve reseña del uso del premio en sus canales o cuentas de Redes Sociales y la mantendrán vigente y sin alteración aun después de vencido el “Período de la Campaña” dentro del plazo establecido en el presente Capitulo (Numeral 3°).

CAPITULO VI. DESCALIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN Y LIMITACIÓN

1. Si LG a su entera discreción determina que cualquier Participante está participando o ha participado en el Campaña de manera inapropiada y / o fraudulenta, dicho Participante será descalificado para recibir el premio.



2. Cualquier evidencia de manipulación causará la descalificación y cancelación automática. Esto puede ser aplicable también después de que el premio haya sido otorgado.



3. El(los) premio(s) no serán canjeables mediante ninguna clase de dinero en efectivo. El(los) premio(s) deben tomarse como se ofrecen y no pueden ser cambiados de otra forma. LG no acepta ninguna responsabilidad por cualquier variación en el valor del premio entregado. LG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias fiscales que puedan surgir de las ganancias del premio y se debe buscar asesoramiento financiero independiente.



4. LG se reservará el derecho de cambiar los premios por unos de iguales o similares especificaciones técnicas a los informados en la *Tabla Premios.



5. LG se reserva el derecho de solicitar toda la documentación requerida (a satisfacción razonable del LG) para confirmar la identidad del posible ganador (edad, dirección residencial y dirección de correo electrónico), la elegibilidad y cualquier información presentada por el posible ganador, antes de entregar el premio. Si la información solicitada no es recibida por el LG (o su agente designado) o si una publicación no ha sido verificada o validada a la satisfacción del LG dentro del tiempo solicitado, esa publicación puede dejar de ser válida.



6. LG se reserva el derecho de descalificar a cualquier Participante por alterar el proceso de inscripción, enviar una inscripción que no esté de acuerdo con estos Términos o participar en una conducta indebida ilegal o de otro tipo calculada para poner en peligro la conducta justa y correcta de la Campaña. Los derechos legales de LG para recuperar daños u otras compensaciones de dicho ofensor están totalmente reservados.

CAPITULO VII. PREMIOS

1. Los siguientes 48 premios estarán disponibles para ser ganados como parte de la Campaña. Límite de un (1) premio por participante.

2. El premio otorgado puede no ser exactamente como se ilustra en las exhibiciones o mercadeo de la Campaña.



3. Todos los productos del refrigerador LG InstaView Door In Door™ están fabricados, aprobados y con licencia en la República de Colombia.

CAPITULO VIII.TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE EL(LOS) PREMIO(S)

1. Los 48 ganadores de la campaña serán anunciados por LG el día 12 de agosto de 2019 en las Redes Sociales.



2. Los 48 ganadores serán contactados mediante mensajes privados a través de las Redes Sociales y correo electrónico informado en la publicación.



3. Luego de haberse podido contactar con el posible ganador al correo electrónico informado y dentro de los plazos establecidos (Numeral 6 Capítulo V), el posible ganador deberá en un plazo máximo de 10 días hábiles remitir al correo electrónico contacto@lg.com, la siguiente documentación:

a) Diligenciar el “Acta Datos de contacto”. El “Acta Datos de contacto” deberá ser descargada aquí.

b) Copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería

4. Si vencido el plazo establecido en el numeral anterior (10 días hábiles), el(los) posible(s) ganador(es) no remite(n) la documentación al correo establecido (contacto@lg.com), LG no se hará responsable por la entrega de el(los) premio(s) y lo procederá a entregar al siguiente ganador elegido y así sucesivamente.



5. A la entrega del premio al posible ganador se le hará firmar un “Acta de constancia entrega de Premio”.



6. Remitida la documentación por el posible ganador y al correo electrónico señalado (contacto@lg.com), se procederá a la revisión por LG y de estar de manera correcta se remitirá un correo electrónico de confirmación para el envío del premio en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la confirmación. Este tiempo se establece previendo algunas circunstancias que puedan presentarse durante el proceso de entregas como: Cierres temporales de carreteras, dirección no encontrada, traslado del destinatario, fuerza mayor o caso fortuito, entre otros.



7. Si la documentación remitida presentara alguna inconsistencia LG requerirá al posible ganador para que la modifique, adicione o aclare en un plazo máximo de 10 días hábiles y la remita nuevamente al email establecido (contacto@lg.com) para nueva confirmación, de estar de manera correcta se enviará el premio en el plazo señalado (30 días hábiles), pero si vencido el plazo establecido el posible ganador no remite la información o documentación requerida se entenderá que ha desistido de la entrega del premio y LG se reservará el derecho de conceder el premio al siguiente posible ganador elegido y así sucesivamente.



8. La entrega de el(los) premio(s) solo será realizada dentro del territorio de la República de Colombia.



9. Una vez confirmada la información de entrega por el posible ganador en el “Acta Datos de contacto” no se aceptarán cambios de envío de premios a otras ciudades o municipios en la República de Colombia.



10. Solamente se hará la entrega del premio al posible ganador. El premio es personal e intransferible.



11. La entrega del premio estará sujeta a la cobertura de la empresa de transporte autorizada por LG dentro del territorio de la República de Colombia.



12. La entrega del premio no será realizada en oficinas o puntos de recepción de la empresa de transporte autorizada o de corresponsales de la transportadora para ciudades o municipios.



13. En caso de que el premio sea devuelto por la empresa transportadora autorizada debido a que la información de envió no es la correcta por error directo del posible ganador en el “Acta Datos de contacto”, se procederá de la siguiente manera: LG procederá a realizar el envió del premio hasta tres (3) intentos a la dirección dada por el posible ganador. Si vencidos los tres (3) intentos no se puede realizar la entrega del premio al posible ganador por: (i) dirección errónea, (ii) porque el destinatario no atiende la entrega, o (iii) cualquier otra novedad informada por la empresa de transporte autorizada por LG, LG no se hará responsable por la entrega de el(los) premio(s) y lo procederá a entregar al siguiente posible ganador elegido y así sucesivamente.



14. El premio se otorgará solo si el posible ganador está de acuerdo con las siguientes condiciones:



a) Los posibles ganadores no obtendrán beneficios financieros con el premio (es decir, vender el premio o transferirlo a otra persona a cambio de efectivo);

b) Los posibles ganadores deberán proporcionar información personal precisa y actualizada para recibir el premio, incluida la información fiscal. LG no es responsable de los problemas que ocurran debido a la información personal falsa o incorrecta proporcionada por el (los) ganador (es).



15. Cuando aplique para cada premio, el posible ganador deberá tener una conexión hidráulica y eléctrica en el lugar donde vaya a ser ubicado el premio. Cualquier modificación de la estructura física del lugar donde se realice la instalación será asumida por el posible ganador. LG sólo realizará la instalación del producto.



16. Cuando aplique para cada premio, la entrega no incluye: Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas. Las anteriores novedades correrán a cargo de el(los) posible(s) ganador(es).



17. Cuando aplique para cada premio, estarán sujetos a los términos y condiciones del certificado de garantía de LG.



18. LG se reserva, a su entera discreción, el derecho a entregar el premio a otro(s) participante(s) si el posible ganador original no cumple con los Términos y condiciones que se describen a continuación:



a) Los contenidos subidos por el participante no se ajustan a las reglas enumeradas en los Términos y condiciones.

b) Surge la evidencia de una manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.).



19. Todos los premios son a entera discreción de LG.



20. El premio puede estar sujeto a impuestos y el posible ganador será responsable del pago de tales impuestos. LG puede retener una suma por impuestos si las leyes colombianas así lo exigen. Los posibles ganadores deberán cumplir con las declaraciones de ganancias y, si corresponde, el pago de cualquier impuesto correspondiente según las leyes, reglas y reglamentos de Colombia.



21. Todos los impuestos, estatales y locales sobre los premios, además de cualquier otro costo, honorario y gasto que no esté expresamente declarado en el presente documento al momento de la entrega del premio, queda bajo la estricta responsabilidad de los posibles ganadores.



CAPITULO IX. CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN O CONTENIDO PRESENTADO

1. Los participantes son únicamente responsables por la legalidad del contenido enviado y deben garantizar que poseen los derechos necesarios sobre los datos digitales que les sean suministrados.



2. El Contenido podrá ser alterado, reemplazado o modificado por el LG de ser necesario.



3. La información y los datos digitales enviados por el participante otorgan automáticamente a LG una licencia exclusiva para el uso incondicional de estos. Los participantes no tienen derecho a reclamar ningún tipo de remuneración por la cesión de tales derechos. Aun así, los participantes retendrán los derechos sobre los datos digitales y la información que hayan enviado.



4. Los participantes autorizan expresamente y aceptan que LG tenga derecho a publicar y difundir, en cualquier lugar del mundo, a efectos editoriales, publicitarios, promocionales, de marketing y/u otros propósitos y en cualquier medio, el nombre del participante y su imagen y/o fotografía (excepto en aquellos casos en que la Ley lo prohíba).



5. LG se reserva el derecho, en cualquier momento, de verificar la validez del contenido y de los participantes (lo que incluye la identidad, la edad y el lugar de residencia del participante) y de descalificar a cualquier participante cuya inscripción no esté de acuerdo con estos Términos y condiciones o que altere el proceso de inscripción. Los errores y omisiones pueden aceptarse a entera discreción de LG. En el caso de que LG no hiciera valer sus derechos en alguna etapa, ello no constituye una renuncia a tales derechos. Las participaciones incompletas, indescifrables o incorrectas no están calificadas para ganar un premio.



6. LG tiene derecho a desestimar el contenido presentado por un participante en los siguientes casos:



6.1. Uso de información personal falsa o de otra persona al momento de la inscripción.



6.2. Inscripciones duplicadas.



6.3. Contenido que no sea una obra original del participante.



6.4. Contenido que haya sido presentado en alguna otra competencia y que no haya recibido un premio de ninguna clase.



6.5. Cualquier contenido o participación que, a juicio de LG, contenga lo siguiente:



a) Contenido sexualmente explícito o sugerente; contenido innecesariamente violento o despectivo para cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o etario; contenido soez o pornográfico; imágenes de desnudos.

b) Referencias o menciones a alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas (incluidas armas de fuego) o el uso de cualquiera de los elementos anteriormente mencionados

c) Cualquier actividad que pueda parecer poco segura o peligrosa

d) Cualquier mensaje o intención política en particular

e) Material obsceno u ofensivo; cualquier forma de odio o racismo/xenofobia

f) Comentarios difamatorios, falsos o despreciativos sobre otras personas o empresas

g) Comunicación de mensajes o imágenes que contradicen las imágenes positivas y/o la buena voluntad con la que LG desea ser asociada, y/o que violan la Ley o no son éticos ni legales

h) Contenido que incluya i) marcas comerciales, logotipos o material bajo derechos de autor que no sea de propiedad del participante, ii) material utilizado sin permiso (incluidos, sin limitación alguna, nombres de empresas, fotografías, clips de películas o programas de televisión o de audio, canciones, composiciones musicales, letras de canciones, obras de arte o imágenes publicadas en sitios web, televisión, películas u otros medios), o iii) material que de algún otro modo infrinja o viole los derechos de cualquier tercero, incluidos, sin limitación alguna, derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secretos comerciales, logotipos, derechos de contratos y licencias, derechos de publicidad o privacidad, derechos morales o cualquier otro tipo de derechos de propiedad intelectual

i) Menciones o imágenes de otras marcas de la competencia de LG, como por ejemplo Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, Motorola, HTC, Google, Nokia, Blackberry, Apple, etc.

j) Contenido que incluya el uso de nombres, emblemas, retratos, fotografías u otros tipos de elementos identificatorios, en forma total o parcial, de cualquier persona, viva o muerta, sin permiso. (Prueba de lo cual, en todos los casos, debe ser proporcionada a los organizadores del campaña toda vez que les haya sido solicitada, en forma satisfactoria, a los participantes del campaña).



7. Al enviar su participación, los participantes reconocen y aceptan que LG puede obtener muchos otros contenidos o participaciones similares y que es probable que publique materiales similares asociados con esta Campaña y/o con otras promociones organizadas por LG. Más aún, los participantes están sujetos a renunciar a cualquiera o toda reclamación posible en relación a que su participación y contenido presentado por el participante pueda ser similar a otros contenidos o participaciones. No se pagará ninguna compensación al participante en conexión con el contenido enviado.



8. LG Electronics Colombia se reserva el derecho de descalificar a usuarios que considere que han realizado actividades fraudulentas como, por ejemplo:



a) Recibir más de 60 me gusta (likes) en un minuto.

b) Recibir me gusta (likes) de usuarios que no sea residente actuales en la República de Colombia.

c) Hacer Shares desde cuentas que baja o nula actividad.

d) Si hay imágenes con productos de otras marcas competidoras.

e) Si hay imágenes que no corresponden al reto.

f) Si hay imágenes obscenas o groseras.

g) Eventos que considere son realizados por un robot o desarrollo de software.

h) Conductas o acciones que se realicen repetidamente por periodos frecuentes.

i) Usuarios que hayan sido identificados por LG como fraudulentos.

j) Información duplicada más de 1 vez.

k) Comentarios, publicaciones, imágenes que afecten la actividad o el desempeño de la misma.



9. Al enviar su participación y contenido, cada participante otorga, por la presente, permiso para que ese contenido o participación sea publicado en los Sitios de la campaña o en otros canales en línea o fuera de línea del LG. Cada participante acepta que los organizadores de la Campaña (según lo definido en este documento) no son responsables por el uso no autorizado que otros hagan de los contenidos presentados.



10. LG no garantiza la publicación de contenido o participación y puede eliminar la publicación de un contenido o participación en cualquier momento dado.



11. LG no asume responsabilidad alguna sobre asuntos de licenciamiento y copyright de las imágenes subidas y/o editadas. Si surgiera alguna duda acerca de asuntos de licenciamiento y copyright, se alienta a los participantes a comunicarse con los servicios legales locales correspondientes para solicitar asesoramiento.



12. LG Electronics Colombia, se reserva el derecho a modificar, aclarar o adicionar las condiciones de la actividad. De considerar necesario alguna modificación, la misma se publicará en la Página Web de LG https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/prensa-y-medios-de-comunicacion/terminos-y-condiciones y se entenderá que con dicha nota los usuarios quedan notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG Electronics Colombia 01 8000 910 683.



13. No podrán ser ganadores las personas que no cumplan los presentes Términos y Condiciones.



14. LG Electronics Colombia no es responsable por los fallos en Internet, de las Redes Sociales o problema técnico que pueda ocurrir y dañar la participación de los usuarios.



15. Ante la falta de disponibilidad del obsequio, LG Electronics Colombia, informará a través de su Página Web www.lg.com.co de dicho evento. No obstante a lo anterior, LG Electronics Colombia, podrá entregar a su arbitrio un obsequio de iguales o similares características.



16. El impuesto de ganancia ocasional que se genere con la entrega del premio, será sufragado por LG Electronics Colombia.



17. Se requiere que los datos suministrados en el registro sean facilitados de forma veraz, exacta, clara y legible por parte de los participantes, ya que hacen parte de la información que se verifica antes de otorgar el premio.



18. El participante acepta que los datos personales como: nombre, apellido, apodo, edad y ocupación, sean publicados en los medios virtuales antes mencionados y por tanto libera a LG Electronics Colombia de toda responsabilidad frente a su divulgación.



19. LG Electronics Colombia se reserva el derecho de entregar el premio en caso de identificar o presentarse alguna duda de la existencia de fraude o manipulación en la calidad de la información o que actúen de modo fraudulento o delictivo a juicio de LG Electronics Colombia y de acuerdo a las leyes colombianas relacionadas con la actividad. En caso de identificar fraude por parte de alguno de los participantes, LG Electronics Colombia podrá descalificarlo sin el deber de notificarle. De igual manera si LG Electronics Colombia detecta información falsa o imprecisa o ilegible, el participante será descalificado sin que exista el deber de notificarle la descalificación. En consecuencia, el premio es personal y se entregará sobre los datos reales consignados de tal manera que, si hay datos no reales, falsos o imprecisos, no habrá lugar a la entrega del premio y LG Electronics Colombia se reserva el derecho de iniciar acciones legales.



20. Para las personas que participen en el presente campaña, reconocen, aceptan y autorizan que, al participar, será publicada en las Redes Sociales y website de campaña y otros medios que LG Electronics Colombia considere, las imágenes y videos realizados en las actividades del campaña, para conocimiento del público en general, sin que esto represente ningún derecho a reclamación posterior a LG Electronics Colombia de ninguna índole. Los derechos patrimoniales y morales de la imagen creada durante la actividad son cedidos en su totalidad a.



21. No podrán ganar perfiles falsos en las Redes Sociales, ni que hayan sido creados con menos de 60 días calendario de anticipación al inicio de la actividad.



22. No se aceptarán comentarios repetidos tipo spam, los usuarios que incurran en este hecho no serán tenidos en cuenta.



23. Toda evidencia de manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.) será considerada causa justa para una desestimación automática.



24. Los posibles ganadores mantendrán indemne a LG de todo tipo de reclamaciones, daños, obligaciones y gastos (incluidos los honorarios razonables de abogados y gastos legales) que puedan surgir a raíz de cualquier incumplimiento de los presentes Términos y condiciones.

CAPITULO X. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Ciertas legislaciones implican garantías o condiciones, o imponen obligaciones a LG que no pueden ser excluidas, restringidas o modificadas. Estos Términos y condiciones no excluyen ni limitan al Sitio de la campaña de ninguna disposición de la ley cuya exclusión o limitación supondría una contravención de tal estatuto o resultaría en la anulación de alguna parte de estos Términos y condiciones. Salvo por algún tipo de responsabilidad que no pueda ser excluida por Ley, LG (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y agentes) excluye toda responsabilidad (incluida la negligencia) ante todo tipo de perjuicio personal o toda pérdida o daño (incluida la pérdida de oportunidades), ya sean directos, indirectos, especiales o emergentes, que surjan de alguna manera a consecuencia de la actividad. En el caso de las inscripciones en línea, LG no puede garantizar el acceso continuo, ininterrumpido o seguro al Sitio de la campaña y no se hace responsable ante ninguna interrupción de la competencia o del (funcionamiento del) Sitio de la campaña debido a problemas técnicos o que de algún otro modo se deban a eventos fuera del control razonable de LG.

CAPITULO XI. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los participante declaran de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que al participar de la presente campaña autorizan a LG para que, en los términos de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de sus datos personales, incluyendo datos sensibles, para que dicho tratamiento se realice con el fin de acotejar e individualizar la eventual entrega de los premios con los posibles ganadores que los obtengan bajos los términos y condiciones establecidas en el presente documento, ser objeto de campañas de mercadeo, ofrecerle productos de marca LG Electronics, realizar encuestas sobre las calidades de los productos y servicios de la marca, para actualizar sus datos personales, para recolectar datos biométricos como imágenes y huellas digitales, invitación a eventos y compartir con terceros (LG Electronics Inc y subsidiarias a nivel mundial) datos como nombre, apellido, cédula, número de teléfono fijo o móvil, correo electrónico y dirección de vivienda, cumplida las finalidades los datos será eliminados. Los participante declaran sus derechos a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados para la participación de la presente campaña, a rechazar la entrega de datos sensibles bajos los términos legales, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a sus datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de sus datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de sus datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. Los participantes de la Campaña declaran que conocen y aceptan la Política de Tratamiento de Datos Personales de LG, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Mediante la participación de la presente campaña, los participantes manifiestan que aceptan que cualquier consulta o reclamación relacionada con el Tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante LG, como Responsable del Tratamiento, cuya página web es https://www.lg.com/co/tratamiento-de-datos-personales y el correo electrónico de contacto es: datospersonales.cb@lge.com.

CAPITULO XII. GENERALES

1. LG Electronics Colombia Ltda., se reserva el derecho a modificar, aclarar o adicionar las condiciones de la actividad. De considerar necesario alguna modificación, la misma se publicará en la Página Web de LG http://www.lg.com/co/medios-de-comunicacion/terminos-y-condiciones y se entenderá que con dicha nota los usuarios quedan notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.

a. RESPONSABLE: LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

b. DOMICILIO: Carrera 11 No. 94 A – 34 de la ciudad de Bogotá D.C.

c. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Campaña, comuníquese con nosotros: contacto@lg.com la siguiente documentación:

2. Todos los contenidos con respecto a la presente Campaña pertenecerán a LG.



3. Toda la información, el contenido, los servicios y el software que se muestran, transmiten o usan en conexión con los Canales de LG (Nombre de la Filial) u otras plataformas promocionales afiliadas a LG, incluidos, por ejemplo, publicidad, directorios, guías, artículos, opiniones, reseñas, texto, fotografías, imágenes, ilustraciones, clips de audio, video, html, código fuente y objeto, software, datos y todos los demás asuntos relacionados, incluidos, entre otros, la selección, la disposición y la "apariencia" de lo mencionado anteriormente ( colectivamente, el "Contenido"), están protegidos por derechos de autor aplicables y otros derechos de propiedad (incluidos, entre otros, los de propiedad intelectual) y son propiedad intelectual de LG y sus compañías afiliadas, licenciantes y proveedores. LG protege activamente sus derechos sobre el Contenido en la medida máxima de la ley. La copia, reorganización, emisión, reescritura para difusión o publicación, redistribución, modificación, uso o publicación por parte de Usted en cualquier medio, directa o indirectamente, de tales asuntos o cualquier parte de los Canales, incluida la eliminación o alteración de la publicidad, excepto Para los derechos limitados de uso otorgados en virtud del presente documento, está estrictamente prohibido. No puede utilizar dicho material a excepción de lo dispuesto en estos Términos y condiciones.



4. La Campaña no está patrocinada, aprobada ni administrada de ninguna manera por YouTube, Instagram y / o Facebook. Al ingresar a la Campaña, el Participante acepta liberar a YouTube, Instagram y / o Facebook de cualquier responsabilidad asociada con la Campaña.



5. Toda la información proporcionada sobre la Campaña está sujeta a cambios sin previo aviso. Todo lo relacionado con la Campaña está sujeto a cambios cuando LG lo considere necesario.

CAPITULO XII. ANEXOS

A la presente campaña se utilizarán los siguientes formatos de legalización para la entrega de los premios:

1 Acta Datos de contacto

2 Acta de constancia entrega de Premio

Descarga en acta de entrega de premios pinchando aquí

