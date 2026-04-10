

Actividad válida exclusivamente en la ciudad de Bogotá D.C, Soacha, Chía, Mosquera y Funza.

Vigencia de la actividad para participar: Del 1º abril hasta el 30 de abril de 2026 y/o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.

Desde el 1º de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “tómate un break delicioso” (en adelante, la “Actividad Promocional”).

Esta promoción será válida exclusivamente para reclamos realizados en las tiendas físicas de El Carnal ubicadas en Bogotá, Chía, Mosquera y Soacha (en adelante, las “Tiendas participantes”).





1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y EL PREMIO:





La actividad promocional consiste en registrarse en LG Family Club Colombia, tomar un pantallazo a la activación de cuenta y enviarla al correo viviana.diaz@lge.com con el asunto “tómate un break” estará disponible desde el 1º de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026. Los correos enviados con posterioridad a esta fecha límite no serán tenidos en cuenta para participar en la actividad, tampoco participarán en la actividad correos empresariales o educativos, solo correos personales.

Se seleccionarán hasta 100 personas que se hayan registrado y hayan enviado el comprobante de activación de cuenta (pantallazo) al correo indicado. Disponibles cincuenta (50) códigos para abril de 2026 y cincuenta (50) códigos para mayo de 2026, entregables conforme al registro automático en la plataforma Salesforce, que es la herramienta tecnológica utilizada por LGE para este proceso. No se aceptarán reclamaciones relacionadas con diferencias de horario percibidas por el usuario

Cada ganador recibirá un código electrónico de un solo uso, el cual podrá ser canjeado por “una quesadilla dulce” en las tiendas participantes. Los códigos serán entregados durante el tiempo de vigencia de la actividad, conforme van llegando los correos, se envía el código hasta agotar existencias.

LGE no asumirá ningún costo de transporte ni gastos asociados. Solo podrá acceder al premio las personas que residan en las ciudades donde se encuentren las tiendas participantes.

La entrega y asignación del bono digital a los clientes es responsabilidad de LG Electronics, Inversiones El Carnal S.A.S. será responsable únicamente de la redención del bono válido presentado en sus puntos de venta, El beneficio es válido para una (1) única redención y cada código solo podrá utilizarse una vez. No es canjeable por dinero en efectivo, ni total ni parcialmente, ni permite cambios o sustituciones por otros productos del menú. Este beneficio no es acumulable con otras promociones, descuentos u otros beneficios vigentes. Asimismo, no se permiten redenciones parciales, por lo que deberá utilizarse en una sola transacción.

Está promoción será válida únicamente en la ciudad de Bogotá D.C, y en los siguientes municipios de Cundinamarca: (Soacha, chía, Mosquera y Funza)

La redención del bono está sujeta a: Disponibilidad del producto en el punto de venta, horarios de operación de cada establecimiento, en caso de no contar con alguno de los sabores, el cliente podrá elegir entre los sabores disponibles al momento de la redención

Los sabores disponibles son: arequipe, guayaba, mora, piña, mix de arequipe-mora o mix de arequipe-Guayaba

El código digital será enviado al correo electrónico registrado por el participante.

Los ganadores serán contactados a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos suministrados durante el proceso de participación.

Es responsabilidad exclusiva del usuario verificar la correcta recepción de la comunicación, incluyendo la revisión de la carpeta de correo no deseado (spam), así como realizar la redención del código dentro del período de vigencia establecido, el cual se extiende hasta el 12 de marzo de 2027.





1.1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1.1.1. ELEGIBILIDAD





Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más) y domiciliadas en Bogotá D.C. y en los siguientes municipios de Cundinamarca: (Soacha, chía, Mosquera y Funza) - Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción

1.1.2. CONDICIONES TÉCNICAS

Es requisito contar con acceso a Internet, estar registrado en LG Family Club y enviar al correo indicado la captura de pantalla.

1.1.3. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.



MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Para participar, debe registrarse en LG Family Club y unirse a la comunidad siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

Hacer clic en “Regístrate”.

Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

Aceptar los términos y condiciones.

Confirmar el registro por correo electrónico.

Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil.

-Ve a la sección de Eventos Exclusivos la cual se encuentra en la parte superior, selecciona

La actividad promocional para participar e inscríbete.

-Mantente atento a la página de Family Club, para obtener el código digital, para reclamar la quesadilla de dulce.

Toma captura de pantalla de la activación de tu cuenta de Family Club y envíalo al correo viviana.diaz@lge.com con el asunto “tómate un break”



3. Las tiendas participantes son:





Punto venta Ciudad C.C San martin local 402 Bogota Exito calle 52 Bogota Nuestro Bogotá Bogota Javeriana Bogota Zona rosa Bogotá Hacienda Santa barbara Bogotá Unicentro Bogotá Palatino local Bogotá Santafe Bogotá Cedritos Bogotá Exito calle 170 Bogotá C.C. portal 80 Bogotá C.C. plaza imperial Bogotá C.C. paseo san Rafael Bogotá Homcenter calle 8 Bogotá C.C. parque de la colina Bogotá C.C Iserra 100 Bogotá C.C AV chile Bogotá City u Bogotá Jumbo calle 80 Bogotá Titan plaza Bogotá C.C Hayuelos Bogotá C.C gran estación Bogotá C.C. Salitre plaza Bogotá C.C. viva Fontibón Bogotá C.C ciudad tunal Bogotá C.C. Mallplaza Bogotá C.C Diver plaza Bogotá C.C. Multiplaza Bogotá C.C Cafam floresta Bogotá C.C. El edén Bogotá C.C. Centro mayor Bogotá C.C. plaza de las Américas Bogotá C.C Plaza central Bogotá C.C. Gran plaza el ensueño Bogotá C.C. Paseo villa del rocio Bogotá C.C. gran plaza bosa Bogotá C.C. Bulevar Bogotá C.C. Mercurio Soacha C.C. fontanar Via chia- cajicá C.C. Centro chía Chia C.C. Ecoplaza Mosquera

SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES





La actividad promocional aplicara únicamente para usuarios registrados en LGFamilyClub.com/co/, se dará el premio a las primeras 100 personas que se hayan registrado en LG Family Club y enviado al correo proporcionado la captura de pantalla con el asunto “tómate un break”. La actividad estará vigente hasta las 3:00pm del 30 de abril del 2026 o hasta agotar existencias lo que ocurra primero.

- La actividad estará vigente el mes de abril y mayo, la redención estarán distribuidas de la siguiente manera: cincuenta (50) unidades durante el mes de abril 2026 y (50) unidades durante el mes de mayo del 2026.

El establecimiento se reserva el derecho de rechazar la redención del bono en los siguientes casos: Códigos alterados, manipulados o ilegibles, Códigos previamente redimidos y uso fraudulento o intento de redención múltiple del mismo código.

Una vez redimido el código, este quedará automáticamente invalidado y no podrá utilizarse nuevamente

El premio es intransferible, no reembolsable y no se puede canjear por dinero en efectivo o por cualquier otro producto o servicio.

Una vez LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA entregue el código digital al consumidor, la custodia y el cuidado del mismo serán responsabilidad exclusiva del consumidor. LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA no se hará responsable por la pérdida, o cualquier otro inconveniente relacionado con el código una vez haya sido entregado al ganador.





PREMIOS Y REDENCIÓN





El premio consiste en un cupón de un solo uso para reclamar un postre quesadilla de los sabores establecidos. La entrega del cupón se realizará hasta en 3 días hábiles siguientes a la validación del cumplimiento del envió de la evidencia fotográfica (pantallazo). El cupón no es transferible ni redimible en dinero. Suplantaciones, uso indebido o vencimiento del cupón serán responsabilidad del ganador.





5. CONTACTO Y VALIDACIÓN DEL GANADOR





Los ganadores serán contactados mediante correo electrónico en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

En caso de que el ganador no responda dentro del plazo establecido, LG Electronics Colombia se reserva el derecho de contactar al participante siguiente, quien deberá cumplir con los mismos requisitos en el mismo término. El incumplimiento en tiempo y forma genera pérdida automática del derecho al premio.

Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.





6. CONDICIONES GENERALES





Cada participante podrá ganar una sola vez durante el período de la actividad.

El cupón no podrá ser reemplazado por dinero en efectivo ni será transferible a terceros.

LG Electronics Colombia no se hace responsable por pérdidas, robos, daños o mal uso del cupón una vez entregado al ganador.

La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.

Cualquier intento de fraude o incumplimiento de las condiciones dará lugar a la descalificación inmediata del participante.





MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN



LG Electronics Colombia Limitada se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.





REGISTRO BASE DE DATOS.





Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de

Datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consulta Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/