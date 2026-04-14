KW Manager: gestión inteligente del consumo





El sistema KW Manager permite monitorear el consumo de energía y establecer límites de uso. Esta función facilita la visualización del gasto eléctrico y ayuda a administrar de forma más eficiente el consumo mensual del hogar.





Control Activo de Energía según la ocupación





Winner Plus incorpora Control Activo de Energía, que ajusta el funcionamiento del equipo según la cantidad de personas en el espacio. Así, regula el consumo y distribuye el aire de manera uniforme, manteniendo el confort sin desperdiciar energía.





Distribución uniforme del aire





El flujo de aire se distribuye de forma homogénea, evitando zonas con exceso de frío o áreas con menor climatización. Esto mejora el confort diario en salas, habitaciones y espacios familiares.





¿Por qué elegir Winner Plus en Colombia?





Si estás considerando comprar un aire acondicionado en Colombia, Winner Plus combina control inteligente con LG ThinQ™, gestión de consumo con KW Manager y ajuste energético según la ocupación. Una opción pensada para brindar confort eficiente en el hogar.