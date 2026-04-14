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Elegir un aire acondicionado para el hogar en Colombia implica encontrar el equilibrio entre confort, rendimiento y eficiencia energética. Winner Plus de LG está diseñado para ofrecer una climatización eficiente en espacios residenciales, manteniendo una temperatura estable mientras optimiza el consumo de energía.
Control desde tu celular con LG ThinQ™
Winner Plus es compatible con LG ThinQ™, la plataforma que te permite controlar tu aire acondicionado desde el celular. Ajusta la temperatura, enciende o apaga el equipo de forma remota y programa horarios según tu rutina diaria,
KW Manager: gestión inteligente del consumo
KW Manager: gestión inteligente del consumo
El sistema KW Manager permite monitorear el consumo de energía y establecer límites de uso. Esta función facilita la visualización del gasto eléctrico y ayuda a administrar de forma más eficiente el consumo mensual del hogar.
Control Activo de Energía según la ocupación
Winner Plus incorpora Control Activo de Energía, que ajusta el funcionamiento del equipo según la cantidad de personas en el espacio. Así, regula el consumo y distribuye el aire de manera uniforme, manteniendo el confort sin desperdiciar energía.
Distribución uniforme del aire
El flujo de aire se distribuye de forma homogénea, evitando zonas con exceso de frío o áreas con menor climatización. Esto mejora el confort diario en salas, habitaciones y espacios familiares.
¿Por qué elegir Winner Plus en Colombia?
Si estás considerando comprar un aire acondicionado en Colombia, Winner Plus combina control inteligente con LG ThinQ™, gestión de consumo con KW Manager y ajuste energético según la ocupación. Una opción pensada para brindar confort eficiente en el hogar.