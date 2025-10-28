About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
UV nano™: la única defensa contra la amenaza invisible de tu refrigerador

UV nano™: la única defensa contra la amenaza invisible de tu refrigerador

2025-10-28

 

 

¿Sabías que tu refrigerador es uno de los lugares más activos de tu casa, incluso sin que te des cuenta? Tomamos agua de su dispensador todos los días, algo tan simple y cotidiano, pero que puede esconder un problema que no vemos a simple vista: con el uso constante, ese dispensador puede acumular bacterias que afectan la pureza del agua que bebemos.

 

No es algo que salte a la vista, pero sí puede impactar en la salud y el bienestar de toda la familia.

Por eso, LG creó UV nano™, una tecnología que usa luz ultravioleta para eliminar hasta el 99,99 % de las bacterias en el dispensador de agua del refrigerador. Y lo mejor es que funciona de forma automática, sin que tengas que preocuparte ni intervenir. Así, el agua que bebes siempre está limpia y segura.

 

En los refrigeradores LG con tecnología UV nano™ está no es solo una función más; es una innovación pensada para proteger lo más importante: la salud de tu hogar. Cada vez que sirves un vaso de agua, esta tecnología trabaja en silencio para cuidar de ti y los tuyos.

 

Con UV nano™, LG demuestra una vez más su compromiso con soluciones que realmente hacen la diferencia en nuestra vida diaria, cuidando a quienes más queremos.

 

¡Nos vemos en un próximo blog!

 

Principales ofertas

Neveras