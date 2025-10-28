¿Sabías que tu refrigerador es uno de los lugares más activos de tu casa, incluso sin que te des cuenta? Tomamos agua de su dispensador todos los días, algo tan simple y cotidiano, pero que puede esconder un problema que no vemos a simple vista: con el uso constante, ese dispensador puede acumular bacterias que afectan la pureza del agua que bebemos.

No es algo que salte a la vista, pero sí puede impactar en la salud y el bienestar de toda la familia.



Por eso, LG creó UV nano™, una tecnología que usa luz ultravioleta para eliminar hasta el 99,99 % de las bacterias en el dispensador de agua del refrigerador. Y lo mejor es que funciona de forma automática, sin que tengas que preocuparte ni intervenir. Así, el agua que bebes siempre está limpia y segura.

En los refrigeradores LG con tecnología UV nano™ está no es solo una función más; es una innovación pensada para proteger lo más importante: la salud de tu hogar. Cada vez que sirves un vaso de agua, esta tecnología trabaja en silencio para cuidar de ti y los tuyos.

Con UV nano™, LG demuestra una vez más su compromiso con soluciones que realmente hacen la diferencia en nuestra vida diaria, cuidando a quienes más queremos.

¡Nos vemos en un próximo blog!