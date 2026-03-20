Seguramente has sentido que tu pantalla se queda pequeña para todo lo que haces, o que pierdes mucho tiempo maximizando y minimizando ventanas. Pero déjanos contarte algo: el secreto de la productividad no está en trabajar el doble, sino trabajar de forma más inteligente. Con el Monitor LG UltraWide tienes el espacio perfecto, y con LG Switch el control total de lo que haces.

Esta aplicación te permite dividir tu pantalla hasta en 6 secciones para optimizar tu navegación y puedas diseñar, escribir o analizar datos simultáneamente, sin perder la concentración. Además, puedes seleccionar funciones inteligentes con el teclado o el mouse de manera directa, como cambiar el diseño del tema, iniciar una videollamada, o incluso vincular dispositivos.

¡Empieza a configurar, dividir y experimentar la productividad con la tecnología que se adapta a tu ritmo!