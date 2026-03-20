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Aprende sobre LG Switch y trabaja mejor en tu Monitor LG UltraWide
Seguramente has sentido que tu pantalla se queda pequeña para todo lo que haces, o que pierdes mucho tiempo maximizando y minimizando ventanas. Pero déjanos contarte algo: el secreto de la productividad no está en trabajar el doble, sino trabajar de forma más inteligente. Con el Monitor LG UltraWide tienes el espacio perfecto, y con LG Switch el control total de lo que haces.
Esta aplicación te permite dividir tu pantalla hasta en 6 secciones para optimizar tu navegación y puedas diseñar, escribir o analizar datos simultáneamente, sin perder la concentración. Además, puedes seleccionar funciones inteligentes con el teclado o el mouse de manera directa, como cambiar el diseño del tema, iniciar una videollamada, o incluso vincular dispositivos.
¡Empieza a configurar, dividir y experimentar la productividad con la tecnología que se adapta a tu ritmo!
Conoce los Monitores LG:
Preguntas frecuentes
¿Qué ventajas ofrece la nueva línea de monitores LG UltraGear para gamers?
La línea UltraGear 2024, con modelos de 24 y 27 pulgadas, ofrece una velocidad de respuesta de 1 ms y una tasa de refresco de 180 Hz, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y precisa. Estas características son especialmente útiles para juegos de shooters y carreras, donde los reflejos rápidos son cruciales.
¿Cómo mejora el monitor LG UltraGear OLED la experiencia de juego?
El monitor LG UltraGear OLED (32GS95UE-B) está diseñado para brindar una experiencia de juego realista con una tasa de refresco de 480 Hz y un tiempo de respuesta de 0.03 ms. Estas características permiten movimientos más fluidos y un control prácticamente inmediato, ofreciendo una ventaja competitiva.
¿Qué opciones ofrece LG para gamers principiantes o aficionados?
Los monitores LG 24MS550-B y 32MR50C son opciones accesibles para gamers principiantes o aficionados. Permiten disfrutar de juegos y estudiar al mismo tiempo, brindando una plataforma sólida para desarrollar habilidades sin comprometer la calidad.
¿Qué características hacen al monitor LG UltraWide ideal para el trabajo?
El monitor LG UltraWide cuenta con una pantalla IPS que ofrece colores más realistas y vividos, ideal para trabajos de edición y diseño. Su función OnScreen Control permite dividir la pantalla en hasta 8 espacios de trabajo, mejorando la productividad con un 33% más de espacio en pantalla.
¿Cuál es la principal diferencia entre los monitores LG para juegos y los monitores para trabajo?
Los monitores para juegos, como los de la serie UltraGear, están optimizados para la velocidad y la fluidez, con altas tasas de refresco y tiempos de respuesta rápidos. En cambio, los monitores para trabajo, como el UltraWide, se centran en la calidad del color y la capacidad multitarea para aumentar la productividad en tareas profesionales como edición y diseño.