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¿Qué ventajas tiene un monitor 4K para los diseñadores?
En el mundo del diseño, la diferencia entre un resultado bueno y uno increíble está en los detalles que alcanzas a ver. Con un Monitor LG UltraFine 4K, el lienzo digital se convierte en una ventana de creatividad para diseñar sin límites y potenciar tu flujo creativo. Aquí te dejamos los beneficios para potenciar tus resultados
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Para no perder un solo detalle
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Organiza tu espacio de trabajo
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Cobertura completa del color
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Disfruta de una densidad de píxeles superior que permite retocar imágenes o editar video con una nitidez asombrosa.
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Aprovecha una pantalla de gran formato para organizar herramientas, capas y líneas de tiempo sin saturar tu espacio de trabajo.
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La fidelidad cromática garantiza que lo que ves en la pantalla sea exactamente lo que obtienes en el resultado final.
Así que, invertir en una pantalla que combine resolución, tamaño y fidelidad de color es elevar la calidad de cada proyecto. Con la tecnología de Monitor LG UltraFine 4K cada detalle cuenta y cada color cobra vida para que los resultados sean exactamente como los imaginaste.