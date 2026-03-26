About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Que ventajas tiene un monitor 4K para los diseñadores

¿Qué ventajas tiene un monitor 4K para los diseñadores?

03/26/2026

¿Qué ventajas tiene un monitor 4K para los diseñadores?

En el mundo del diseño, la diferencia entre un resultado bueno y uno increíble está en los detalles que alcanzas a ver. Con un Monitor LG UltraFine 4K, el lienzo digital se convierte en una ventana de creatividad para diseñar sin límites y potenciar tu flujo creativo. Aquí te dejamos los beneficios para potenciar tus resultados



Para no perder un solo detalle

Organiza tu espacio de trabajo

Cobertura completa del color

Disfruta de una densidad de píxeles superior que permite retocar imágenes o editar video con una nitidez asombrosa.

Aprovecha una pantalla de gran formato para organizar herramientas, capas y líneas de tiempo sin saturar tu espacio de trabajo.

La fidelidad cromática garantiza que lo que ves en la pantalla sea exactamente lo que obtienes en el resultado final.

 

Así que, invertir en una pantalla que combine resolución, tamaño y fidelidad de color es elevar la calidad de cada proyecto. Con la tecnología de Monitor LG UltraFine 4K cada detalle cuenta y cada color cobra vida para que los resultados sean exactamente como los imaginaste.

 

Conoce los Monitores LG: