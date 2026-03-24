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Consejos y guías
Día de la Tierra en casa: Cómo los electrodomésticos de bajo consumo promueven el ahorro energético
¿Qué son los electrodomésticos de bajo consumo?
Los electrodomésticos de bajo consumo son dispositivos que realizan las tareas del hogar usando menos electricidad, agua o gas que los convencionales. Estos electrodomésticos inteligentes están diseñados con características avanzadas, como motores inverter, sensores inteligentes y modos de funcionamiento mejorados, para optimizar el consumo de recursos.
Por qué son importantes los electrodomésticos de bajo consumo en el Día de la Tierra
Los electrodomésticos de bajo consumo son una forma directa de contribuir a la protección del medioambiente en el hogar. Al cambiar a electrodomésticos de mayor eficiencia, puedes contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a conservar los recursos naturales. Los datos de la Agencia Internacional de Energía indican que los electrodomésticos representan un 30% del consumo energético residencial1), por lo que tomar decisiones más inteligentes puede tener un impacto cuantificable si se extrapola a millones de hogares.
Beneficios de los electrodomésticos de bajo consumo
Reducción de emisiones dentro y fuera del hogar
Los beneficios de los electrodomésticos de bajo consumo son tanto ambientales como económicos. Estos electrodomésticos ayudan a reducir tu huella de carbono en el hogar al consumir menos energía y agua. Entre las principales ventajas se incluyen:
- Menor impacto medioambiental: Reduce las emisiones de tu hogar al cambiar a electrodomésticos modernos.
- Mejor rendimiento: Muchos modelos ofrecen un funcionamiento más veloz, silencioso y confiable.
- Apoyo al futuro: Cada decisión que favorezca el ahorro energético contribuye a proteger el planeta para las generaciones futuras.
Según el Departamento de Energía de EE. UU., los hogares con electrodomésticos de bajo consumo pueden evitar de forma colectiva millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.
Innovación LG
¿Qué características tienen los electrodomésticos LG de bajo consumo?
LG lidera el camino con características de vanguardia diseñadas para la optimización de recursos y el ahorro. Las innovaciones más importantes incluyen:
- Tecnología AI DD™
El sistema de LG, basado en inteligencia artificial, detecta el tipo de tejido y el volumen de la carga para seleccionar de forma automática el ciclo de lavado óptimo, lo que reduce el consumo de agua y energía.
- Motores Inverter Direct Drive™
Esta avanzada tecnología de motores ofrece un control preciso, una mayor eficiencia y un funcionamiento más silencioso, lo que contribuye a reducir el consumo de energía.
- Eficiencia de la secadora con bomba de calor
Según estudios de eficiencia energética, estas secadoras utilizan temperaturas más bajas y reciclan el calor, lo que posibilita un mayor ahorro energético en comparación con las secadoras de condensación estándar2).
- Electrodomésticos inteligentes LG ThinQ™
Supervisa y gestiona el consumo de energía desde tu teléfono inteligente para optimizar la eficiencia incluso cuando no estás en casa. "
Cómo utilizar los electrodomésticos de un modo más eficiente
Consejos sencillos para ahorrar energía en casa
La principal ventaja de los electrodomésticos de bajo consumo se aprovecha al máximo cuando se combinan con hábitos inteligentes. Aplica estos consejos cotidianos para maximizar tu impacto:
Consejos de ahorro de energía para refrigeradores
• Mantén tu refrigerador entre 3 °C y 5 °C, y tu congelador a -18 °C.
• No sobrecargues los estantes; deja que el aire circule libremente.
• Limpia periódicamente las bobinas del condensador y sustituye las juntas de las puertas desgastadas para evitar fugas de aire frío.
Refrigerador LG con un elegante panel de vidrio en una cocina de madera, junto a un gran ventanal con plantas y luz natural.
• Lava solo cuando el lavaplatos esté lleno y utiliza los programas de ahorro de energía3).
• No enjuagues previamente los platos: deja que el lavaplatos se encargue de ello.
• Utiliza la función Apertura automática de la puerta para un secado eficiente desde el punto de vista energético.
Consejos para el ahorro de energía con lavadoras
• Lava con agua fría, selecciona el ciclo más corto adecuado y utiliza siempre la lavadora con carga completa.
• Las tecnologías AI DD™ e Inverter Direct Drive™ de LG ajustan de forma automática el uso de agua y energía para adaptarse a cada carga.
• Limpia el filtro periódicamente para mantener la máxima eficiencia.
Descubre los electrodomésticos eficientes de LG
LG ofrece una amplia selección de electrodomésticos diseñados para una vida moderna y eficiente. Entre los modelos más destacados para tu hogar se incluyen:
Refrigerador InstaView™ Door-in-Door de LG
Incluye el sistema de refrigeración NatureFRESH™, un compresor inverter lineal y un dispensador de agua UVnano™ para garantizar la máxima frescura y eficiencia energética.
Lavadora LG AI DD™
Utiliza IA para optimizar el consumo de energía y agua en cada carga, con capacidad de 10.5 kg y tecnología TurboWash™ 360.
Consejos profesionales para el uso eficiente de los electrodomésticos
✓ Programa el uso en horas de menor demanda: Usa los electrodomésticos principales durante las horas de menor consumo eléctrico para ahorrar aún más.
✓ Actualiza los modelos antiguos: Según el Departamento de Energía de EE. UU, reemplazar los electrodomésticos con más de 10 años de antigüedad puede duplicar el ahorro de energía.
✓ Utiliza las características inteligentes: Aprovecha las ventajas de LG ThinQ™ para supervisar y optimizar el consumo de energía de forma remota.
✓ Realiza un mantenimiento periódico: Limpia los filtros y comprueba las juntas para que los electrodomésticos funcionen al máximo rendimiento.
Consejos para el mantenimiento y cuidado habituales
✓ Refrigeradores: Limpia las bobinas del condensador cada 6 meses y revisa las juntas de las puertas para detectar fugas.
✓ Lavadoras: Pon en marcha mensualmente un ciclo de lavado en caliente sin ropa con el programa Limpieza de tambor de LG.
✓ Lavaplatos: Lava los filtros una vez a la semana para evitar los olores desagradables y que se vuelvan a acumular restos de comida.
✓ Secadoras: Limpia el filtro de pelusas después de cada ciclo y comprueba periódicamente que no haya obstrucciones en el conducto de ventilación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Día de la Tierra?
El Día de la Tierra es un evento mundial que se celebra cada año el 22 de abril y tiene como objetivo concientizar e inspirar acciones en favor de la protección del medioambiente.
¿Los electrodomésticos de bajo consumo realmente permiten ahorrar dinero?
Sí. La sustitución por nuevos electrodomésticos de bajo consumo puede reducir los gastos energéticos del hogar.
¿Cómo puedo reducir mi huella de carbono en casa?
Lo mejor es emplear electrodomésticos de bajo consumo, apagar los aparatos que no se estén utilizando y seguir los consejos de cuidado, como lavar con agua fría y realizar el mantenimiento del refrigerador.
¿Qué hace eficientes a los electrodomésticos LG?
Los electrodomésticos LG utilizan tecnologías avanzadas como Inverter Direct Drive™, AI DD™ y la eficiencia de las bombas de calor para ahorrar energía y agua.
1) Fuente: IEA, ""How appliances have supported a world in lockdown and what this means for energy efficiency"" [Cómo los electrodomésticos han ayudado a un mundo confinado y qué significa esto para la eficiencia energética]
2) Fuente: ENERGY STAR (U.S. EPA), ""Heat Pump Dryer"" [Secadora con bomba de calor]
3) Las características de los lavaplatos pueden variar en función del país, el modelo y la versión, entre otros.