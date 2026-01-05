En Colombia, la eficiencia energética no es sólo una palabra de moda: es un factor esencial para cualquier electrodoméstico importante. Notarás etiquetas como NOC (Norma Oficial Colombiano), CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) y FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) en los mejores refrigeradores. Estas certificaciones garantizan que el electrodoméstico cumple con estrictos estándares de bajo consumo energético.

Los refrigeradores LG destacan en este aspecto. Gracias a la avanzada tecnología de compresores Inverter, muchos modelos LG ofrecen hasta un 40% de ahorro energético en comparación con modelos anteriores, lo que significa que su factura de electricidad es notablemente menor. Estos ahorros son especialmente significativos en los hogares Colombianos, donde los refrigeradores suelen estar funcionando todo el día en climas cálidos.