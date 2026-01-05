✓ Mantener la temperatura ideal

Menos temperatura no siempre es mejor. Configurar tu refrigerador o congelador por debajo del rango recomendado no ofrece beneficios adicionales para la seguridad alimentaria ni la durabilidad. Al contrario, solo aumenta su consumo de energía. Mantenga la configuración óptima para ahorrar energía y evitar el desgaste innecesario de su electrodoméstico.

✓ No establecer una temperatura demasiado baja

Mantenga los ajustes optimos para ahorrar energía y evitar el desgaste innecesario

✓ No sobrecargar el refrigerador

Para que el aire frío circule eficazmente, debe haber espacio entre los artículos. Evita sobrecargar los estantes o amontonar demasiados alimentos. Esto no solo ayuda a enfriar, sino que también facilita encontrar lo que necesitas, reduciendo el tiempo que la puerta permanece abierta.

✓ Descongelar el congelador regularmente

Si tu congelador no es antiescarcha, acostúmbrate a descongelarlo regularmente. Una capa gruesa de hielo reduce la eficiencia y obliga al electrodoméstico a consumir más energía para mantener el frío. Cuando la acumulación de hielo alcance unos 6 mm (¼ de pulgada), es hora de descongelarlo.

✓ Comprobar los sellos de las puertas

Inspecciona las juntas de la puerta regularmente para detectar grietas, desgarros o residuos. Límpialas con agua y jabón suave y reemplázalas si están dañadas. Unas puertas bien selladas mantienen el aire frío dentro y el aire caliente fuera, maximizando la eficiencia de tu refrigerador.

✓ No introduzca alimentos calientes

Deja que las sobras calientes o las comidas cocinadas se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlas en el refrigerador o el congelador. Esto reduce la carga de trabajo del electrodoméstico y ayuda a mantener una temperatura interna estable.

✓ Mantener la puerta cerrada

Solo abre la puerta del refrigerador o del congelador cuando sea necesario y ciérrala lo antes posible. Intenta decidir lo que necesitas antes de abrir la puerta y evita quedarte con la puerta abierta mientras decides.

✓ Coloca el refrigerador en un lugar adecuado

Coloca tu refrigerador alejado de fuentes de calor como hornos, radiadores y luz solar directa. Si es posible, es recomendable mantenerlo en un área fresca y sombreada de tu cocina para ayudarlo a mantener la temperatura establecida de manera más eficiente.