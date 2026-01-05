Existen varias razones técnicas y prácticas por las que colocar el refrigerador junto a una estufa de gas no es recomendable. El principal problema radica en la transferencia de calor. Los refrigeradores están diseñados para mantener el frío, mientras que las estufas y los hornos generan calor. Cuando estos dos electrodomésticos están demasiado cerca, se crea un conflicto que puede perjudicar el rendimiento del refrigerador y aumentar la factura de la luz.

A continuación se enumeran algunos de los principales impactos negativos: